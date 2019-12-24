"بوذا المغربي" يبدأ إضرابا عن الطعام بسجن خنيفرة

ياسين أوشن

دخل عبد العالي باحماد، الملقب بـ"بوذا"، المعتقل بتهمة "المس بالمقدسات"، في إضراب عن الطعام بالسجن المحلي لخنيفرة منذ الجمعة المنصرم، احتجاجا على ظروف اعتقاله.

كبير قاشا، وهو فاعل جمعوي متتبع للموضوع، أوضح أن "أم وأخت باحماد زارتاه صبيحة الإثنين، أما والده فمريض، فأخبرهما بطريقة غير مباشرة بأنه منذ الجمعة لم يأكل الطعام"، وزاد: "أوصاهما بأن يخبراني بأن أدعو أحد المحاميين لزيارته، ليحكي له ظروف السجن وحيثيات وتفاصيل الاعتقال".

وأضاف قاشا، في تصريح لهسبريس، أن "المعتقل وجد نفسه منذ الجمعة الماضي رفقة أخطر المجرمين في الجناح (أ)، ولما احتج على الأمر معلنا أنه سيضرب عن الطعام أُودع سجنا انفراديا عقابا له".

وأردف الفاعل الجمعوي نفسه بأن "العديد من المحامين أبدوا استعدادهم للإنابة عن المعتقل، بعدما تفجرت هذه القضية وأخذت بعدا وطنيا"، مشيرا إلى أن "هناك محامين من الرباط ومكناس والقنيطرة وفاس ومراكش وخنيفرة يرغبون في المرافعة عن المتهم، على أمل الإفراج عنه وإطلاق سراحه ليعود إلى كنف أسرته".

تجدر الإشارة إلى أن بداية أطوار هذا الملف تعود إلى الثلاثاء المنصرم، لما استمعت العناصر الأمنية بخنيفرة إلى الناشط المعتقل لأزيد من خمس ساعات، ليتقرر في ما بعد نقله إلى بني ملال لاستكمال التحقيق معه، ثم إعادته مجددا إلى خنيفرة لمواصلة الاستماع إليه حول المنسوب إليه، ثم محاكمته في حالة اعتقال.

كما عرفت جلسة الجمعة المنصرم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية لخنيفرة، نظمها فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحضرها حقوقيون وجمعويون صدحت حناجرهم بحرية المعتقل وضمان حرية التعبير وإدانة الاعتقال السياسي.