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الرئيسية | مجتمع | نقابة تعليمية تطالب بعلاج نهائي للملفات العالقة

نقابة تعليمية تطالب بعلاج نهائي للملفات العالقة

نقابة تعليمية تطالب بعلاج نهائي للملفات العالقة
ياسين أوشن
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:53

بعد عقد مجلسها الوطني تحت شعار: "ملتزمون بالدفاع عن كل الفئات التعليمية المناضلة من أجل حقوقها العادلة والمشروعة ومن أجل رد الاعتبار للمدرسة العمومية"، ثمنت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "عاليا مواقف الأمانة الوطنية بجعل شهر دجنبر شهر الغضب والاحتجاج دفاعا عن الحريات النقابية"، وأعلنت انخراطها لإنجاح هذا الموقف النضالي في كل الجهات والأقاليم.

وفي هذا السياق، أعلن بيان النقابة ذاتها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، دعم مجلسها الوطني "ومساندته لكل الفئات التعليمية المتضررة والمظلومة حتى تحقيق مطالبها، وترافعه ودفاعه الدائم وغير المشروط عن هذه الفئات حتى يتم إيجاد حلول مرضية لمطالبها".

كما طالبت الوثيقة عينها "الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية بضرورة الانكباب العاجل على معالجة نهائية للملفات العالقة"، منددة في الوقت نفسه بـ"التدخل العنيف الذي تعرض له الأساتذة حاملو الشهادات المطالبون بتغيير إطارهم أثناء تجسيدهم لوقفات احتجاجية بالرباط".

وجاء في البيان ذاته أن النقابة تطالب أيضا بـ"التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يعيد الاعتبار المادي والمعنوي للأسرة التعليمية"، مع تجديد تضامنها مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

ولم تفوت النقابة الفرصة دون تأكيد "تشبثها بمجانية التعليم وحق الشعب المغربي في مدرسة عمومية متطورة وديمقراطية، تتيح تكافؤ الفرص بين الجميع"، داعية "كل الأسرة التعليمية إلى المزيد من وحدة الصف، والالتفاف حول إطارهم الوحدوي المستقل الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المغرب الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 12:03
""جعل شهر دجنبر شهر الغضب والاحتجاج دفاعا عن الحريات النقابية""!!!

ما شفنا والو
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2 - شكيب العاجي العلوي الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 12:08
نعم يجب على الوزارة معالجة جميع الملفات العالقة وايجاد حلول عاجلة ونهاىية لها ، كما انبه إلى ان ملف اساتذة اوروبا بدوره يعرف تعسفا من قبل الوزارة الوصية بحكم أن الاساتذة العائدين بعد خمس سنوات من الغربة يحرمون من نقطهم ويصبحون وكأنهم تخرجوا للتو ولا يسمح لهم بالمشاركة في الحركة ، هذا ظلم وحيف كبير فؤ حق هذه النخبة .
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3 - أستاذ ثانوي منذ 1986م الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 12:16
هذه النقابات لا تفلح سوى في شيء واحد:
الاحتجاجات والاضرابات والمطالبات بزيادات...في حين أولاد المغاربة لا يدرسون شيئا في المؤسسات
تمنيت أن تتم خوصصة التعليم كما فعل بالهاتف قبل 30 سنة
طلبت آنذاك خطا أديت 1060 درهما وبقيت أنتظر حتى غيرت سكني الى مدينة أخرى...
الآن تطلب الهاتف هم يتصلون بك ويتابعونك لأجل الاشتراك عندهم
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-1
4 - ملاحظ الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 12:16
سلام.ان أفضل لاشكالية الترقية والتعليم هي مايلي:أولا:فرض اللغة الإنجليزية عوض الفرنسية التي لم تعد تساير العصر والتقانة. ثانيا:قيام الحكومة بإعداد استراتيجية لتطوير التعليم والاستعانة بخبرات الدول المتقدمة في ميدان التعليم مثل:ماليزيا،اليابان والدول الاسكندنافية. ثالثا:قيام الدولة وبالأخص وزارة المالية وإصلاح الإدارة بترقية استثنائية للموظفين المستحقين و المسجلين في لوائح الترقي منذ سنة2015ومنهم من تقاعد ولازال ينتظر بسبب قلة المناصب المالية المخصصة سواء بوزارة التعليم أو وزارة التجهيز وغيرهما من الوزارات.والله ولي التوفيق.
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