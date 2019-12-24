"قلوب مبصرة" تصنع المستحيل داخل مركز للمكفوفين بمدينة فاس

رشيد الكويرتي من فاس (صور: سعد القادري)

انهمك بنعيسى الرماني في تمرير خيط اللحمة في النول عبر مكوك خشبي بين طرفي منسجه الخشبي العريض، بينما كان يواصل الحديث مع طاقم هسبريس وهو يتحسس بكفيه كلتيهما، بين الفينة والأخرى، ما صنعت أنامله من قماش داخل مركز المكفوفين للصناعة التقليدية بفاس التابع لفرع فاس للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين.

عائق تسويق المصنوعات

"نصنع داخل المركز المنشفة والوسادة والحنبل والجلابة وزرابي الحمام بطريقة الدرازة التقليدية، كما نطمح لصناعة القشابة وأصناف أخرى من المنسوجات"، يقول لهسبريس بنعيسى الرماني الذي إضافة إلى مزاولته لحرفته كصانع تقليدي، يشغل مهمة أمين مال تعاونية المكفوفين للصناعة التقليدية التي ينضوي تحت لوائها داخل هذا المركز 62 عضوا.

"عندما يلتحق كفيف جديد بالمركز يرافقه المْعلّمْ حتى يصبح متحكما في آلة الدرازة بشكل جيد"، يوضح بنعيسى الرماني، مشيرا إلى أن تعاونيته تتوفر على مدرب مبصر يقوم بتركيب الخيوط، فيما يقوم الصانع الكفيف بباقي مراحل الحرفة إلى أن تصبح الخيوط عبارة عن قطعة من الثوب تتم فصالتها حسب ما يراد صنعه منها من منتوجات قبل عرضها للبيع داخل المركز أو بمعارض الصناعة التقليدية.

وقد ساهم المركز في إدماج الكفيف وإن لم يضمن له العيش الكريم بالشكل المطلوب، نظرا للصعوبات التي يلاقيها تسويق المصنوعات رغم تميزها بجودة عالية، وفق المعلم بنعيسى الرماني الذي قال إن "الكفيف لا يغش في عمله، ويتطلع إلى إقبال المستهلك على مصنوعاته دعما وتشجيعا له على الإبداع والاعتماد على النفس".

وإذا كان بنعيسى الرماني، في الخمسينات من عمره، عاش حياته كفيفا، فإن عبد الإله المغراوي، في الأربعينات من العمر، انطفأ نور عينيه في سنة 2003، قبل أن يفقد عمله ويلتحق بمركز المكفوفين للصناعة التقليدية بفاس ليتلمس بإصرار وتحد طريقه من جديد، وذلك بالاعتماد على خياله الواسع وحواسه الأخرى في تعلم حرفة جديدة تقيه شر اليأس والاتكال على الآخرين.

"التحقت قبل خمس سنوات بهذا المركز، ونحن هنا نتعلم الكثير ونشكل أسرة واحدة، فالإعاقة ليست في فقدان البصر ولكن في أن يسخر الكفيف عقله لتحدي وضعه"، يقول عبد الإله المغراوي في حديث لهسبريس، مؤكدا حاجة تعاونية المكفوفين بفاس للدعم والمساندة من الجميع.

المشروع الحرفي "مركز المكفوفين للصناعة التقليدية بفاس"، الذي يهدف إلى الدمج السوسيو-اقتصادي لهذه الفئة من الأشخاص في وضعية إعاقة، تم تأهيله بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتثمين منتوجات الصناعة التقليدية التي يبدعها الصناع المكفوفون وضعاف البصر بفاس، حرفيون ليسوا رجالا وحسب ولكن منهم النساء أيضا.

حرفيات مكفوفات أيضا

ميلودة مقتدر، واحدة من النساء المكفوفات التي لم ينل منها اليأس شيئا، فقدت بصرها وهي رضيعة فانضمت في كبرها إلى مركز المكفوفين للصناعة التقليدية بحي الزيات بفاس، حيث تقوم مع عدد من الكفيفات الأخريات بخياطة حوافي المناشف، ملتزمة بالحضور الدائم إلى مقر المركز لمزاولة حرفتها راجلة من حي باب الفتوح عبر عقبة الفيران رغم معاناتها من توعك على مستوى قديمها.

"ما نتقاضاه من أجر داخل المركز يبقى ضعيفا جدا؛ لأن الإقبال ضعيف على ما نخيطه من مناشف القماش"، توضح ميلودة مقتدر، مبرزة لهسبريس أن حرفيات المركز كن في السابق يستفدن من دعم عيني يتمثل في الزيت والدقيق، "دعم كان يغطي على ضعف مداخيلهن من مزاولتهن لحرفتهن"، على حد قولها.

وبينما كانت ميلودة مقتدر، في عقدها الرابع، تواصل حديثها مع هسبريس قاطعتها زميلتها خناتة الطباشي، ذات الروح المرحة، التي تتنقل إلى المركز من حي عين هارون مستعملة حافلتين للنقل الحضري، لتؤكد تواضع ما يجنيهن من مداخيل، ما يفرض، بحسبها، التفكير في ابتكار آليات جديدة لتسويق مصنوعات المركز ودعم الحرفيين والحرفيات به.

من جانبها، أكدت سناء حاتم، شابة متطوعة ككاتبة بمركز المكفوفين للصناعة التقليدية بفاس منذ 3 سنوات، جدية حرفيات وحرفيي المركز في إنجاز عملهم وإتقانهم له، مبرزة في حديث لهسبريس أن هذه التجربة في إدماج الكفيف تبقى من التجارب الرائدة في إنقاذ هذه الفئة من التسول.

"هم أرباب أسر، وباقتناء مصنوعاتهم ندعم هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة"، تقول سناء حاتم، مبرزة أن ما يميز الصناع التقليديين بمركز المكفوفين للصناعة التقليدية بفاس هو سيادة العلاقات الإنسانية ومبدأ التضامن وتعاطفهم فيما بينهم.