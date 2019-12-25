نقابة بمراكش تندد بتردي وضعية مركز تحاقن الدم

إبراهيم مغراوي

نظم عشرات الممرضين بمركز تحاقن الدم والمختبر الجهوي بمراكش، مدعومين من طرف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش)، الثلاثاء، وقفة إنذارية تنديدا بما وصفوه "الوضعية الكارثية لهذه المؤسسة، كانعدام الأطباء في وحدة توزيع الدم، والنقص الحاد في الأجهزة والمعدات البيوطبية".

واستنكر بيان لهذه الوقفة توصلت به هسبريس ما نعته "بمحاولة تنصيب مديرة لمركز تحاقن الدم بمراكش خارج المساطر المنظمة للتعيين في مناصب المسؤولية"، و"التغطية على بعض موظفي المركز من طرف المسؤولين بدعوى ملفات مرضية لإعفائهم دون غيرهم من الحراسة الليلية والنهارية رغم عدم قانونية هذا الاعفاء".

ومن الملاحظات التي دفعت إلى الاحتجاج، "إهمال المديرة الجهوية ومدير المركز الاستشفائي ابن زهر لجميع مطالب المكتب المحلي للنقابة"، و"منح بعض موظفي المركز رخصا إدارية متكررة بدون علم مديرته، ما يخلق مشاكل جمة في التسيير الإداري لهذا المرفق الصحي"، بحسب لغة البيان نفسه.

وبحث حناجر المحتجين تنديدا "بالنقص الحاد في الموارد البشرية، الشيء الذي يؤدي إلى النقص في مخزون الدم وجميع مشتقاته، ما يربك عمل جميع المصالح الاستشفائية التي تستهلك هذه المادة الحيوية، وبالتالي مضاعفة المعاناة اليومية للمرضى وذويهم".

ومما أثار حفيظة المشاركين في هذا الاحتجاج، "تعمد عرقلة إنهاء الاتفاقية المزمع تنفيذها بين الجمعيات والمركز من جهة، والجماعات المحلية والمديرية الجهوية للصحة من جهة أخرى، رغم أهميتها الكبيرة في حل مشكل العنصر البشري في المركز".

وسجل البيان "استخلاص الفواتير مباشرة من المرضى داخل مركز تحاقن الدم بمراكش، الشيء الذي يترك المجال للبعض للتلاعب بهذه الأموال واستمرار ابتزاز المرضى عبر إرسالهم للأداء بمستشفى ابن زهر، الذي يبعد عن المركز بسبعة كيلومترات، في الليل وعطلة نهاية الأسبوع وأيام الأعياد"، مضيفا أن "هذه الفواتير يجب أن يتم استخلاص مستحقاتها بين المصحات والمستشفى الجهوي ضمانا للشفافية وبعيدا عن أي تلاعب".

وفند المحتجون "الادعاء بعدم استفادة جميع الأطر من التكوين المستمر، لأن كل إطار يستفيد بحسب تخصصه وموضوع التكوين، باستثناء بعض الموظفين الذين يرفضون التنقل لمدن أخرى لأسباب شخصية أو التزامات عائلية".

وسجلت الوثيقة ذاتها "النقص الحاد في عدد أطباء الوحدة المتنقلة المكلفة بجمع أكياس الدم، ما يدفع مديرة المركز، بمساعدة المندوب، للبحث عن معوض سواء من أطباء الجهة أو الأطباء المقيمين لتغطية الخصاص وعدم توقف العمل".

في المقابل، أوضحت لمياء شاكري، المديرة الجهوية للصحة، أن "إعادة الحيوية والإنتاجية للمركز" دفعتها لإعلان شغور المنصب من أجل التباري عليه، "وهو ما تم بكل حيادية، حيث تشكلت لجنة لاختبار المتبارين"، على حد تصريحها لهسبريس.

أما التكوين المستمر، فقد "استفاد منه جل العاملين بالمركز نفسه، كما استفادوا من الاختبارات التطبيقية لتحديد كفاءتهم، ويستفيدون كذلك من دورات تكوينية والمشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية، كل بحسب اختصاصه"، تقول المديرة نفسها.

واستطردت بأن "وحدة توزيع الدم تتوفر على طبيب اختصاصي يعمل بنظام الالزامية، وذلك للسهر على توزيع الدم حسب المعايير الطبية المفروضة"، مؤكدة أن "المديرية الجهوية ومدير المستشفى الجهوي ابن زهر لا تتوانيان في التعاطي معها حسب الأولويات والاستعجالية بشكل قانوني"، على حد تعبيرها.

وواصلت قائلة: "قام المركز الاستشفائي ابن زهر بتقييم النقص وراسل الإدارة المركزية لتوفير أطباء، بالتنسيق مع مندوبيات الجهة، بخصوص الحملات خارج إقليم مراكش وداخل الجهة".

وأوضحت شاكري أن "الغاية من استخلاص الفواتير بالمركز هي تقريب الخدمة من المواطن خلال التوقيت الإداري، ولعدم توفر الموظفين، يتم استخلاصها بالمستشفى الجهوي ابن زهر"، نافية حدوث الابتزاز والتلاعب، مؤكدة عدم توصلها بأية شكاية في الموضوع.