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كُتّاب وآراء
موظفو البريد يلجؤون إلى الاحتجاج بالشارة الحمراء
حمل الموظفون التابعون للمكتب المحلي للطرود البريدية و"CNDP" التابع للنقابة الوطنية للبريد، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الشارة الحمراء، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على الأوضاع التي تعرفها الساحة البريدية.
وكان المحتجون قد أصدروا بيانا، توصلت به هسبريس، عبروا من خلاله عن استغرابهم عدم صرف مستحقات الساعة الإضافية لجميع المستخدمين المشاركين في الإضراب الجهوي لـ19 نونبر المنصرم، معتبرين أن الهدف من وراء ذلك هو الانتقام من المستجيبين للدعوة.
واعتبر النقابيون أن هذه "الممارسة الغربية على مؤسسة بريد المغرب من خلال حرمانهم من حقهم في مستحقات الساعات الإضافية المستحقة جراء اشتغالهم خلالها"، وكذلك "الإجهاز على منحة الموزعين"، لن تساهم إلا في "تأجيج الوضع الاجتماعي ولن تثني عزيمة الشغيلة عن المطالبة بحقوقها".
وطالب المحتجون المسؤولين بقطب الإرساليات بالتدخل والتراجع العاجل عن القرارات، معلنين عقد اجتماعات طيلة الأسبوع لتدارس المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، موردين أن قرار خوض إضراب مفاجئ سيتخذ في أي لحظة.