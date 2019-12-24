24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "قانون مالية 2020" يتيح تسوية الوضعية الضريبية أمام المُحامين (5.00)

  2. تدابير الأمن الوطني لتعزيز الحكامة وترشيد النفقات (5.00)

  3. هذه مشاريع وأوراش "مديرية الحموشي" في 2020 (5.00)

  4. حزب الأصالة والمعاصرة: التيار الذي يجب أن ينتصر؟ (5.00)

  5. تراجع حجوزات "احتفالات نهاية السنة" يقلق مهنيي قطاع السياحة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | موظفو البريد يلجؤون إلى الاحتجاج بالشارة الحمراء

موظفو البريد يلجؤون إلى الاحتجاج بالشارة الحمراء

موظفو البريد يلجؤون إلى الاحتجاج بالشارة الحمراء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 17:30

حمل الموظفون التابعون للمكتب المحلي للطرود البريدية و"CNDP" التابع للنقابة الوطنية للبريد، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الشارة الحمراء، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على الأوضاع التي تعرفها الساحة البريدية.

وكان المحتجون قد أصدروا بيانا، توصلت به هسبريس، عبروا من خلاله عن استغرابهم عدم صرف مستحقات الساعة الإضافية لجميع المستخدمين المشاركين في الإضراب الجهوي لـ19 نونبر المنصرم، معتبرين أن الهدف من وراء ذلك هو الانتقام من المستجيبين للدعوة.

واعتبر النقابيون أن هذه "الممارسة الغربية على مؤسسة بريد المغرب من خلال حرمانهم من حقهم في مستحقات الساعات الإضافية المستحقة جراء اشتغالهم خلالها"، وكذلك "الإجهاز على منحة الموزعين"، لن تساهم إلا في "تأجيج الوضع الاجتماعي ولن تثني عزيمة الشغيلة عن المطالبة بحقوقها".

وطالب المحتجون المسؤولين بقطب الإرساليات بالتدخل والتراجع العاجل عن القرارات، معلنين عقد اجتماعات طيلة الأسبوع لتدارس المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، موردين أن قرار خوض إضراب مفاجئ سيتخذ في أي لحظة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 18:06
طريقة حضارية نشكركم عليها ونحن معكم. لا للانقطاع عن العمل وترك مصالح المواطن البسبط المريض في حيرة او التلاميد بدون دراسة وخلق البلبلة بالشارع العام كما يفعل بعض المحسوبين على ( ) . بالتوفيق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.