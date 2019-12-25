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الرئيسية | مجتمع | برلماني من "العدالة والتنمية": الزنا وراء انتشار أطفال الشوارع

برلماني من "العدالة والتنمية": الزنا وراء انتشار أطفال الشوارع

برلماني من "العدالة والتنمية": الزنا وراء انتشار أطفال الشوارع
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:00

قال مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية إن العلاقات الجنسية غير الشرعية أو ما يسمى في الثقافة الإسلامية بالزنا تعد سبباً من بين أسباب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع في جل المدن المغربية.

المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الكريم الهويشري، وهو يقارب ظاهرة أطفال الشوارع من منظور "إسلامي" استدل بالآية القرآنية "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا"، خلال حديثه عن تفشي ظاهرة أطفال الشوارع المتخلى عنهم في المملكة.

وأضاف المتحدث، في سؤال وجهه إلى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن ظاهرة أطفال الشوارع "مخلة بكل المقاييس، وتعرفها كل المدن المغربية، ولا تليق بسمعة المملكة".

المصدر ذاته أوضح أن من نتائج ظاهرة أطفال الشوارع "التسول وتعاطي المخدرات، وبالتالي يصبح الطفل عالة على المجتمع أو يتحول إلى عاهة اجتماعية"، موردا أيضا أن من بين أسباب الظاهرة نجد العنف داخل الأسرة والفقر والتفكك الأسري والهدر المدرسي أو اليتم.

ودعا المستشار البرلماني الحكومة إلى تقييم البرامج والمشاريع الحكومية المخصصة للقضاء على أطفال الشوارع، مشيرا إلى أن ضرورة تقييم الدعم المالي الموجه إلى هذا القطاع.

وعلى الرغم من انتماء جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إلى حزب العدالة والتنمية؛ فإنها ابتعدت في جوابها عن المقاربة "الإسلامية" للظاهرة، مشيرة إلى أن التماسك الأسري والقيم المغربية يعتبران من المداخل للقضاء على الظاهرة.

ودعت المسؤولة الحكومية الجمعيات ومختلف الفاعلين إلى تضافر الجهود وإطلاق عملية تثقيف واسعة وإذكاء الوعي الجماعي لمحاربة ظاهرة أطفال الشوارع، بالإضافة إلى تعزيز المجهودات الحكومية في هذا الصدد.

الوزيرة ذاتها كانت قد أعلنت إحداث الإسعاف الاجتماعي المتنقل للأطفال في وضعية الشارع بكل من مدن طنجة وسلا وأكادير، ووضع برنامج محاربة استغلال الأطفال في التسول، ضمن برنامج "مدن بدون أطفال في وضعية الشارع".

وكشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالمناسبة، عن إحداث خمسة مراكز مواكبة لحماية الطفولة بخمسة أقاليم نموذجية، وإعداد خمس خطط إقليمية لحماية الطفولة، إضافة إلى مواصلة إعداد منظومة معلوماتية إقليمية لتتبع وضعية الطفل في مدار الحماية، ووضع بروتوكول لحماية الطفولة، مع تكوين الموارد البشرية العاملة مع الأطفال بالأقاليم المستهدفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (63)

1 - اللهم انا هدا منكر الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:13
اتقي الله يامن آمنه الشعب على مصالحه إنما أكثر أطفال الشوارع هو الفقر الدي فرضته انت وحزبك يامنافقين لتعيشوا أنتم في الخيرات البلاد و خيرات دافعي الضرائب
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19
2 - Hamid الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:14
جزاك الله خيرا
قال الله سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
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23
3 - Simmo الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:14
بل سياسة تفقير الشعب هي وراء أطفال الشوارع وأيضا سياسة طلبكم لأوروبا باسترجاع الأطفال المتخلي عنهم في المغرب لشوارع المغرب وشم السلسيون والتسول. بينما هم في اسبانيا وباقي الدول يعيشون في عيشة كريمة ويتلقون احسن تربية.
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32
4 - مواطنة 1 الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:15
هؤلاء الأطفال ليسوا كلهم أطفال علاقة غير شرعية ، أنتم تريدون إخفاء إخفاقاتكم في تنمية المجتمع ، أغلب هؤلاء الأطفال هم أطفال يتامى ، من أباء وأمهات مطلقين ، أطفال هاربون من وضع أسري مزري . هل تعلم أم هناك أطفال يمارسون التسول بعد الخروج من المدرسة ؟ هل تعلم أن هناك من يبيع أوراق الكلينيكس عند إشارات المرور ؟ بل هناك من طرد أولاده للشارع !!! الأطفال المتخلى عنهم يحتاجون لملاجئء تؤويهم وتضمن لهم الدراسة . حاربوا الفقر وفساد المسؤولين وسيضمن الجميع حياة كريمة .
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46
5 - Immgre الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:15
Les enfants des rues à cause de vous et votre politiques s’enrichirent le riches et d’appauvrirent les pauvres no
More comment
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13
6 - Freethinker الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:16
أطفال الشوارع جايين من الأحياء العشوائية لي غير ولد وطلق بلا حصار. والديهم متزوجين اسي الوزير. ناس أميون وجهلاء يعتقدون أن كل مولود جاي برزقو وملي هذاك الرزق ما تيجيش يرمونهم في الشوارع. الناس ديال العلاقات الرضائية دايرين موانع الحمل باش ما يسقطوش فهاد المشكل اسي الوزير.
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19
7 - Observateur الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:17
بدون الدخول في العوامل الاقتصادية و الثقافية، لدي سؤال واحد لهذا المتعالم، لماذا لا توجد في فنلندا و النرويج و السويد هاته الظاهرة مع ان لديهم ظاهرة العلاقات بدون زواج عادية و طبيعية، اجبني يا متعلم
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23
8 - عبقري الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:17
في أروبا وخاصة فرنسا لا تجد كلبا في الشارع وبلاحرا طفل بريء....
في أوروبا زنا أكثر منا بكثير ....
المشكل في السياسة الاجتماعية ...
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25
9 - كمال الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:18
كذب في كذب .
نسبه جد قليله من الاطفال المتشردين هم من الفئه التي تتدعيه.
اما الاغلبيه الساحقه هم اطفال من اباء وامهات بعقد زواج .
المشكل يكمن في عدم تحمل المسؤولية من طرف اوليائهم بسبب الجهل وتخلي السلطه المخزنيه على مهامها اتجاههم.
اما انتم يا معشر تجار الدين فلا حديث معكم.
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15
10 - beta الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:18
Si ce n'est la pauvreté qui est la véritable origine de ce fléau, cela ne peut être que l'ignorance et l'incompétence totale des responsables politiques comme ce parlementaire qui trouve des explications à tout dans ses référentiels dénichés dans les mille et une nuits d'il y a 2000 ans
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7
11 - محمد علوي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:19
ما ذنب هؤلاء الأطفال ؟
من قلة الاحترام من طرف هذا المستشار وصفهم بأبناء الزنا.
ثم، الحريات الفردية و الجنس الرضائي بين بالغين لا علاقة له بالأمر. و كدليل: جميع الدول العلمانية الحداثية تخلوا من أطفال الشوارع. أطفال الشوارع تجدها فقط في المجتمعات المتخلفة و المحافظة و ذات المرجعيات الدينية.
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12
12 - citoyenمهاجرAHMED الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:20
حينما يعم الفساد في كل القطاعات فمن البديهي انه سيحدث زلزال اما ان يعيد البلاد الى السكة الحقيقية وانما الى الاءنفجار الاءجتماعي ولا شك ان حالة الكرييساج والانفلاك الامني هو بداية لاخرى ننتضرها والاسبباب هي نحملها للدولة العميقة التي تخضع للاملاءات الخارجية.واهمها
اصلاح المدونة تلك القيم الغربية التي رفعت نسبة العزوف عن الزواج وفي نفس الوقت ارتفاع نسب الزنى
االسياحة الجنسية
وجود ما يسمى جمعيات حقوقية لا تتماشى والتعاليم الاءسلامية
البطالة وعدم القدرة على مسؤولية الزواج
....
وتببقى الدولة بكل كوادرها مسؤولة عن الكوارث الاءجتماعية
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3
13 - badr hajiba الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:20
السياحة الجنسية سبب إنتشار الأطفال في الشوارع
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-7
14 - Mazagan الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:23
تقول رئيسة جمعية التضامن النسائي، عائشة الشنا، إنها حذرت قبل سنوات من تفاقم وضعية الأمهات العازبات، كما طالبت بتدريس التربية الجنسية دون أن تجد "آذانا صاغية"، و تقول الأرقام أن عدد الأطفال الغير الشرعيين وصل إلى 50000 سنويا.
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3
15 - عادل الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:24
الزنا هو سبب استفحال التشرد والأطفال المتخلى عنهم، وهذه كلمة حق في وجه دعاة الانحلال والعلاقات الرضائية أو الزنا بلغة الشرع،...لأن الحلال بين والحرام بين...
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-5
16 - وجهة نضر الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:24
الفشل الحكومي وغياب العدالة الاجتماعية وراء الفقر وانتشار أطفال الشوارع
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10
17 - استاذة مهتمة الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:25
أكيد الزنا وراء تشرد الأطفال وليسمع ذلك المدافعون عن العلاقات الرضائية التي تعتبر في حقيقتها لفظة حداثية للزنا
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-3
18 - يوسف الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:25
مهما فعلتم لن تقضوا على اللقطاء،لأن الخلل في أنظمتكم وقوانينكم العلمانية، لن تنفعكم الجمعيات ولا المجتمع المدني ولا الأمم المتحدة ولا الحكومة ولا دور الإيواء، يجب محاربة الظاهرة من جذورها، كما حاربها الإسلام وذلك بكون الزنا حرام شرعا وتوعية الناس بخطورتها وشدة وعيد الله سبحانه في حق الزناة، ومحاربة كل ما يؤدي إلى الزنا خاصة التبرج والاختلاط، إذ لابد للنساء من الحجاب الشرعي، وتربيتهن على أخلاق وتعاليم الإسلام، كما يجب تسهيل الزواج وتمكين الشباب منه، إذ يجب على الدولة أن تعين الشباب على الزواج وصولا للعفاف ودرءا للفساد والزنا ومنه اللقطاء المتخلى عنهم
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-6
19 - mann الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:25
تحليل جد سطحي : السويد و ألمانيا و هولندا ما فيهومش الزنا !!!!أطفالهم لا يزجدون في الشوارع
الخوانجية تفكيرهم سيرجع البلد الى قرون وسطى ، المشاكل في واد و تحليلهم لها في واد اخر
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7
20 - med الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:26
انا اتفق مع هذا البرلماني لأن الزنا هي سبب كل المشاكل الاسرية بحيث نجد ان جل الطلاق ناتج عن الخيانة الزوجية سواء من الرجل او المرأة مما يأدي الى تفكك الاسر والاهمال للأطفال كما نجد ان الخيريات مليأة بأطفال ليس لهم ذنب فيما يعيشون فيه نزوة دقيقة تدمر أمة فيجب محارة هذه الافات وزجر كل من يساهم فيها
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-4
21 - مواطن مغربي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:26
معظم أطفال الشوارع ومعظم المجرمين أبناء زنا لا أباء لهم.. وهذا الأمر لا يخفى على احد الا من في قلبه كره لذاك الحزب
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-5
22 - marrroki pure الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:29
الزنا قاموس قديم قدم البشرية وهو منتشر في جميع أنحاء الكون،سيادة الوزير ماذا فعلتم في ولايتكم لمحارية الفقر،حتى لاتضطر كل فتاة إلى بيع لحمها مقابل دريهمات،ماذا فعلتم في القرى حينما تضطر العائلة إلى التخلص من بنتها عبر تزويجها بالفاتحة،هناك مشكل ليس في من زنى ومن يزني،المشكل كيف نحاسب رؤساء الجماعات والبرلمانيين الذين يدخلون المشهد السياسي بصنضالة ميكة ويخرجون بفيلا ورصيد في البنك وسيارة رباعية الدفع،أظن أن المشكل يكمن في التدبير للمالية العمومية،أظن لو كل قرش وضع في مكانه وكل مسؤول قام بواجبه ،ربما سنكون أحسن من بعض الدول في أوروبا الشرقية،مالم تكن هناك محاسبة سنبقى نخبط خبط عشواء لانحن تقدمنا ولانحن تأخرنا والسلام
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7
23 - ابو عدنان الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:30
وهل دار العجزة من اسباب الزنا كذلك ايها البرلماني؟وهل رمي الآباء بهذه الاماكن من اسباب التفكك الاسري ايتها الوزيرة ؟ والله ان تقاعدكم المريح والاجور المرتفعة التي تتقاضونها والقوانين التي تصوتون عليها وتنفذونها دون دراية بعواقبها السلبية على المواطن هي التي اوصلتنا لهذه الوضعية المزرية الاكثر من هذا ان الاوضاع الاقتصادية المتردية فسحت المجال لظهور حالات شادة كان المغرب الى الامس القريب بعيد كل البعد عنها كظاهرة الانتحار ورمي الآباء بدور العجزة والتخلي عن الابناء بسهولة والجريمة المنظمة وركوب البحر نحو المجهول وهكذا .....واقول للحكومة والبرلمان واصحاب القرار بالبلاد اتقوا الله في مواطنيكم وبلدكم ان الله شديد العقاب .
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5
24 - أحد الأسباب الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:32
المستشار البرلماني يقول بأن العلاقات الجنسية غير الشرعية " تعد سبباً من بين أسباب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع في جل المدن المغربية " . وهذه الظاهرة لا تحتاج إلى مقاربة من منظور "إسلامي" .فأي باحث في علم الاجتماع - حتى ولو كان مبتدأ - سيقوم بإدراج "الزنا" ضمن أحد الأسباب التي تتسبب في انتشار هذه الظاهرة.
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2
25 - أستاذة وطنية الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:32
التماسك الأسرى والقيم المغربية فعلا تعد من أسباب التخفيف من ظاهرة أطفال الشوارع ولكن لكن كيف يتم ذلك والأسرة تعيش الفقر والتهميش ما في شغل ما في مصروف في حجرة واحدة مثل الجحر هذا جانب أما من جانب اخر التشجيع على الدور التي تأوي النساء العازبات يعني التشجيع على الزنى التي حرمها سبحانه وتعالى في بداية سورة النور الزانية والزاني .... ونحن في بلد مسلم وتحت حكم حكومة مسلمة حلل يا محلل تناقض تام في الحياة العامة وما ورد في الإسلام
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-1
26 - abdou الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:33
أقترح على برلمانيي ووزراء العدالة والتنمية (إن كانوا صادقين) المساهمة ماليا مع الشباب المغربي كي يتمكنوا من الزواج وإنشاء بيوت وأسر حتى لا يضطروا على ارتكاب "الزنا".
حيث أ ن جل الشباب حتى وإن كانوا يعملون ويشتغلون فإن مداخيلهم لا تكفي للزواج والكراء وتجهيز البيت حتى في الحدود الدنيا. وبالتالي فما دمنا في مجتمع "إسلامي" حسب العدالة والتنمية، فذلك يقتضي أن نتعاون مع الشباب لتكميل الجهود التي يبدلها في سبيل سلك الطريق الصحيح وبالتالي حمايته من الوقوع رغما عنه في "الفحشاء" و"الرذيلة".
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3
27 - حاتم الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:35
بدل ان يفكر هذا المستشار في الحلول و ان يحلل المشاكل بطريقة فكرية فإذا به يفر بعيدا و بطريقة تكتيكية قديمة منهمكة دينية تدل الا على شيء واحد! هؤلاء الناس خربو البلاد بسياساتهم العوجاء و فكرهم المتحجر. حارب الأول زواج الفاتحة و زواج القاصرات و تعدد الزوجات و اللائحة طويلة يا مستشار حزب التخريب.
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0
28 - ysf الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:36
الفقر و سو التسيير و فسااد الدولۃ و الاقتصاد و التعليم... ھو السبب نعام آسي .
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5
29 - تجار الدين الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:36
و كعادة العدالة و التنمية الخيالية استغلال الدين لخداع الناس .. المشكل ليس الزنا المشكل هو نقص الوعي . تجد اسر فقيرة جدا ينجبون 6 و 7 اطفال علي أساس ان رزقهم سينزل من السماء و حين يصدمون بالواقع و الفواتير و المصاريف و غلاء المعيشة يلجا الطرفان الي افضل و أسهل شئ التهرب من المسؤولية و تتفكك الاسرة و حالات الطلاق كل سنة التي تعد بعشرات الالاف او اكثر افضل مثال .. اما الزنا فليس سبب لان كل شخص عنده ثمن الواقي و موانع الحمل . لكن ثقافة الانجاب و التهرب من المسؤولية هذا هو المشكل . و ربما هذا هو سبب مطالقة الكثير من الرجال اسقاط مدونة الاسرة حتي لا يتم مطالبتهم بأموال شهرية للابناء و تعويض للزوجة رغم قلة هته الاموال التي لا تضمن الحد الادني للمعيشة للطفل و المطلقة حتي يسهل لهم التهرب من المسؤولية و عدم دفع سنتيم واحد .
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2
30 - حسن الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:37
حقيقة لا غبار عليها سواء فلناها ام لم نقلها وهؤلاء الاطفال يشكلون خطرا على المجتمع الاطفال الغير الشرعيين الدين يتكاثرون يوما بعد يوم لان اغلقنا باب الحلال و فتحنا باب الحرام اي البنت لا يمكن ان تتزوج و لا كن يمكن ان تقوم بعلاقات الرضائية اي الزنا ويمكن ان تتدرج في هده العلاقات الرضاتئيةحتى الحمل ويمكنها الاجهاض
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0
31 - عبدو الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:37
السيد البرلماني،نسلم جدلا بأن الزنى وراء هذه المعضلة، لكن ماذا فعلتم گحزب وكحكومة، لمعالجة المشكلة وإيجاد الحلول، من إيجاد العمل للشباب والتكفل بالفقير والمعدم والتشجيع على الزواج والسكن اللائق والتوعية، ماذا فعلتم في حزبكم وحكومتكم غير الكلام والإغتناء من مناصبكم، والشعبوية وسياسة الحلقة، إستحيوا يركمكم الله.
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6
32 - عبدالواحد بوعزة الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:38
صحيح ماقالقه وهل هذا يخفى على أحد
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-3
33 - عبدالواحد بوعزة الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:40
صحيح ماقاله وهل هذا يخفى على أحد
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-1
34 - أوفقير الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:40
“العلاقات الجنسية غير الشرعية أو ما يسمى في الثقافة الإسلامية بالزنا“

الاستثناء أصبح أصلا و الاصل لي هو الزنا أصبح استثناءا يشار إليه ب: "أو بما يسمى"
و الدين الإسلامي أصبح يسمى الثقافة الإسلامية
ركزو معنا في المصطلحات احمباكم و لا خرجو لها كود كيما موقع گود
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-1
35 - kacem الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:41
شكرا سيدي البرلماني على اهتمامك باطفال الشوارع مستدلا بالاية (ولا تقربوا الزنا ) لكن نسيت الآية التي تقول (ولا تقربوا مال اليتيم ) أن القرآن تستخدمونه حسب هواكم فلماذا لا تطبقه جملة وتفصيلا؟
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6
36 - aissa الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:41
هههههه إنها سياستكم الفاشلة بعتو الماتش
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2
37 - عجوز الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:42
هل سبق وأجريت بحثا على هؤلاء الأطفال؟ من هم ؟ كيف وصلوا للشارع.؟ كم عددهم ؟ فجلهم أبناء الأسر الفقيرة
وانتم السبب في وجودهم في هدا المكان لأنكم لو اعددت لهم ممارسة تاويهم توفير لهم الأكل والمبيت والتدريس وتحفض كرامتهم لما وجدناه في الشارع .
خدوا العبرة من جارتنا الغير المسلمة يا مسلمين
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3
38 - Saïd soussi الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:43
ومن المسؤول أليست الطبقة السياسية وحزبكم في مقدمتها الستم حزبا إسلاميا في دولة إسلامية نعم سيدي ففي عهدكم كثر الفساد في البر والبحر
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2
39 - Red الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:43
يا اخي البام هذا رأي عالم اجتماع. أما أنت في موقف يلزمك بوجود الحلول وليس الاقتصار على التشخيص.
والأمر بالمعروف يأتي قبل النهي عن المنكر لان هناك حالات مستعجلة. كفى من النظريات والاختفاء وراء الحلال والحرام.
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3
40 - Man From Other World الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:44
اذا سهلوا الزواج و اوجدوا لهم فرص العمل و وقفوا التبرج و العري في الشارع العام و اصلحوا المدونة المشؤومة بجعلها متساوية بين الرجل و المرأة حتى تتوقف العلاقات خارج اطار الزواج.
و اظن ان السبب الرئيسي لاطفال الشوارع هو الجهل و الامية و التعليم الفاشلة اضافة للقانون الذي ينسب المولود خارج اطار الزواج لعائلة الام فقط.
العلاقات خارج اطار الزواج في المغرب لا تساوي حتى 1 في المأة من العلاقات خارج اطار الزواج في تركيا ورغم ذلك تكاد لا تراى اطفال الشوارع في تركيا.
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2
41 - ابراهيم الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:44
التفقير و التهميش اللذين مارستهم حكومتكم منذ توليكم المسؤولية.
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3
42 - وما هو الحل...؟؟؟ الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:46
وما هو الحل يا سيدي البرلماني ؟؟؟ سهل أن نوجه انتقادات لغيرنا وننسى أو نتناسى أنفسنا ...ماذا قدمنا لغيرنا لإنقاذهم من كل آفة؟؟؟
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1
43 - M. Jabri الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:47
واو شحال ذكي هذا البرلماني. هذه 105 سنين باش عاقوا السلف وانا لوحدي هذه 60 سنة باش عقت بهذه القضية.
شوف لنا البديل وكيف يمكن للحكومة الحد ون الفحشاء والمنكر وبالخصوص قضية النيش الكريم للمواطن اللي قهرتوه بالكذوب والزيادات فالمواد الغدائية بما فيها الخضروات واللحوم والحليب ومنشقاته والقهوة و حتى الشاي والخبز اللي هما التغدية الرئيسية للمسكين بدون ما ننسى الماء والكهرباء
وسواء اغاثنا المغيث ام لم تمطر السماء فدائما تجدون حل تبريرات ولو لم تكن مقنعة لزياداتكم لقهر هذا الشعب من اجل قهره فقط رغم انه هو من اوصلكم الى القبة البرلمانية وبثمن بخس
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0
44 - هبيل و فايق الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:47
اوا راه ماكدب هذا هو السبب الحقيقي
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45 - عبدالخق الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:47
الحمد لله. المشكل الاساسي يتجلى في البائة لان المال والبنات زينة الحياة الدنيا كما جاء في القرآن الكريم وكذلك من يتقلد زمام المسلمين من حكام وشاشة وخير مثال لكم هو عمر بن عبدالعزيز . ولا يجب الخوض في أسباب بعيدة كل البعد عن الاسلام.
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46 - DDS الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:47
بعض الحمقى يخلطون بين الأشياء .
فهنالك اطفال لجئو للشارع بسبب مشاكل عائلية وهنالك من فقد والديه وهنالك من تخلى عنه والداه .
لذا لا يجب لم الجميع في قفة واحدة لأن ذلك اهانة لأطفال أبرياء لا دنب لهم سوى أنهم ولدو في بلد اسمه المغرب وتسيره نخبة سياسية متعجرفة مثل هذا البرلماني نفسه .
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47 - مواطن2 الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:49
منطقيا وبعيدا عن اي تفسير " هل هناك حمل بون فاعل " ومن العيب والعار ان يبقى هذا الموضوع بدون حل والعالم يعرف تطورا عملاقا في التكنولوجيا .استطاع الطب ان يثبت بدون اي مجال للشك اصل المولود ونسبه.وقد يعرف ذلك في الاشهر الاولى للحمل.ويكفي ان تبوح المراة بالفاعل لتقوم الجهة المعنية بتحديد هويته وبدون اي خطأ.يبقى على الجهات المختصة ان تقوم بما يجب القيام به وبكل صرامة للتخلص من اطفال الشوارع اذا كانت نية الاصلاح واردة.ومن المستحيل ان لا يعرف الاب الطبيعي لكل طفل متخلى عنه.وبالتالي مطالبته على الاقل بتسجيل المولود في دفاتر الحالة المدنية.هناك امهات قد لا تطالب الفاعل باي شيء سوى توفير " النسب والتعريف " للوليد.
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48 - بائع الأوهام الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:50
مزيان:

والجريمة سببها البعد عن الشرع
والجوع سببه عدم اداء الزكاة
والكوارث البيئية بلاء من الله
والفقر قضاء وقدر

والدولة والحكومة ... لا يكلف الله نفسا الا وسعها


هاد الشي زوين

غير هو ملي كنشوف أنجيلا ميركل حاكما ألمانيا .. وزيد عليها آلاف اللاجئين المسلمين اللي هاربين من قضاء الله ... وما تشكاتش ... كيدخلني الصراحة الشك


راه المؤسسات ما خاصهاش تخمم بحال الأشخاص آ الشريف ... راه أبناء زنا نعااام .. بالنسبة ليك كشخص .. اما بالنسبة للمؤسسة راها ضاهرة اجتماعية نتيجة أخطاء بشرية خاص الدولة تتحمل المسؤولية ديالها فيها ... مسؤولية تضامنية كمجتمع كيتحمل شي أخطاء شي باش نزيدو القدام

دابا انا نسول السي النائب ... واش كاع أطفال الشوارع ولاد الزنا؟ وواش كاع أولاد الزنا مليوحين فالشوارع؟ .. وواش السبب بكل بساطة البعد على الدين؟ قلة الشي ... الجهل ... النزوة ... الصغر .. الطيش ... اللا؟

هنا فين كين الفرق بين الكلام ديال المسؤول وكلام القهاوي .. المسؤول كيجيب أرقام وإحصائيات ... وكاين شي ناس كيفتيو
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49 - النفاق السياسي والحقوقي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:51
الكل يعرف بأن الزنا سبب الدمار الشامل والهﻻك القاتل ، لكن المشكل التصدي لدعاة هذه العلاقات المشبوهة من طرف أحزاب سياسية ، وبرلملنيين وحقوقيين.. ولما ﻻ دعوة قضائية ضد اصحاب اﻻباحية والزنا والمثلية والعري.. مهما كانت مكانتهم وانتمائهم. قبل فوات اﻻوان...!
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50 - منير التولالي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:51
هذه الخطب العصماء التي يثيرها نواب العدالة و التنمية محلها منابر المساجد ..أما البرلمان فمؤسسة يفترض فيها إيجاد الحلول ..
بدلا من ذلك أنصحكم ببناء مؤسسات للتربية و التأهيل ليكون هؤلاء الأطفال لبنة صالحة في المجتمع ...و يخدموا إما في الجيش أو الوقاية المدنية أو حتى كوزراء إذا كان من بينهم نوابغ لما لا ...على الأقل سنكون في مأمن من لقطاء السياسة .
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51 - بلادي بلاد الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:52
و الله!لم أكن أعرف هدا.يجب أن ينشر هدا على صفحات الكتب و المجلات المختصة العلمية و الادبية.ويعرض على دار الإفتاء المصرية.وتقام من أجله ندوات و محاضرات.و يستدعى خبراء و مفكرين عرب و مستشرقين الى مؤتمرات و لقاءات تكلف الملايين .و تجرى حوارات و نقاشات بجميع اللغات.ذالك أنا توصلنا أخيرا في بلدنا العزيز و بعد جهد و تمحيص الى أن سبب انتشار أطفال الشوارع هو الزنى.طبعا زنى العوام و الرعاع وليس زنى المثقفين و السياسيين و الصحفيين و الأثرياء و الأغنياء فهدا زنى راق و مهذب و مكلف.الا لعنة الله على تجار الدين الذين يزنون حتى بالكلام.
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52 - إبراهيم الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:55
قبل الزنا سياسية حزبكم الفاشلة التي افقرت كافة الشعب بفرض الزياداتكم الغير المشروعة
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53 - ابو هلال الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:56
عدم المسؤولية =السرقة= الفقر =الزنى=أطفال الشوارع .
هي سلسلة تبدأ من الكراسي في البرلمان .
إذن لا تبحث كثيرا.
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54 - هشام الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:59
إتقي الله فإن لك أولاد سيضرب الله لك مثلا في أولادك. أنتم خنتم شعب واكلة مال شعب
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55 - hamid الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 10:59
هل هناك إحصائيات في هذا الشأن؟ فلقد قمنا في إحدى السنوات بتعاون من تلاميذ الثانويات المشكورين بجمع الملابس المستعملة وتوزيعها على الأطفال المشردين ولاحضنا أن جلهم لديهم عائلات ولكنهم تركوها إما بسبب الفقر أو موت الأم وحينها يطرد الأطفال من طرف زوجة الأب، وهناك من يرسل للتسول وإحضار ما يحصل عليه للعائلة والدليل هو أننا كنا نسألهم عن الملابس التي أعطيناهم فكانوا يقولون لنا أنهم أخدت منهم من طرف عائلاتهم ويتم بيعها في غالب الأحيان. فهناك جمعيات تعمل لوجه الله ويمكن للحكومة والبرلمانيين المنبطحون في مكاتبهم المكيفة أن يستفيدةا منها إذا كانوا يريدون خيرا لهذا الشعب. أما المزايدات في الكلام فسياستهم هي التي جعلت تكوين عائلة مستحيل في هذا الوطن.
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56 - متطوع في المسيرة الخضراء. الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 11:03
السيد النائب المحترم عليك أن لا تعمم اطفال الشوارع كما يحلو للبعض تسميتهم ليسوا كلهم أبناء الزنا غالبيتهم من أبناء الفقراء يفتح عينه في بيت يصعب العيش فيها عكس مايراه لدى أبناء الجوار ويغادر إلى الشارع بدء بالتسول ليصل فيما بعد إلى كسب قوت يومه بأية وسيلة وعلى السيد أن أن يعلم انهم يتحملون القصص الأكبر من المسؤولية القانونية في ما يحدث
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57 - Me again الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 11:04
كيف لأطفال الزنا في السويد و المانيا و غيرها لم يصبحوا ابناء الشوارع؟! و كيف لأولاد و بنات الحلال المغاربة المنجبين بطريقة شرعية متشردين في الشوارع؟!!!
بدون رجعة انتهى عهد تجار الدين و كذلك عهد القومجيين!
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58 - ابراهيم الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 11:09
اطفال الشوارع معظمهم متخلا عنهم ام أنهم هربوا من أوضاع أسرية مزرية، هذه الظاهرة أعطت سمعة سيئة للمملكة على الصعيد الدولي لانها تؤرق بال السياح لذلك ايها المستشار عوض أن تُكثر من ثرثرتك انت و اعضاء حزبك المشؤوم، حاولوا إيجاد حلول نهائية لهذه الظاهرة السيئة التي تسببتم في تفاقمها بالزيادات والوعود الزائفة....
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59 - ابراهيم الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 11:10
اطفال الشوارع معظمهم متخلا عنهم ام أنهم هربوا من أوضاع أسرية مزرية، هذه الظاهرة أعطت سمعة سيئة للمملكة على الصعيد الدولي لانها تؤرق بال السياح لذلك ايها المستشار عوض أن تُكثر من ثرثرتك انت و اعضاء حزبك المشؤوم، حاولوا إيجاد حلول نهائية لهذه الظاهرة السيئة التي تسببتم في تفاقمها بالزيادات والوعود الزائفة....
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60 - ولد علي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 11:10
المسؤولين هم السسبب ظاهرة أطفال الشوارع
نعم ان المسؤولين لم ولا يريدون ان يهتموا الا بمصالحهم لا يهمهم لا وطن ولا مواطن بل يتسابقون عن مصالحهم فقط ، الدولة لها امكانيات كبيرة للأيواء اطفال الشوارع وإنقاذهم من الضياع
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61 - حميد العايدي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 11:10
بطبيعة الحال والا لماذا كان محرما يضاف الى ذالك مجموعة الأسباب كالايتام وغيرهم لهذا لا يجب الوقوف عند تحليل الظاهرة وإنما البحث عن حل لاحتواءها
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62 - محسن الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 11:11
ليس كل اطفال الشوارع ابناء الزنا بل جلهم خرجوا من براثن الفقر و العوز الاجتماعي .....أين هي الاصلاحات السوسيواقتصادية لمعالجة هذه الظاهرة ايها المسؤولون الكرام فلا تغطوا الشمس بالغربال فسياستكم مفظوحة للغاية....
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63 - Marocain الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 11:13
Et pourquoi dans les pays européens ils n’ont pas ce problème ? Si on suit sa logique ces pays doivent avoir dix fois plus d’enfants de rue que nous, non ?
Et hespress qui devient une plateforme de diffusion des idées ridicules des gens cons, franchement quel niveau.
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