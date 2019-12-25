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كُتّاب وآراء
برلماني من "العدالة والتنمية": الزنا وراء انتشار أطفال الشوارع
قال مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية إن العلاقات الجنسية غير الشرعية أو ما يسمى في الثقافة الإسلامية بالزنا تعد سبباً من بين أسباب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع في جل المدن المغربية.
المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الكريم الهويشري، وهو يقارب ظاهرة أطفال الشوارع من منظور "إسلامي" استدل بالآية القرآنية "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا"، خلال حديثه عن تفشي ظاهرة أطفال الشوارع المتخلى عنهم في المملكة.
وأضاف المتحدث، في سؤال وجهه إلى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن ظاهرة أطفال الشوارع "مخلة بكل المقاييس، وتعرفها كل المدن المغربية، ولا تليق بسمعة المملكة".
المصدر ذاته أوضح أن من نتائج ظاهرة أطفال الشوارع "التسول وتعاطي المخدرات، وبالتالي يصبح الطفل عالة على المجتمع أو يتحول إلى عاهة اجتماعية"، موردا أيضا أن من بين أسباب الظاهرة نجد العنف داخل الأسرة والفقر والتفكك الأسري والهدر المدرسي أو اليتم.
ودعا المستشار البرلماني الحكومة إلى تقييم البرامج والمشاريع الحكومية المخصصة للقضاء على أطفال الشوارع، مشيرا إلى أن ضرورة تقييم الدعم المالي الموجه إلى هذا القطاع.
وعلى الرغم من انتماء جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إلى حزب العدالة والتنمية؛ فإنها ابتعدت في جوابها عن المقاربة "الإسلامية" للظاهرة، مشيرة إلى أن التماسك الأسري والقيم المغربية يعتبران من المداخل للقضاء على الظاهرة.
ودعت المسؤولة الحكومية الجمعيات ومختلف الفاعلين إلى تضافر الجهود وإطلاق عملية تثقيف واسعة وإذكاء الوعي الجماعي لمحاربة ظاهرة أطفال الشوارع، بالإضافة إلى تعزيز المجهودات الحكومية في هذا الصدد.
الوزيرة ذاتها كانت قد أعلنت إحداث الإسعاف الاجتماعي المتنقل للأطفال في وضعية الشارع بكل من مدن طنجة وسلا وأكادير، ووضع برنامج محاربة استغلال الأطفال في التسول، ضمن برنامج "مدن بدون أطفال في وضعية الشارع".
وكشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالمناسبة، عن إحداث خمسة مراكز مواكبة لحماية الطفولة بخمسة أقاليم نموذجية، وإعداد خمس خطط إقليمية لحماية الطفولة، إضافة إلى مواصلة إعداد منظومة معلوماتية إقليمية لتتبع وضعية الطفل في مدار الحماية، ووضع بروتوكول لحماية الطفولة، مع تكوين الموارد البشرية العاملة مع الأطفال بالأقاليم المستهدفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (63)
قال الله سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
More comment
في أوروبا زنا أكثر منا بكثير ....
المشكل في السياسة الاجتماعية ...
نسبه جد قليله من الاطفال المتشردين هم من الفئه التي تتدعيه.
اما الاغلبيه الساحقه هم اطفال من اباء وامهات بعقد زواج .
المشكل يكمن في عدم تحمل المسؤولية من طرف اوليائهم بسبب الجهل وتخلي السلطه المخزنيه على مهامها اتجاههم.
اما انتم يا معشر تجار الدين فلا حديث معكم.
من قلة الاحترام من طرف هذا المستشار وصفهم بأبناء الزنا.
ثم، الحريات الفردية و الجنس الرضائي بين بالغين لا علاقة له بالأمر. و كدليل: جميع الدول العلمانية الحداثية تخلوا من أطفال الشوارع. أطفال الشوارع تجدها فقط في المجتمعات المتخلفة و المحافظة و ذات المرجعيات الدينية.
اصلاح المدونة تلك القيم الغربية التي رفعت نسبة العزوف عن الزواج وفي نفس الوقت ارتفاع نسب الزنى
االسياحة الجنسية
وجود ما يسمى جمعيات حقوقية لا تتماشى والتعاليم الاءسلامية
البطالة وعدم القدرة على مسؤولية الزواج
....
وتببقى الدولة بكل كوادرها مسؤولة عن الكوارث الاءجتماعية
الخوانجية تفكيرهم سيرجع البلد الى قرون وسطى ، المشاكل في واد و تحليلهم لها في واد اخر
حيث أ ن جل الشباب حتى وإن كانوا يعملون ويشتغلون فإن مداخيلهم لا تكفي للزواج والكراء وتجهيز البيت حتى في الحدود الدنيا. وبالتالي فما دمنا في مجتمع "إسلامي" حسب العدالة والتنمية، فذلك يقتضي أن نتعاون مع الشباب لتكميل الجهود التي يبدلها في سبيل سلك الطريق الصحيح وبالتالي حمايته من الوقوع رغما عنه في "الفحشاء" و"الرذيلة".
الاستثناء أصبح أصلا و الاصل لي هو الزنا أصبح استثناءا يشار إليه ب: "أو بما يسمى"
و الدين الإسلامي أصبح يسمى الثقافة الإسلامية
ركزو معنا في المصطلحات احمباكم و لا خرجو لها كود كيما موقع گود
وانتم السبب في وجودهم في هدا المكان لأنكم لو اعددت لهم ممارسة تاويهم توفير لهم الأكل والمبيت والتدريس وتحفض كرامتهم لما وجدناه في الشارع .
خدوا العبرة من جارتنا الغير المسلمة يا مسلمين
والأمر بالمعروف يأتي قبل النهي عن المنكر لان هناك حالات مستعجلة. كفى من النظريات والاختفاء وراء الحلال والحرام.
و اظن ان السبب الرئيسي لاطفال الشوارع هو الجهل و الامية و التعليم الفاشلة اضافة للقانون الذي ينسب المولود خارج اطار الزواج لعائلة الام فقط.
العلاقات خارج اطار الزواج في المغرب لا تساوي حتى 1 في المأة من العلاقات خارج اطار الزواج في تركيا ورغم ذلك تكاد لا تراى اطفال الشوارع في تركيا.
شوف لنا البديل وكيف يمكن للحكومة الحد ون الفحشاء والمنكر وبالخصوص قضية النيش الكريم للمواطن اللي قهرتوه بالكذوب والزيادات فالمواد الغدائية بما فيها الخضروات واللحوم والحليب ومنشقاته والقهوة و حتى الشاي والخبز اللي هما التغدية الرئيسية للمسكين بدون ما ننسى الماء والكهرباء
وسواء اغاثنا المغيث ام لم تمطر السماء فدائما تجدون حل تبريرات ولو لم تكن مقنعة لزياداتكم لقهر هذا الشعب من اجل قهره فقط رغم انه هو من اوصلكم الى القبة البرلمانية وبثمن بخس
فهنالك اطفال لجئو للشارع بسبب مشاكل عائلية وهنالك من فقد والديه وهنالك من تخلى عنه والداه .
لذا لا يجب لم الجميع في قفة واحدة لأن ذلك اهانة لأطفال أبرياء لا دنب لهم سوى أنهم ولدو في بلد اسمه المغرب وتسيره نخبة سياسية متعجرفة مثل هذا البرلماني نفسه .
والجريمة سببها البعد عن الشرع
والجوع سببه عدم اداء الزكاة
والكوارث البيئية بلاء من الله
والفقر قضاء وقدر
والدولة والحكومة ... لا يكلف الله نفسا الا وسعها
هاد الشي زوين
غير هو ملي كنشوف أنجيلا ميركل حاكما ألمانيا .. وزيد عليها آلاف اللاجئين المسلمين اللي هاربين من قضاء الله ... وما تشكاتش ... كيدخلني الصراحة الشك
راه المؤسسات ما خاصهاش تخمم بحال الأشخاص آ الشريف ... راه أبناء زنا نعااام .. بالنسبة ليك كشخص .. اما بالنسبة للمؤسسة راها ضاهرة اجتماعية نتيجة أخطاء بشرية خاص الدولة تتحمل المسؤولية ديالها فيها ... مسؤولية تضامنية كمجتمع كيتحمل شي أخطاء شي باش نزيدو القدام
دابا انا نسول السي النائب ... واش كاع أطفال الشوارع ولاد الزنا؟ وواش كاع أولاد الزنا مليوحين فالشوارع؟ .. وواش السبب بكل بساطة البعد على الدين؟ قلة الشي ... الجهل ... النزوة ... الصغر .. الطيش ... اللا؟
هنا فين كين الفرق بين الكلام ديال المسؤول وكلام القهاوي .. المسؤول كيجيب أرقام وإحصائيات ... وكاين شي ناس كيفتيو
بدلا من ذلك أنصحكم ببناء مؤسسات للتربية و التأهيل ليكون هؤلاء الأطفال لبنة صالحة في المجتمع ...و يخدموا إما في الجيش أو الوقاية المدنية أو حتى كوزراء إذا كان من بينهم نوابغ لما لا ...على الأقل سنكون في مأمن من لقطاء السياسة .
هي سلسلة تبدأ من الكراسي في البرلمان .
إذن لا تبحث كثيرا.
بدون رجعة انتهى عهد تجار الدين و كذلك عهد القومجيين!
نعم ان المسؤولين لم ولا يريدون ان يهتموا الا بمصالحهم لا يهمهم لا وطن ولا مواطن بل يتسابقون عن مصالحهم فقط ، الدولة لها امكانيات كبيرة للأيواء اطفال الشوارع وإنقاذهم من الضياع
Et hespress qui devient une plateforme de diffusion des idées ridicules des gens cons, franchement quel niveau.