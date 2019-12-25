حقوقيون ينتقدون "الوضع المزري" لمهاجرين أفارقة

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلَ الفرعُ المحلي لجمعية حقوقِ الإنسان بالنّاظور ما وصفه بـ"انتهاكات جسيمة طالتْ عددًا من المهاجرين غير الشّرعيين المنحدرين من دول جنوب الصّحراء وصلت إلى العنفِ والاستغلال الجنسي للنّساء والنّصب والاحتيال من طرف شبكات التّهريب البشري بالنّاظور".

وأفاد الفرعُ المحلي للجمعية بأنه "منذ عشرين يومًا يعيشُ مهاجرون أفارقة محتجزون، جرى إيقافهم من طرف السلطات، ظروفًا صعبةً مع قلّة الأغطية ورداءة الطّعام المُقدّم لهم، مع حاجتهم إلى تلقّي علاجات ضرورية نظرًا لتدهور صحتهم أمام الظروف الصّعبة التي مرّوا بها".

وأضاف المصدر ذاته أنّ هؤلاء المهاجرين "يقاسون معاناةً حقيقية أمام أعين السّلطات في ظرف هذه المُدّة في انتظار ترحيلهم إلى أوطانهم، ما يُعدّ انتهاكًا لحقوقِ الإنسان وحدّا لحريتهم، إذ لا تتعدّى مدّة الحجز قانونيًا في مثل هذه الظروف 48 ساعة قبل اتخاذ القرارِ المُناسب".

وقال سعيد قدوري، العضو في الفرع المحلي لجمعة حقوق الإنسان بالنّاظور، في تصريح لجريدة هيسبريس، إن "الجمعية سجّلت انتهاكات في حقّ هؤلاء الضحايا وصلت إلى استعمال العنف والاستغلال الجنسي، ناهيك عن رفض إعادة الأموال المحصّلة إليهم من طرف مُستغلّيهم في الهجرة"، داعيًا إلى "ضرورة تكثيف الجهود من طرف السّلطات لوضع حدّ لأفراد هذه الشّبكات النّاشطة على مستوى سواحل إقليم النّاظور".

وأضاف المتحدّث أن "الجمعية سبق أن نبّهت السلطات، سابقا وأكثر من مرّة، إلى أنشطة شبكات التهجير التي تستهدفُ مهاجري دولِ جنوب الصّحراء والرّاغبين في الهجرة غير الشّرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين عشرين ألف درهم إلى خمسين ألف درهم؛ وهو ما يُعدّ استغلالا بشعا في حقّهم، لكن دونَ أن تأخذ الجهات المسؤولة هذا الأمر بعين الاعتبار".

ويظهر شريط فيديو، حصلت عليه هسبريس، الظّروف التي يكابدها المهاجرون الأفارقة في محجزٍ بقرية أركمان وصفهُ الفرع المحلي لجمعية حقوق الإنسان بـ"السجن غير الشرعي مع افتقاده لخدمتي الماء والكهرباء، حيث يضطر المُحتجزون إلى النوم على الأرض مع شدة البرد والجوع في خرق سافر لحقوق الإنسان".