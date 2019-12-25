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الرئيسية | مجتمع | نقابيون يطالبون "لجنة بنموسى" بمحاربة الريع في نموذج التنمية

نقابيون يطالبون "لجنة بنموسى" بمحاربة الريع في نموذج التنمية

نقابيون يطالبون "لجنة بنموسى" بمحاربة الريع في نموذج التنمية
هسبريس ـ مصطفى شاكري (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:00

تراهن المركزيات العمالية على جلسات الاستماع التي يُرتقب أن تباشرها اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، من أجل إيصال مطالب الشغيلة المغربية التي تضرّرت كثيرا من تدهور القدرة الشرائية في السنوات الأخيرة؛ وهو ما أثر بالسلب على الأسر التي تُكابد لتوفير لقمة العيش لأبنائها.

في هذا السياق ثمّن عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مبادرة الاستماع للفاعلين المغاربة في شتّى التخصصات؛ لكنه يرى بأن "النموذج التنموي القادم ليس فئويا، أي أنه نموذج وطني، ومن ثمة فإن أي نموذج جديد يجب أن يقضي على اقتصاد الريع بصفة نهائية".

وقال الفاتيحي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "النموذج التنموي الجديد ينبغي أن يضع حدّا للريع في الاقتصاد، بحيث ما زلنا نسجل إشكاليات تطبيق القانون من لدن أرباب العمل، سواء تعلق الأمر بالتصريح بالأجور أو تسجيل الشغيلة في صندوق الضمان الاجتماعي".

وأضاف الفاعل النقابي ذاته أن "القطع مع الريع الاقتصادي من شأنه خلق النمو وتوفير فرص الشغل، ما يستوجب إخضاع الجميع للقانون بدون استثناء، حتى يكون هذا النموذج التنموي قادراً على تحقيق قفزة نوعية في المجال الاقتصادي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أوضاع الشغيلة".

وذهب عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في المنحى ذاته، معتبرا أن "أي نموذج تنموي جديد يستدعي محاربة الريع الاقتصادي؛ لأنه مدخل الرفع من نسبة النمو الاقتصادي"، وزاد: "لطالما كنّا من دعاة الحوار الوطني من أجل التعرف على حاجيات وانتظارات المناطق المعزولة بالمغرب".

وأوضح الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللجنة يجب أن تنطلق من الواقع الملموس للخروج بتحليل ملموس يخصّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمغرب"، مبرزا أن "الحوار الوطني من شأنه أن يساعد اللجنة المخصصة لوضع النموذج التنموي على التعرف عن قرب على قضايا المواطنين وانتظارات كل منطقة على حدة".

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وضعت، خلال اجتماع في مقر أكاديمية المملكة بالرباط، ميثاقا أخلاقيا يتضمن مجموعة من القواعد المتعلقة بطريقة اشتغالها وبالتزامات أعضائها، حيث ينص هذا الميثاق على اشتغال أعضاء اللجنة بدون أي أجر أو امتياز.

وستعمد اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد إلى عقد جلسات استماع، موسومة بـ"الحياد" و"الانفتاح" و"عدم إبداء الأحكام المسبقة"، حسب ميثاق اللجنة، الذي يعتبر عملها "تشاركيا؛ لأنه يبتغي تعبئة الذكاء الجماعي لأعضائها ولكافة المجتمع المغربي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - محمد صلاح الدين الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:27
هذه اللجنة هي ردة ديمقراطية اخرى... بعد الصفعة التي تلقاها البام في الانتخابات
المخزن يشكل حكومة الظل بصفة رسمية
المخزن لا يريد ان يضع البيض كله في سلة الصناديق
يعني اذا فاز اخنوش بها ونعمت واذا فشل فعنذنا (الحكومة العميقة)
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2 - احمد الصروخ الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:30
الريع الحقيقي الذي يجب القضاء عليه نهائيا هو ريع سيارات الاجرة بكل اصنافها. نريد شركات مسؤولة تؤدي الضرائب و تؤدي خدمات ذي جودة إلى سائر المواطنين.
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3 - marrroki pure الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:30
بكل بساطة ردع المختلسين للمال العام،بعقوبات زجرية وآنية.
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4 - Rachid الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:31
il faut trouver une solution définitive aux agréments de transport à inclure au nouveau modèle de développement. c'est la cause principale de la hausse des prix du transport en commun, celui des marchandises et pétrolier. Car il faudrait toujours rajouter le montant dlhlawa, dlgrima et sayar de l'agrément......bref c trop.
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5 - هذا رأيي الشخصي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:32
النموذج التنموي يجب تظهر أثاره على الحياة بشكل شامل أن لا يفقر الغني، ويغني الفقير، حيث يتعايش الجميع تحت ظل العدل والقانون، أما الفساد والريع فهم وصفين للشيئ نفسه فالريع رشوة واحتكار للمشاريع وحصرها في زاوية المقربين والأصهار ولهذا فهو فساد بواح .
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6 - لك الله يا وطني الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:39
فيما مضى كنا نعاني من الريع ونهب المال العام والمحسوبية فاصبحنا حاليا بالاضافة الى المعانات المشار اليها سابقا نعاني من النصب والاحتيال بحيث يجمع المواطن الفقير دريهمات من اجل شراء قبر الحياة فاذا به يتعرض للنصب فيذهب ما ينوي شراءه في مهب الريح لك الله ياوطني
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7 - مول الزعتر الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:40
لن ينجح اي تنموي جديد في المغرب سوى بالدعم المباشر للفقراء و ذو احتياجات الخاصة.
و المسنين ليس لهم أي مدخول مادي و بلغوا 60 سنة
أما الشباب فعليهم عري على كتفك و براكا من الفشوش
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8 - brahim الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:43
ان لم أعد اتق بالنقابة لأنها أصبحت فاشلة مند زمان واتمنى من سيد بنموسى انجاز مهمته بكل شفافية ونزاهة واحترام الثقة التي وضعت فيه
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9 - محمد جلال الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:53
ما دامت لم تربط المسؤولية بالمحاسبة وترفع الحصانة عن الوزراء والبرلمانيين ورؤساء الجهات و الجماعات الترابية وزعماء النقابات وكبار المسؤولين السامين، لم نصل إلى أي حل يدفع بالبلاد إلى الأمام مهما طال الزمن أم قصر ومهما كثرت اللجن التي تتقصى الأوضاع وتعطي حلولا ترقيعية.
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10 - يوسف الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:54
لا شك سوف يحاربون المواطن الضعيف المغلوب على امره بدل محاربة الريع الذي سوف يدافعون عنه بشراسة قل نظيرها كما عهدنا هاد الباجده للي كلاو البلاد وهلكو العباد.
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