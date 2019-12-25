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كُتّاب وآراء
دعوة لتأسيس الائتلاف الوطني لمجالس دور الشباب
نظّم مجموعة من ممثلي مجالس دور الشباب على الصعيد الوطني ورشة وطنية بمدينة الجديدة، على مدى 3 أيام، حول تطوير حكامة دار الشباب، حملت عنوان "أي ميكانزمات جديدة للتشبيك؟".
وقد جرى عقد هذه الورشة من أجل إعطاء انطلاقة مسلسل التعبئة والتشاور والتفكير المشترك "في أفق خلق الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب كآلية للتنسيق والتشاور والترافع بين هذه الهيئات المدنية، يعمل على تطوير أدوار ومهام مجالس دوُر الشباب؛ حتى يتسنى لهم جعل مؤسسة دار الشباب مؤسسة للقرب قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية"، وفق ما جاء في بلاغ تأسيسي للائتلاف.
ووجّهت السكرتارية الوطنية للائتلاف المذكور دعوة إلى مجموع مجالس دور الشباب بمختلف جهات المملكة، للانضمام إلى هذا المولود الجمعوي "خصوصا وقد أضحى من الضروري التفكير في خلق (منابر للعمل المشترك) تجيب عن سؤال التأسيس للعمل المدني الوحدوي لمجالس دور الشباب، والذي ينبني على تعزيز الوعي بأهمية الانخراط كفاعلين/ات وشركاء على قدم المساواة، وتطوير رؤية مبتكرة وطموحة، تعزز أدوار مؤسسة "دار الشباب" كمؤسسة للقرب تعمل على إدماج الشباب".