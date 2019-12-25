نقابة أطباء تدعو وزارة الصحة إلى الاستجابة للاستقالات الجماعية

هسبريس - مصطفى شاكري

هدنة مؤقتة وسَمَت علاقة أطباء القطاع العام بالوزير الجديد، خالد آيت طالب، ريثما يُرتّب المسؤول عن قطاع الصحة الشؤون الداخلية للوزارة؛ لكن صبر الأطباء بدأ ينفد جراء الاحتقان الذي يسود في المستشفيات العمومية، منبّهين الحكومة إلى الضغوطات الكبيرة التي قد تؤدي إلى تصاعد التوتر من جديد، على غرار عهد أنس الدكالي، وزير الصحة السابق.

التفاؤل الحذر الذي طوى به الأطباء صفحة الدكالي يقترب من نهايته، مثلما جاء على لسان المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الذي قال إن "الأطباء يوجدون في عنق الزجاجة التي امتلأت بالضغوطات الشديدة في الفترة الأخيرة؛ وهو ما قد يؤدي إلى انفجار جديد نتيجة الظروف الراهنة التي نعيشها".

وأضاف العلوي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأطباء لا ينشدون الحوار بقدر ما ينشدون تفعيل الاتفاقات الجماعية، لاسيما الشعار الذي ترفعه وزارة الصحة على الدوام، المتجسد في العناية بالموارد البشرية؛ وهو ما لن يتأتى سوى بتحفيز الأطقم الطبية والتجاوب مع مطالبها".

وتابع الفاعل النقابي مستطردا: "دقت النقابة ناقوس الخطر غير ما مرة بفعل الخصاص في الموارد البشرية"، مؤكدا أن "وزارة الصحة تُقدر الخصاص بـ32 ألف طبيب و60 ألف ممرض، في وقت تتصاعد فيه طلبيات المواطنين في المؤسسات الصحية العمومية التي تشكو قلة التجهيزات".

وبشأن الاستقالات الجماعية التي كانت التنسيقية تُباشرها منذ مدة، أبرز المتحدث أن "الوزارة ترفض قبول استقالاتنا الجماعية التي قدرها 1301 استقالة على الصعيد الوطني"، مشيرا إلى أن "الأطباء بصدد وضع استقالات فردية من جهة، وتوجه فئة أخرى إلى الهجرة من جهة ثانية".

ويرى العلوي أن "الوزارة الوصية على القطاع تبذل مجهودات لا نُنكرها في الفترة الأخيرة، حيث تتجه إلى بناء الوعاء العقاري وتشييد المراكز الصحية واقتناء التجهيزات الطبية؛ لكن يتم إغفال العنصر البشري الذي يعد محور الإستراتيجية الصحية في أي بلد، حيث نسجل الضغط الرهيب الذي تعيشه الموارد البشرية".

وزاد المسؤول النقابي قائلا: "ندعو الوزارة إلى الاستجابة للاستقالات الجماعية التي توجد بين أيديها؛ فمن غير المعقول أن ترفض استقالة طبيب أكمل مدة الثماني سنوات التي ينص عليها عقد وزارة الصحة"، قبل أن يستطرد: "اعتراف ضمني بندرة الموارد البشرية في القطاع العام".

وأورد العلوي أن "عدد أطباء الإنعاش لا يتجاوز 214 على الصعيد الوطني، بينما اختصاصيو التوليد لا يتعدون 290، في وقت يتوزعون على 150 مستشفى عموميا"، لافتا إلى أن "الأطباء ينتظرون التفاتة وزارية من لدن المسؤولين الجدد؛ لكنه يبقى تفاؤلا حذرا محصورا في الزمن، حيث ستجتمع أجهزة التنسيقية عما قريب للتقرير في المرحلة المقبلة".