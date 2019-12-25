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نقابة أطباء تدعو وزارة الصحة إلى الاستجابة للاستقالات الجماعية

نقابة أطباء تدعو وزارة الصحة إلى الاستجابة للاستقالات الجماعية
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 16:00

هدنة مؤقتة وسَمَت علاقة أطباء القطاع العام بالوزير الجديد، خالد آيت طالب، ريثما يُرتّب المسؤول عن قطاع الصحة الشؤون الداخلية للوزارة؛ لكن صبر الأطباء بدأ ينفد جراء الاحتقان الذي يسود في المستشفيات العمومية، منبّهين الحكومة إلى الضغوطات الكبيرة التي قد تؤدي إلى تصاعد التوتر من جديد، على غرار عهد أنس الدكالي، وزير الصحة السابق.

التفاؤل الحذر الذي طوى به الأطباء صفحة الدكالي يقترب من نهايته، مثلما جاء على لسان المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الذي قال إن "الأطباء يوجدون في عنق الزجاجة التي امتلأت بالضغوطات الشديدة في الفترة الأخيرة؛ وهو ما قد يؤدي إلى انفجار جديد نتيجة الظروف الراهنة التي نعيشها".

وأضاف العلوي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأطباء لا ينشدون الحوار بقدر ما ينشدون تفعيل الاتفاقات الجماعية، لاسيما الشعار الذي ترفعه وزارة الصحة على الدوام، المتجسد في العناية بالموارد البشرية؛ وهو ما لن يتأتى سوى بتحفيز الأطقم الطبية والتجاوب مع مطالبها".

وتابع الفاعل النقابي مستطردا: "دقت النقابة ناقوس الخطر غير ما مرة بفعل الخصاص في الموارد البشرية"، مؤكدا أن "وزارة الصحة تُقدر الخصاص بـ32 ألف طبيب و60 ألف ممرض، في وقت تتصاعد فيه طلبيات المواطنين في المؤسسات الصحية العمومية التي تشكو قلة التجهيزات".

وبشأن الاستقالات الجماعية التي كانت التنسيقية تُباشرها منذ مدة، أبرز المتحدث أن "الوزارة ترفض قبول استقالاتنا الجماعية التي قدرها 1301 استقالة على الصعيد الوطني"، مشيرا إلى أن "الأطباء بصدد وضع استقالات فردية من جهة، وتوجه فئة أخرى إلى الهجرة من جهة ثانية".

ويرى العلوي أن "الوزارة الوصية على القطاع تبذل مجهودات لا نُنكرها في الفترة الأخيرة، حيث تتجه إلى بناء الوعاء العقاري وتشييد المراكز الصحية واقتناء التجهيزات الطبية؛ لكن يتم إغفال العنصر البشري الذي يعد محور الإستراتيجية الصحية في أي بلد، حيث نسجل الضغط الرهيب الذي تعيشه الموارد البشرية".

وزاد المسؤول النقابي قائلا: "ندعو الوزارة إلى الاستجابة للاستقالات الجماعية التي توجد بين أيديها؛ فمن غير المعقول أن ترفض استقالة طبيب أكمل مدة الثماني سنوات التي ينص عليها عقد وزارة الصحة"، قبل أن يستطرد: "اعتراف ضمني بندرة الموارد البشرية في القطاع العام".

وأورد العلوي أن "عدد أطباء الإنعاش لا يتجاوز 214 على الصعيد الوطني، بينما اختصاصيو التوليد لا يتعدون 290، في وقت يتوزعون على 150 مستشفى عموميا"، لافتا إلى أن "الأطباء ينتظرون التفاتة وزارية من لدن المسؤولين الجدد؛ لكنه يبقى تفاؤلا حذرا محصورا في الزمن، حيث ستجتمع أجهزة التنسيقية عما قريب للتقرير في المرحلة المقبلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 16:09
عطيوهم الإستقالة الجماعية وجيبوا لينا أطباء من الصين وفرمليات من اوكرانيا وماجورات من المانيا يزيان المغرب
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2 - مهاجر الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 16:14
نقابة أطباء تدعو وزارة الصحة إلى الاستجابة للاستقالات الجماعية,الخلاصة ان صحة المواطن أصبحت في خطر.
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3 - وطني الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 16:16
المغرب مازال غادي اللور خصوصا في الصحة و التعليم المرجو من مسؤولي البلاد اطهلاو في اطرنا و يحسبوهم في الجودة و العمل
لا يعقل ان يتقاضى طبيب او ممرض خمسة آلاف او ثمانية آلاف درهم في مقابل زميله في الخاص اضعاف راتبهم الشهري
المرجو إعادة النظر في اجور بعض الموظفين و شكرا
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4 - مواطن الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 16:36
على الوزارة ان تستقدم الاطباء من الدول الافريقية فهم أفضل بكثير من الاطباء المحليين. المعقول و احترام اوقات العمل وسيقومون بواجباتهم احسن قيام. فحتى بعض الدول الأوربية تطلبهم للعمل. وبلا هاد أطباء الفشوش.
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5 - عزيز الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 16:37
بعد التحية. والتضامن مع مطالب الأطباء. إلى يرى اخواننا أن الاستقالة الجماعية اوالاستقالات الفردية تؤدي إلى الضرر بصحة المواطنين أكثر مما هم متضررين حاليا؟
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6 - مريض بلا علاج الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 16:38
وغير توكلوا على الله واستقلوا جماعة أو فردى ما كاين ما يعجب فيكم اولا في المستشفيات .وخا تعطيكم الدولة ما يغنيكم ويسعدكم تزداد الحالة من السيئ الى الأسوأ أنتم مثل رجال التعليم الذين يتقاضون أجور خيالية بلا تعليم.
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7 - مواطن الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 17:01
اسمعو يا اشباه الاساتذة النخب و خريجو معاهد النخبة يطلبون تعاقد و عدم ترسيمهم في الوظيفة و الاستقالة و خريجو لافاك يطلبون الترسيم لانهم يعلمون ان لا احد يقبل بهم غير التعليم
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8 - deterte الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 17:05
اولا من حق الوزارة ان ترفض الاستقالات الجماعية للاطر الطبية لأنها غير قانونية فكل طبيب يتعاقد بصفة فردية مع الوزارة ومن تم عليه ان يستقيل بصفة فردية مع العلم ان لكل موظف حكومي ملف شخصي يتضمن كل الوثائق التي تلخص مساره الوظيفي منذ التوظيف إلى التقاعد وأن أراد الأطباء الاستقالة فعليهم بتقديم الاستقالات بصفة فردية وما على الوزارة إلا دراسة الطلب وتقرر في شأنه بالقبول أو الرفض ويمكن لكل طبيب ان يلجأ إلى القضاء في حالة الرفض ان رغب تانيا ما دامت الخدمات المقدمة في كل المستشفيات لا تشرف اصلا مهنة أي طبيب في الوقت الحالي وكأنها غير موجودة فإن الاستقالة في هذه الظروف هي في صالح الشعب لان أمواله على الأقل لن تصرف عبثا بدون طائل كما نلاحظ اليوم فما نعيشه اليوم مع قطاع الصحة لا يشرف المغرب ولا المغاربة وخير دليل على كلامي ان أي مسؤول أو ميسور يتوجه رأسا اما إلى أوربا أو أمريكا ان أراد العلاج فبن عبد الله الدي أشرف وزراء حزبه منذ الخياري رحمه الله على القطاع لماذا أجرى عملية القلب في فرنسا وليس في مستشفيات المملكة فعندما نرى مسؤولينا داخل مستشفياتنا للعلاج يمكننا أن نثق في اطبائنا ومشافينا
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9 - ayad الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 17:09
Les docteurs et les médecins ,il faut les surveiller de très près. Pourquoi les 300 DH pour une simple vite et 200 pour les deuxièmes. Ils ne cessent de nous pomper. Il me faut du temps pour vous expliquer qu'un docteur avec qui une intervention m'a 13000dhs et la CNOPS me rend comme aide 2700 DH et des poussières .Soit,il a mal noté le genre de l'intervention.... soit,il m'a menti se basant sur mon ignorance dans le domaine des prix de mon intervention.... soit un problème administratif de la clinique.... CNOPS a accepté mon dossier.... Qui est le fautif alors ???. Dans la salle d'attente ,on trouve au-moins 2o patients.... je vous laisse le soin de calculer. Je lutte pour savoir l'origine du pompage.
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10 - صحتي مشات الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 17:19
لقد مر من الوزراة وزراء اكثر منه سلطة ونفوذا ولم يفعلوا شئ وهدا الوزير عمره في والوزارة لا يتعدى سنتن فلا تنتظروا منه شئ لا انتم الاطباء ولا حتى الممرضين. انظروا إلى الاطباء الخرجين الجدد لايريدون العمل بقطاع الصحة العمومية لانهم يعرفون جيدا انها مهلكة لصحة ومضيعة للوقت وتحقير لطبيب.
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