"عمّال الأمتعة" في مطار محمد الخامس يتوعّدون بشن إضرابات

هسبريس - مصطفى شاكري

آملين في وضع حد لأزمة مطار محمد الخامس بالبيضاء، وقّع عمال الخدمات الأرضية لفرز وشحن الأمتعة الميثاق الاجتماعي المؤرخ في 25 يونيو المنصرم، لكن الأزمة مازالت متواصلة إلى حدود الساعة، جرّاء عدم توصل المكتب الوطني للمطارات إلى تسوية نهائية من شأنها طيّ الملف.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن إدارة المكتب تعقد سلسلة اجتماعات دورية مع النقابة التي ينضوي تحت لوائها مستخدمو شركات الخدمات الأرضية بالمطار الدولي للقطب المالي، تروم من ورائها رفع الاحتقان الذي يسود مطار محمد الخامس.

وفي مقابل ذلك، يُبدي العمّال استياءهم من "تكرار الخطابات نفسها خلال كل اجتماع دوري ينعقد في الأسبوع"، حسب ما أورده يونس الرافعي، الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال الخدمات الأرضيّة بمطار محمد الخامس، مؤكدا أن "عدد المستخدمين المطرودين يصل إلى ما قدره 245 عاملا".

وأعرب الرافعي، في تصريح أدلى به لهسبريس، عن استيائه من عدم اتخاذ أي إجراء يخص هذه الفئة المطرودة إلى حد الآن، موردا: "الاجتماعات المتواصلة مع الإدارة ننادي فيها بإرجاع المطرودين فقط"، ومبرزا أن "المسؤولين خرقوا ميثاق 25 يونيو الماضي، إذ لم تُفعل بنوده المادية والاجتماعية".

وشدد المتحدث ذاته على أن "المطالب الأخرى التي تم التوافق عليها أيضا في الميثاق لم تُفعّل"، وزاد بلهجة غاضبة: "عوض الشروع في تنزيلها على أرض الواقع، أقدموا على عملية الطرد في حق مستخدمي شحن وفرز الأمتعة بمطار محمد الخامس في العاصمة الاقتصادية".

وتوعد الفاعل النقابي بسلك مختلف الطرق القانونية والميدانية للدفاع عن مطالب شغيلة مطار محمد الخامس؛ قائلا: "يوجد ميثاق اجتماعي موقع بين عامل النواصر والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية والاتحاد المغربي للشغل"، ومضيفا: "سنلجأ إلى القضاء إذا اقتضت الضرورة، ثم ممارسة التصعيد الاحتجاجي أمام المطار".

كما دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط أزمة إضراب عمال الخدمات الأرضية لفرز وشحن الأمتعة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، إذ شرعت لجنة بعثها "مجلس جطو" في افتحاص مختلف الصفقات التي قامت بها الشركة الأم "لارام هاندلنيغ"، خلال أكتوبر الماضي، وكذلك شركة المناولة "GPI" المتخصصة في الخدمات الأرضية بمطار العاصمة الاقتصادية.

وسبق أن عقدت لجنة الحوار مجموعة من اللقاءات التي ابتدأت منذ يونيو الماضي، إذ توصلت إلى اتفاق مع العمال المُضربين في يوليوز الماضي، لتُنهي بذلك إضرابا كاد أن يشلّ هذه الخدمة في شهر الذروة الذي يشهد تزايدا لأعداد المسافرين.

ونصّ محضر الاتفاق على تحقيق مجموعة من المطالب المختلفة، من بينها احترام جميع الحقوق الواردة في مدونة الشغل على صعيد المطار، وتحمل مصاريف أداء عمرة أربعة أجراء سنويا، واللجوء خلال فترة ازدياد نشاط الشركة وارتفاع وتيرة العمل إلى ساعات العمل الإضافية أو الدعم حسب الحاجة.

وتتشكل لجنة الحوار من الكاتب العام لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، إلى جانب المندوبية الإقليمية للشغل؛ فضلا عن الأمانة العامة لـ"نقابة موخاريق" في المطار، وكذلك ممثل عمال الخدمات الأرضية، ثم مدير العمليات في شركة "لارام هاندلينغ" ومدير شركة "GPI"، ويترأسها عامل إقليم النواصر.