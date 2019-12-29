ناشطة مغربية توصي بالتجربة الألمانية في التكوين

هسبريس من الدار البيضاء

دعت الناشطة المغربية المقيمة بألمانيا ناديا يقين إلى ضرورة الاهتمام بالتكوين المهني في المغرب، باعتباره رافدا من روافد التنمية ومساهما في الدفع بولوج مصاف الدول الصناعية والاقتصادية.

وقدمت ناديا يقين، خلال لقاء عقد بالثانوية التأهيلية ابن منظور بمقاطعة سيدي البرنوصي، في الدار البيضاء، تجربة البلد الذي تقيم فيه في هذا المجال، إذ أكدت أن ألمانيا تعد بلدا رائدا في التكوين المهني، مشيرة إلى إن ما وصلت له من تقدم وحضارة وطفرة صناعية يرجع بالأساس إلى إيلائها أهمية كبرى له.

ولفتت الناشطة ذاتها الانتباه، في اللقاء الذي حضره مسؤولون عن المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بسيدي البرنوصي، والمنظم تحت عنوان "التكوين المهني وآفاق الدراسة في ألمانيا"، إلى أن التكوين المهني في ألمانيا "لا يربط بالفشل، بل إن التلميذ المبدع الذي له أفكار وخصوصيات هو من يقصده".

وأوضحت الباحثة والمؤطرة في المجال المذكور بألمانيا أن البلد "حقق تقدما بفضل التكوين الذي تعطى له أهمية كبيرة جدا، وليس مفتوحا للجميع"، مشيرة إلى أن الالتحاق بشعب التكوين المهني لا يكون اعتباطيا وإنما بعد جلسات ولقاءات عديدة مع التلاميذ لتوجيه طاقتهم الداخلية.

وشددت المهتمة بقضايا المرأة والهجرة على وجوب توعية الآباء في هذا الاتجاه، وجعلهم يدركون أن توجيه أبنائهم صوب مجال التكوين المهني لا يعني أنهم فاشلون ولا يمكنهم تحقيق مستقبلهم، مستدلة على ذلك بالتجربة الألمانية التي تتم فيها إحالة عدد من التلاميذ عليه؛ كما أكدت أن التوجيه في المدرسة عامل أساسي في ألمانيا، حيث يبدأ من المستويات الابتدائية، إذ يحدد ما إن كان التلميذ سيذهب إلى الثانوية أم سيتابع دراسته في إحدى شعب التكوين المهني.

من جهته، أكد مستشار التوجيه بالمديرية الإقليمية بسيدي البرنوصي أن مسألة التوجيه بالمغرب تم اعتمادها ضمن الرؤية الإستراتيجية الجديدة، وأخذها بعين الاعتبار.

ولفت المتدخل نفسه إلى أنه سيتم اعتماد دفتر التتبع الخاص بالتلميذ بدءا من المستوى الخامس إلى غاية الباكالوريا، مشيرا إلى وجود المسار المهني الإعدادي الذي يتم الولوج إليه عن طريق التوجيه في السادس ابتدائي.

وعلى غرار الدول الأوروبية، سيتم حسب المتحدث نفسه، وفق الرؤية الجديدة، إجبار تلاميذ الثالثة إعدادية على اجتياز تداريب في المقاولات حسب ميولهم واهتماماتهم؛ وهذا يندرج في إطار انفتاح التلميذ على محيطه وتكوين شخصيته.