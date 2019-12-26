نقابة النساخ القضائيين تسطّر برنامجا احتجاجيا

أيوب صدور من تطوان

تعتزم النقابة الوطنية للنساخ القضائيين خوض إضراب وطني لـ 48 ساعة، يومي 02 و03 يناير القادم، بالموازاة مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية؛ وذلك احتجاجا على "الحالة المتردية" التي يعيشونها بردهات أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية، وتعبيرا عن "الاستياء العارم" الذي أصابهم جراء هذا "النكوص المريع بسبب نكث اتفاق"، على حد وصفهم.

وفي هذا الصدد قال عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، إن المكتب التنفيذي خاض جولات حوارية مع الوزارة الوصية، أفضت إلى التوافق بتعديل القرار الوزاري عدد2994_16 منذ 21 مارس 2019، على أن تتم مناقشة باقي المطالب الاستعجالية لاحقا، وكذا التطرق لمستقبل المهنة عند الانتهاء من إعداد مسودة تعديل قانون خطة العدالة.

وقال البقالي: "بعد عشرة أشهر من الانتظار، وبعدما تم تفعيل الاتفاق المذكور من طرف محمد أوجار، وزير العدل السابق، قبل مغادرته منصبه في التعديل الحكومي الأخير، وبعد التزام شخصي من طرف وزير العدل الحالي محمد بنعبد القادر بتحيين القرار الوزاري المذكور نفاجأ بقرار رئيس الديوان وزير العدل الحالي بإعادة النظر في القرار الوزاري المعدل وإخضاعه لمسطرة إصدار القرارات الوزارية من جديد"، معتبرا ذلك "نسفا لنتائج سنتين من الحوار وللمجهودات المبذولة، سواء من طرف النقابة الوطنية للنساخ القضائيين أو من طرف أطر الوزارة الذين باشروا جولات الحوار طيلة هذه الشهور في محاولة من الجميع لإقرار السلم الاجتماعي داخل جسم النساخ، في أفق معرفة توجه الوزارة في ما يخص مستقبل مهنة النساخة في ظل الرقمنة المنشودة"، وفق تعبيره.

وعبرت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن رفضها التام لهذه المنهجية من الحوار، والتي ستكون حتما عديمة الفائدة، مستنكرة "فرض الرؤية الواحدة وتغييب المقاربة التشاركية التي أقرها دستور 2011".

وأبدى التنظيم النقابي ذاته تمسكه بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه سابقا مع المسؤول الوزاري الوصي، تماشيا مع ما يفرضه منطق دولة المؤسسات واستمرارية المرفق العمومي، ملوحا بورقة "الرجوع بقوة إلى ساحة النضال والدفاع بكل استماتة عن جميع المكتسبات".