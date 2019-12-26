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الرئيسية | مجتمع | المحكمة تنصف مقصية من "الباك" بـ40 مليون

المحكمة تنصف مقصية من "الباك" بـ40 مليون

المحكمة تنصف مقصية من "الباك" بـ40 مليون
كريم هرواش من الناظور
الخميس 26 دجنبر 2019 - 10:23

أصدرتِ المحكمة الإدارية بأكادير حكما يقضي بتعويض تلميذةٍ أُقصيتْ من اجتياز امتحانات الباكالوريا للموسم الدّراسي 2014-2015 بأحد مراكز الامتحان بتارودانت بمبلغِ 40 مليون سنتيم تؤدّيه الأكاديمية الجهوية للتّربية الوطنية لجهة سوس ماسّة في شخص مديرها.

وتمكّن محامي المتضرّرة، بعد تقديمِ مجموعة من القرائن والأدلّة، من كسبِ القضية التي ظلّت في ردهات المحكمة لحوالي خمس سنوات بعد حرمان التّلميذة "بشرى. ح" بالثّانوية التّأهيلية أولوز بتارودنات من اجتياز الدّورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا بتهمة الغشّ في مادّة الإنجليزية.

واستند المحامي في مرافعته في القضيّة لصالح موكلته على تفوّقها الدّراسي منذ المرحلة الابتدائية وشهادات الأطر التّربوية في حقّها، مُبيّنا شططَ الأكاديمية وتسرّعها في تطبيق عقوبة "الغشّ في امتحانات الباكالوريا" دون الاستنادِ إلى أدلّة ثابتة.

وقال إبراهيم المحموحي، محامي المُتضرّرة، إن "المحكمة أخذت بدفوعات المدعية، لا سيما ما يثبت تميّزها في مسارها الدّراسي بمختلف مراحله من الابتدائي إلى الثّانوي مرورًا بالإعدادي، وانفرادها بتنويه جدّ إيجابي من أساتذتها، إضافة إلى نسخٍ من حكمين صدرا عن المحكمة الإدارية بأكادير واستئنافية مراكش امتنعت الأكاديمية عن تنفيذهما".

وأضاف المُتحدّث في تصريح لهسبريس أن "التلميذة لو لم يجْرِ حرمانُها من اجتياز الامتحان ونيلِ شهادة الباكالوريا لتمكّنت من ولوج أعتى المعاهد العليا"، مشيرًا إلى أن "إقصاء المتضرّرة من امتحان الباكالوريا كان قرارًا خاطئا بسبب عدم ثبوت الدّليل والتحقّق الفعلي من واقعة الغشّ المنسوبة إليها، لذلك كان على الأكاديمية تجنّب كل هذه الويلات بامتثالها في البداية للمقرر القضائي المتمثل في سحب قرار الإقصاء من اجتياز الدّورة الاستدراكية الذي امتنعت عن تنفيذه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - رباطي الخميس 26 دجنبر 2019 - 10:36
ما هي 40 مليون أمام ضياع مستقبل شابة، الأجدر كان أن تحكم المحكمة لصالحها ب400 مليون، موسم باك 2015 مرت عليه خمس سنوات يعني أن أقرانها سوف يتخرجون من الكليات و المدارس العليا بدبلوم باك+5، 40 مليون سيأخد منها المحامي جزءا كبيرا و لن يبقى لها شيء لإنشاء مشروع
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25
2 - خليلوفيتش الخميس 26 دجنبر 2019 - 10:40
خير ما اعلق به هو أن الله يمهل ولا يهمل. و السؤال المطروح الآن هو هل سينفذ هذا الحكم على أرض الواقع ام أنه سيبقى حبرا على ورق؟
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17
3 - مومو الخميس 26 دجنبر 2019 - 10:41
قانونيا و حسب قانون المالية الجديد، يمكن للأكاديمية الامتناع عن التنفيذ، و لا يمكن للضحية أن تفعل أي شيء بشأن ذلك، لأننا نعيش في دولة الحق و القانون، الحق المهضوم بموجب القانون.
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22
4 - عماد علي الخميس 26 دجنبر 2019 - 10:41
مع المادة 9 مِن قانون المالية 2020 التي منحت للدولة عدم تنفيذ الأحكام القضاءية فسيكون من الصعب تنفيذ الحكم من طرف وزارة الجهل والتكليخ
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18
5 - عادل الخميس 26 دجنبر 2019 - 10:42
ولكن التنفيد يبقى ضربا من الخيال، فمثل هذه الأحكام تبقى حبرا على ورق...
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15
6 - ابن البادية الخميس 26 دجنبر 2019 - 10:42
أستغرب من هذا الحكم فى عهد قضاء مرتشى فاسد بكل ما تحمل الكلمة من معنى .. واقيلا باقيين ولاد الناس أو هذه الطالبة عندها شى واسطة وقفات معاها أو تعدبات فى المحاكم بسير واجى والتماطل ووو... فالكل يعرف محاكمنا وتعسفاتها واستبدادها وتماطلها وعدم اهتمامها بقضايا المواطن المواطنين...
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6
7 - mowatin الخميس 26 دجنبر 2019 - 10:49
طبعا الاكادمية ستحجج بانها لا تتوفر على هاد المبلغ و استنادا الى قانون المالية الاخير فلن يكون على الدولة الزام باداء هاد المبلغ بالرغم حكم الصادر
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7
8 - رضى الخميس 26 دجنبر 2019 - 10:52
سؤال بسيط ... إذا كانت متفوقة، لما الإستدراكية؟ ألا إذا كان المقصود هو تفوقها في مادة الإنجليزية.
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