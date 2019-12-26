الحكومة تزيد أتعاب المحاماة في المساعدة القضائية

هسبريس من الرباط

قررت الحكومة رفع المبالغ التي يتلقاها المحامون والمحاميات مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، التي تمنح للأشخاص الذين لا يقدرون مادياً على ممارسة حق التقاضي.

وأصدر وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قراراً مشتركاً، يحمل رقم 2787.19، يقضي بمراجعة المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين.

وستصبح المبالغ التي يتلقاها المحامون في إطار المساعدة القضائية فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض 3500 درهم عوض 2500 درهم سابقاً.

أما فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف ستصبح مصاريفها المدفوعة للمحامين 3000 درهم عوض 2000 درهم المعمول بها سابقاً.

في حين ستصل المبالغ في إطار المساعدة القضائية المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية 2500 درهم عوض 1500 درهم.

وستدخل هذه المبالغ الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2020، بعد صدور القرار المشترك الخاص برفعها في الجريدة الرسمية عدد 6840.