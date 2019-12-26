24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:28
|13:33
|16:07
|18:29
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محكمة النقض تصادق على سجن محافظ متورط في "مافيا عقار"
- شعر "غابرييلا ميسترال" يقرع "طنطنة" الثورة الاجتماعية في الشيلي
- أكاديمية بني ملال تدشن "برنامج العمل والميزانية"
- ندوة علمية بطنجة تناقش العنف ضد النساء والفتيات
- إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي بالسواحل الإسبانية
تحقيق دولي في جرائم إسرائيل .. فلسطين تباشر الخطوات المقبلة (5.00)
ابتداء من شهر يناير .. زيادة تطال معاشات القطاع الخاص في المملكة (5.00)
ماسي: العرب يحتاجون الموسيقى .. وأتمنى استمرار الحراك الجزائري (5.00)
- حشود غفيرة ترافق جثمان قائد الجيش الجزائري إلى مثواه الأخير - (93)
- مؤتمر جبهة البوليساريو يقرر مواصلة "الزحف" صوب المناطق العازلة - (90)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتنصل من "أكبر ملف للنصب العقاري" - (45)
- الاستقلال يطالب برأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية - (34)
- أوريد: العربية والأمازيغية لغتان حضاريتان .. والتعليم يبني الإنسان - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة تزيد أتعاب المحاماة في المساعدة القضائية
قررت الحكومة رفع المبالغ التي يتلقاها المحامون والمحاميات مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، التي تمنح للأشخاص الذين لا يقدرون مادياً على ممارسة حق التقاضي.
وأصدر وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قراراً مشتركاً، يحمل رقم 2787.19، يقضي بمراجعة المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين.
وستصبح المبالغ التي يتلقاها المحامون في إطار المساعدة القضائية فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض 3500 درهم عوض 2500 درهم سابقاً.
أما فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف ستصبح مصاريفها المدفوعة للمحامين 3000 درهم عوض 2000 درهم المعمول بها سابقاً.
في حين ستصل المبالغ في إطار المساعدة القضائية المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية 2500 درهم عوض 1500 درهم.
وستدخل هذه المبالغ الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2020، بعد صدور القرار المشترك الخاص برفعها في الجريدة الرسمية عدد 6840.