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الرئيسية | مجتمع | تقرير "الوسيط" يقتفي أثر "تظلمات المغاربة" من الإدارات العمومية

تقرير "الوسيط" يقتفي أثر "تظلمات المغاربة" من الإدارات العمومية

تقرير "الوسيط" يقتفي أثر "تظلمات المغاربة" من الإدارات العمومية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 26 دجنبر 2019 - 21:00

كشف تقرير مؤسسة وسيط المملكة لسنة 2018، المرفوع إلى الملك محمد السادس، عن أمثلة بخصوص تظلمات المواطنين من الإدارات المغربية، خصوصا في إطار تعاملها مع المرتفقين.

وأظهر التقرير استمرار المشاكل المرتبطة بالصفقات والطلبات العمومية، مشيرا إلى أنه بالرغم من تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي أسند إليها المشرع صلاحية النظر في بعض الشكايات المقدمة من كل شخص يشارك في طلبية عمومية، لم تنقص من حجم ما يتوارد على المؤسسة من تشكيات.

وتخلص الشكايات التي توصلت بها المؤسسة حول موضوع الصفقات والأشغال التي أنجزت لفائدة إدارات الدولة والجماعات الترابية بعدم التزام الدولة بأداء ما بذمتها من مستحقات.

وأضاف التقرير أن الإشكال المرتبط بطريقة تدبير الصفقات العمومية يزداد تعقيدا عندما يتعذر تسوية مقابلها داخل السنة المالية التي أنجزت فيها، ولا يكون من حل لدى الإدارة إلا مطالبة صاحب الصفقة باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم؛ لأن ذلك يسهل الأداء.

ويشير المصدر ذاته إلى أن "هذه الممارسات تؤخذ بأنها استهتار وعدم جدية الإدارة في الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن أن في مثل هذه السلوكيات إرهاق للمستحق، وتحريض على المس بنزاهة الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى آثارها المباشرة على الوضعيات المالية للمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار في مزاولة أنشطتها، بسبب الخلل في تحصيل مستحقاتها".

ووقف التقرير أيضا على وجود تلاعب لدى بعض الإدارات العمومية في منح الحج التي تخصصها كمساعدات للعاملين لأداء هذه الفريضة، داعيا إلى ضرورة أن تكون الاستفادة من منح الحج على أساس مرتكزات ومعايير موضوعية، ولا سيما أن الأمر يتعلق بفريضة دينية.

وشدد تقرير وسيط المملكة، والذي جرى نشره كاملاً في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن أجواء منح الإدارات العمومية لمنح الحج لموظفيها يجب أن تكون محاطة بالعدل والمساواة.

جملة من الاختلالات سجلها تقرير الوسيط بخصوص التغطية الصحية في المغرب، مؤكدا أن مؤسسات الاحتياط الاجتماعي ترفض خارج القوانين الجاري بها العمل التعويض عن بعض الأدوية.

وزاد المصدر أن رفض المؤسسات الصحية لهذه الأدوية يأتي بالرغم من كونها مرخص ببيعها من لدن الصيدليات بالمغرب، إلا أنها لم تدخل بعد ضمن قائمة الأدوية المعوض عنها، بالرغم من أنها توصف للأمراض المزمنة والخطيرة.

مؤسسة الوسيط أشارت أيضا إلى وجود خلافات بين مؤسسات التغطية الصحية؛ وهو ما ينعكس سلبيا على المطالبين بالتعويضات، وسجلت "وجود تنافر وغياب للتنسيق والرؤى الموحدة، مما أدى إلى نتائج غير مرضية، انعكست سلبا على ضمان حق المواطنين في الاستفادة من التغطية الصحية".

التقرير ذاته سجل أيضا وجود خروقات في الترقيات التي تقوم بها الإدارات لموظفيها، مشيرا إلى أن بعض الإدارات تقوم بترقيات من غير التأكد من الأحقية فيها، ومن غير التأكد من وجود مناصب مالية قادرة على استيعابها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - هادشي آ سينما الخميس 26 دجنبر 2019 - 21:09
عند إخفاق ما يسمى بديوان المظالم و عدم رفع الظلم عن الشعب و تحقيق العدالة تم تغيير الإسم إلى الوسيط هادشي آ نشئ مؤسسات لنهب أموال الشعب فقط ليس لهم أي دور.
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5
2 - Ahmed ben lebsir بكى الخميس 26 دجنبر 2019 - 21:12
بكل صراحة الكل يعلم ان مشكل المغرب هي الادارات كلها. ليس فيها اكفاء لهم تجربة وتعليم وحب العمل الجاد الكثير دخل الوضيفة بالسبهات والزبونية والرشوة والمصالح والمنسوبية هدا ماجعلها تسقط في فخ الكسل بلا انتاج عمل وحب وثقة المواطن لابد من ادارة دكية تكنولجية رقمية وتوضف اكفاء دو مبادي اخلاقية وحسن نية في كل مصالح الشعب
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13
3 - عبد الله الخميس 26 دجنبر 2019 - 21:13
على المسؤولين أن ينظروا لتظلمات الطلبة الكثيرة ومعاناتهم من الزبونية والمحسوبية المنتشرة في الكليات
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9
4 - Nouro الخميس 26 دجنبر 2019 - 21:13
اتخيل مؤسسة في السويد او النرويج اسمها الوسيط لكبح التظلمات ههههه....
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10
5 - Qarfaoui Genova الخميس 26 دجنبر 2019 - 21:14
قرأت المقال مرتين و إستنتجت أن الخروقات و الإختلالات في الإدارات المغربية يؤثر على سير الإقتصاد الوطني و يجعل المواطن المغربي الضحية في الوصول الى أضعف حقوقه من صحة و غير ذلك .
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9
6 - Dr Abdelouarit الخميس 26 دجنبر 2019 - 21:19
مضحك.. تقارير الوسيط. المجلس الأعلى للحسابات.. المجلس الوطني لحقوق الانسان.. مندوبية التخطيط.. تبقى فقط تقارير مكانها الأرشيف لا حلول لا محاسبة..
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7
7 - تبسيط المساطر هو الحل الخميس 26 دجنبر 2019 - 21:52
من اجل مساعدة الجماعات على اظاء مستحقات المقاولات وجب عل الدول تبسيط ميطرة الاداء و ذلك من خلال حذف ما يسمى مراجعة الاثمنة التي تعتبر السبب الحقيقي و العويص الذي يحول دون صرف المستحقات في حينها بسبب عدم اتقان موظفي الجماعات لحساب لمراجعة الاثمنة .
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0
8 - مثقف الدوار الخميس 26 دجنبر 2019 - 22:10
سكان البادية عندما يريدون ورقة ادارية يسافرون للمدينة ويتركون فلاحتهم و مواشيهم تائهين بين الدواوير.ثم يبدأون رحلة البحث عن الوثيقة الادارية .واول ما يصدمهم عدم وجود مرحاض عمومي قرب الولاية او العمالة .ماذا سيفعلون ؟الى اين سيذهبون ؟لا توجد اراضي خالية.فيضطرون لقضاء حاجاتهم في حديقة ما. مع وجود حراس من اقاربهم تحميهم من نظرات الفضوليين. وفي المساء يرجعون الى دواويرهم و قد صرفوا مبالغ هائلة مما يضطرهم لبيع عجلهم المدلل . هذه هي الادارة في عصر الالكترونيك.
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