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الرئيسية | مجتمع | عريضة "صندوق دعم مرضى السرطان" تلقى تفاعلا لافتا بالمغرب

عريضة "صندوق دعم مرضى السرطان" تلقى تفاعلا لافتا بالمغرب

عريضة "صندوق دعم مرضى السرطان" تلقى تفاعلا لافتا بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:00

يستعد مواطنون مغاربة لجمع توقيعات على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بإحداث "صندوق مكافحة السرطان"، الذي يرون أنه يجب أن يخصص لدعم علاجات مرضى السرطان.

وعمم نشطاء استمارة لتسجيل متطوعين لتنسيق عملية جمع التوقيعات ميدانيا على العريضة على مستوى الأقاليم والجهات المنتظر أن تنطلق يوم غد الجمعة. وقد بلغ عدد الموقعين على هذه الاستمارة، إلى حدود صباح اليوم الخميس، ألف منسق.

وقال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية مؤسس المبادرة: "إلى حدود صباح اليوم، الدول التي تطوع منها المغاربة المقيمون بالخارج لتنسيق المبادرة والتكفل بجمع التوقيعات هي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، سويسرا، كندا، إيطاليا، إسبانيا، أوكرانيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، وقطر".

وجاء في الاستمارة المعممة أنه "طبقا للفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 44/14 المتعلق بالعرائض الوطنية، تم إحداث لجنة وطنية لإعداد عريضة وطنية موجهة لرئيس الحكومة لإحداث حساب خصوصي لدى الخزينة العامة للمملكة يسمى: صندوق مكافحة السرطان، يعنى بالتغطية الشاملة لمرضى السرطان بكل أشكاله".

وتنص العريضة على ضرورة "إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020 وإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: صندوق مكافحة السرطان، مع تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2021 مادة تتوخى إحداث نفس الحساب".

وتتحدث العريضة عن أنه لمواجهة مع هذا المرض الفتاك الذي يقهر الأسر المغربية نفسيا وماديا، "يكون الحساب المقترح أداة قانونية لمساعدة المرضى بالسرطان، تكون المدفوعات فيه منتظمة بدل أن تكون جزئية، وأن تدفع كقيمة موحدة للجميع بدلا من أن تكون مستندة إلى الاحتياجات، وبدلا من أن تستحق للأسر المحتاجة فقط يحصل عليها الجميع، وبدلا من أن تقتضي استيفاء اشتراطات مختلفة تكون بلا شروط باستثناء شرط المرض، وبدلا من أن تستند إلى اشتراكات المواطنين مدى الحياة تمول أساسا من الضرائب والإعانات والموارد المختلفة الآتية من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وغيرها مما يسمح به أي تشريع أو نص تنظيمي".

وموازاة مع إعداد العريضة، التي جاءت تفاعلا مع حملات على شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتدخل حكومي لدعم تطبيب مرضى السرطان، قرّر نشطاء "فيسبوكيون" إطلاق حملة مساندة وتوحيد أصواتهم إلى جانب أهالي المرضى تحت هاشتاغ "لنكن_أملهم".

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دقت ناقوس الخطر بشأن "اختفاء أدوية السرطان" من مجموعة من المستشفيات العمومية وانعدام حوالي 30 نوعا منها في جناح أمراض السرطان والدم، وطالبت بـ"التدخل الفوري" لتزويد صيدليات المستشفيات بالأدوية، وتوفير الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض والأورام السرطانية وأمراض الدم بشكل استعجالي وفقا للبروتوكولات الطبية المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - تبر 201 الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:10
الاختجاج من اجل امور ثانوية و ليس من اجل الجوهر للتغلب على الامور الثانوية..اساس مشاكل المغرب تكمن في غياب نظام ديموقراطي ينتخب الحكام الفعليين للبلد....
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2 - faissal الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:19
الحمد لله على نعمة الإسلام
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3 - سيمو الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:21
دابا من نيتكم بغيتوا من الدولة تأسس صندوق مكافحة السرطان ؟ و هما كاع المسؤلين الكبار دياولها كمشيوا يتعالجوا في فرنسا .. أودي هما ما أسسوش حتى مستشفى في المغريب خاص بيهم لي يتعالجوا فيه بقى غير شوفوا فيكم نتوما و في صحتكم
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4 - مكلخ مغربي قح الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:27
مبادرة انسانية في الصميم لانقاذ اناس علي شفي الموت نتيجة اختفاء ادوية هدا المرض الفتاك.
لمذا الدولة عندنا تري في بعض المساءل التافهة كانقاذ القناة الثانية من الافلاس ضرورة لاستنزاف جيوب المغاربة في حين ان مواردها تعج بسيارات فارهة و موظفيها كصاحب( رشيد شا)يمتلك ساعة يدوية تقارب الثلاتين مليون سنتيما .ويتدرعون بقرب الافلاس. المتحكمين مرضوا بنزف المال العام فاصبحت عندهم عادة مستعصية .فلنتضامن لانقاذ اخواننا. اصبحت الثقة منعدمة بين المواطن ومسوءلي هذا البلد الحبيب.
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5 - مغربي من أمريكا الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:31
مبادرة جد طيبة، نتمنى أن تلقى استجابة وقبولًا لدى الحكومة ولدى أغنياء وأثرياء المغرب. علاج السرطان مكلف ويحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة جدًا، لكن في مجموعة من الدول تم إحداث صناديق ومؤسسات تمول من طرف القطاع العام و من مساهمات الأثرياء. وهنا أضرب المثال بأمريكا حيث تعد المساهمات المقدمة من طرف الأغنياء من كل المجالات أهم مورد لمواجهة هذه التكلفة. مجموعة من المشاهير من رجال الأعمال والرياضيين يساهمون بأموال كبيرة جدا لتوفير العلاج لمرضى السرطان. هذا لا يعني أننا نخلي سبيل الدولة من كل التزام،بل بالعكس فالدولة ملزمة بالبحث عن سبل تمويل ومنح علاج مجاني خصوصًا للطبقات المتوسطة والضعيفة.اللهم اشفي كل مريض يا رب إنك على كل شيء قدير.
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6 - hayat الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:34
مكرهناش ولكن انشاء صندوق معناه اقتطاعات من جيوب المواطنين و بعدها تمتلا الصناديق و بعدها تنهب اموال الصندوق و يتحسر المواطن و يفقد المريض الامل و يسجن ناهب اموال الصندوق و بعد هنيهة يفرج عنه و يتمتع باموال الصندوق.. و هكذا...
اذن انا ضد انشاء اي صندوق كيف ما كان نوعه. انا تعقدت من اسم صندوق. اصبحت عندي فوبيا الصندوق.
لا ثم لا لانشاء صندوق. يكفي ما اضعنا من الصناديق.
اسفة .
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7 - عمر الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:37
يجب أن يكون أول المساهمين في الصندوق هو السيد المحترم سعد الدين العثماني بما قيمته 55 ريال لا أكثر. و لن يفعلها لأنه رجل مبادئه
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8 - كيف كيف الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:37
الكل والبسطاء من الناس يأدي الضرائب للدولة. المفروض على الدولة تطبيب المريض كيفما كان نوع مرضة وليس فقط السرطان. لماذا صندوق خاص لعلاج السرطان. الوزارة لها مزانية
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9 - انس الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:38
انا مواطن أدفع الضرائب . أنا مواطن تقتطع الدولة الضريبة من أجرتي الشهرية . إذن من واجب الدولة علاجي مجااااانا و توفير الدراسة مجانا لأبنائي. إذا لم تستوفي الدولة هذا الشرط تخلي ليا رزقي باش نتعالج و نعالج وليداتي إلا مرضو و نقريهم . وإلا متقيسش أجرتي . الدول المتقدمة كتقطع الضريبة و بالمقابل كتعالجك و تقريك بالمجان و حنا كيختلسوك عاين باين
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