عريضة "صندوق دعم مرضى السرطان" تلقى تفاعلا لافتا بالمغرب

هسبريس من الرباط

يستعد مواطنون مغاربة لجمع توقيعات على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بإحداث "صندوق مكافحة السرطان"، الذي يرون أنه يجب أن يخصص لدعم علاجات مرضى السرطان.

وعمم نشطاء استمارة لتسجيل متطوعين لتنسيق عملية جمع التوقيعات ميدانيا على العريضة على مستوى الأقاليم والجهات المنتظر أن تنطلق يوم غد الجمعة. وقد بلغ عدد الموقعين على هذه الاستمارة، إلى حدود صباح اليوم الخميس، ألف منسق.

وقال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية مؤسس المبادرة: "إلى حدود صباح اليوم، الدول التي تطوع منها المغاربة المقيمون بالخارج لتنسيق المبادرة والتكفل بجمع التوقيعات هي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، سويسرا، كندا، إيطاليا، إسبانيا، أوكرانيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، وقطر".

وجاء في الاستمارة المعممة أنه "طبقا للفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 44/14 المتعلق بالعرائض الوطنية، تم إحداث لجنة وطنية لإعداد عريضة وطنية موجهة لرئيس الحكومة لإحداث حساب خصوصي لدى الخزينة العامة للمملكة يسمى: صندوق مكافحة السرطان، يعنى بالتغطية الشاملة لمرضى السرطان بكل أشكاله".

وتنص العريضة على ضرورة "إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020 وإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: صندوق مكافحة السرطان، مع تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2021 مادة تتوخى إحداث نفس الحساب".

وتتحدث العريضة عن أنه لمواجهة مع هذا المرض الفتاك الذي يقهر الأسر المغربية نفسيا وماديا، "يكون الحساب المقترح أداة قانونية لمساعدة المرضى بالسرطان، تكون المدفوعات فيه منتظمة بدل أن تكون جزئية، وأن تدفع كقيمة موحدة للجميع بدلا من أن تكون مستندة إلى الاحتياجات، وبدلا من أن تستحق للأسر المحتاجة فقط يحصل عليها الجميع، وبدلا من أن تقتضي استيفاء اشتراطات مختلفة تكون بلا شروط باستثناء شرط المرض، وبدلا من أن تستند إلى اشتراكات المواطنين مدى الحياة تمول أساسا من الضرائب والإعانات والموارد المختلفة الآتية من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وغيرها مما يسمح به أي تشريع أو نص تنظيمي".

وموازاة مع إعداد العريضة، التي جاءت تفاعلا مع حملات على شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتدخل حكومي لدعم تطبيب مرضى السرطان، قرّر نشطاء "فيسبوكيون" إطلاق حملة مساندة وتوحيد أصواتهم إلى جانب أهالي المرضى تحت هاشتاغ "لنكن_أملهم".

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دقت ناقوس الخطر بشأن "اختفاء أدوية السرطان" من مجموعة من المستشفيات العمومية وانعدام حوالي 30 نوعا منها في جناح أمراض السرطان والدم، وطالبت بـ"التدخل الفوري" لتزويد صيدليات المستشفيات بالأدوية، وتوفير الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض والأورام السرطانية وأمراض الدم بشكل استعجالي وفقا للبروتوكولات الطبية المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة.