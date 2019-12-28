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الرئيسية | مجتمع | وزير العدل: مفهوم "النظام العام" يتطور باستمرار

وزير العدل: مفهوم "النظام العام" يتطور باستمرار

وزير العدل: مفهوم "النظام العام" يتطور باستمرار
هسبريس من الرباط
السبت 28 دجنبر 2019 - 15:50

أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أمس بمكناس، "أهمية التوازن بين حماية النظام العام واحترام الحريات الفردية، طبقا لروح الدستور".

وقال بنعبد القادر، في ندوة نظمتها كلية الحقوق حول "القانون الجنائي.. بين النظام العام والحريات الفردية"، إن "أول تمرين في هذا الباب يتمثل في تفادي التخندق على هذا الجانب أو ذاك، بما يحور النقاش"، مضيفا أن "مفهوم النظام العام ليس جامدا بل في تطور مستمر".

وأضاف الوزير ذاته أن "القانون الجنائي لا يحمي فقط النظام العام، بل أيضا الحريات الفردية"، مسجلا أن نوعا من التجاوز في ممارسة هذه الحريات هو ما يعاقب عليه القانون.

وفي ما يتعلق بإصلاح القانون الجنائي، والذي هو في طور إدراج التعديلات، فقد دعا الوزير المشرعين إلى "الاستناد على الدستور كنص مرجعي، يحدد الجوانب الأساسية للنظام العام ويضمن الحريات، بما يساهم في توطيد دولة القانون".

وذكر بنعبد القادر بأن "هذا اللقاء يأتي غداة تقديم عرض أمام المجلس الحكومي حول السياسة الجنائية التي شكلت موضوع نقاش مهم بين أعضاء الحكومة لرسم العناوين الكبرى لهذه السياسة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات الدستور والتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي".

ومن جانبه، قال عبد الغني بوعياد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لمكناس، أن "اللقاء شكل مساهمة من قبل الكلية في النقاش حول إصلاح القانون الجنائي والحريات الفردية"، مضيفا أن هذه الأخيرة ليست في تعارض مع النظام العام، بل إن هذا القانون يعد آلية فعالة لحمايتها.

وقال المتحدث ذاته، في تصريح للصحافة، إن "النقاش المجتمعي حول الحقوق والحريات الفردية في علاقتها بالنظام العام يكتسي أهمية خاصة على ضوء التحولات السريعة والعميقة التي يعيشها المجتمع، والتي مست بنيته ونظام قيمه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحسين السبت 28 دجنبر 2019 - 16:25
هناك جيهات داخلية وخارجية مخفية وراء المطالبة لما يسمى بالحريات الفردية .في المغرب
وكثيرا من المغاربة بسبب الامية والجهل لا يعرفون معنى الحريات الفردية التي يطلب بها العلمانيين والحداثين والملحدين في المغرب.
وهي باختصار : عدم معاقبة على الزنى يعني لو ان احد زنى بزوجتك او بابنتك فلن تستطيع معاقبفته امام العدالة .
ثانيا .يصبح اللواط جائزة وهو علاقة الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة الجنسية لا يعاقب عليه القانون. وافطار رمضان علنا . وزواج النصراني بالمرأة المسلمة الخ. وهل المغاربة سيقبلون بهذا وأمير البلاد هو أمير المؤمنين. ومذهب المالكي وتصوف الجنيد وعقيدة الأشعرية لا يمكن ان يلتقيا هذا وهذا.
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2 - محمد لعيوني السبت 28 دجنبر 2019 - 16:31
الاشكال ليست في الحريات الفردية وميف نريد تفسيرها ولكن غي الطريقة.السؤال ماذا نريد. اذا كانت الحرية هو الافطار في رمضان مثلا.فالمشرع اضاف كلمة جهرا لها .هدا يعني من حقك ان تفطر ولكن دون استفزاز الناس الاخرين ويبقئ ذلك بينك وبين ربنا.هو القادر علئ عباده.اذن الخلط غير مقبول.علاقة بين شاب وشابة عي موجودة ولا ينكرها احدها في الشارع.الشاطئ .الحدايق.مواقع التواصل لا احد يزعجك اذن لمادا تريدون اخراج قانون اخر.الا اذا كنتم تريدوت ان تبقئ المقاهي مفتوحة في رمضان نهارا وان تمارس العلاقات علاتية وامام الابااء والجيران فهدا شيي اخر وكاننا في بلد علماني.لا نحن بلد مسلم ودستورنا ينص علي ذلك.لدينا اشياء اهم يجب مناقشتها قبل هذا.الجريمة.القتل.الاغتصاب.المعربدون.التهديد.السب.لننقذ الشباب اولا.التعليم.الصحة.الشغل.الناس تريد الخبز يا سادة وباراكا
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