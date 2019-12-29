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"أطلس" يرصد ارتفاعاً مقلقاً للانقطاع الدراسي لدى التلاميذ المغاربة

"أطلس" يرصد ارتفاعاً مقلقاً للانقطاع الدراسي لدى التلاميذ المغاربة
هسبريس - يوسف لخضر
الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:00

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن أرقام مقلقة بخصوص الانقطاع الدراسي في أسلاك التعليم الإجباري بالمغرب، إذ رصد مغادرة حوالي 431.876 تلميذاً وتلميذة أسلاك التعليم المدرسي العمومي سنة 2018 قبل الحصول على شهادة.

وحسب "الأطلس المجالي الترابي للانقطاع الدراسي" الذي أصدره المجلس الأسبوع الجاري، فإن 78 في المائة من المنقطعين عن الدراسة كانوا يدرسون في سلكي التعليم الابتدائي والإعدادي. وقال المجلس إن "هذين السلكين يفترض فيهما أن يحافظا على الأطفال في المدرسة حتى بلوغهم سن الخامسة عشرة على الأقل".

ووفق معطيات التقرير فإن عدد التلامذة الذين انقطعوا عن الدراسة سنة 2015 كان في حدود 508.300 تلميذ وتلميذة، أي 8.8 في المائة على الصعيد الوطني في جميع الأسلاك التعليمية، وانخفض بشكل ملموس سنة 2016 إلى 407674، أي 7.1 في المائة من مجموع التلاميذ المتمدرسين.

ولاحظ التقرير أن الاتجاه انقلب ليعود عدد التلامذة المنقطعين إلى الارتفاع سنتي 2017 و2018، ليبلغ 431.876 تلميذاً، أي بنسبة 7.4 في المائة مجموعة تلامذة الأسلاك التعليمية الثلاثة، الابتدائي والإعدادي والثانوي.

ويصل عدد المنقطعين عن الدراسة في الابتدائي سنة 2018 حوالي 126.195 تلميذاً، وفي الإعدادي حوالي 212.133 تلميذاً، و93.548 تلميذاً في الثانوي.

ويبين تحليل نسب الانقطاع في المستويات التعليمية أنها تصل مستواها الأقصى في الأقسام النهائية، ففي السنة السادسة من التعليم الابتدائي مثلاً تصل نسبة الانقطاع سنة 2018 إلى 12.4 في المائة. وبلغت هذه النسبة على التوالي 19.3 في المائة و17.1 في المائة في السنة الثالثة إعدادي والسنة الثانية بكالوريا، وهو ما يبين صعوبة انتقال التلامذة من السلك الابتدائي إلى السلك الإعدادي، وبشكل خاص من الإعدادي إلى الثانوي.

ويفسر هذا الانقطاع، حسب التقرير، بعدة أسباب منها العرض المحدود على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي في المناطق القروية، والتأخر الناتج عن ارتفاع السن المتراكم نتيجة التكرارات المتتالية، وأسباب أخرى عائلية مثل الفقر.

الإناث والمدارس الفرعية

يتبين من معطيات التقرير أن الإناث يستمررن أكثر من الذكور في سلك التعليم الثانوي، إذ غادرت 11.6 في المائة من الإناث سلك الثانوي الإعدادي و8.8 في المائة منهن غادرن سلك الثانوي التأهيلي، في وقت بلغت تلك النسب عند الذكور 16.6 في المائة و11.9 في المائة على التوالي.

وعلى العكس من ذلك، تتعرض الإناث للانقطاع الدراسي أكثر من الذكور في التعليم الابتدائي. ويشكل مستوى السادسة ابتدائي حاجزاً صريحاً أمام الإناث ويحول دون انتقالهن إلى الإعدادي والثانوي.

وتحدد طبيعة المدرسة حظوظ التلميذ للاستمرار في الدراسة أو الانقطاع عنها قبل الحصول على شهادة، ففي التعليم الابتدائي سجلت المدارس الفرعية سنة 2018 انقطاعاً دراسياً قدره 5.6 في المائة، متبوعة بالمدارس الجماعاتية بـ5.4 في المائة، ثم مجموعات المدارس بـ4.1 في المائة، متبوعة بالمدارس المستقلة التي سجلت انقطاعاً دراسياً في حدود 2.2 في المائة.

ويكشف التقرير أن الأقاليم الجنوبية وجهتي درعة تافيلالت وسوس ماسة تأتي في أسفل الترتيب بتسجيلها نسب انقطاع هي الأكثر انخفاضاً على الصعيد الوطني بـ5.09 في المائة و6.39 في المائة على التوالي.

أما الجهات الأكثر تضرراً فهي: مراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، والرباط سلا القنيطرة والجهة الشرقية؛ في حين تتموقع جهتا فاس مكناس والدار البيضاء سطات في الوسط.

مشكل حقيقي

ويشكل الانقطاع، حسب المجلس، آفة تحول دون متابعة ملايين الأطفال لدراستهم عبر العالم، خاصة في البلدان الإفريقية، حيث تحرمهم هذه الآفة من حقهم في تربية منصفة وجيدة وحقهم في الحصول على شهادة أو دبلوم ليساعدهم على تحقيق إمكانياتهم وبناء مستقبلهم والمساهمة في تنمية بلادهم.

وفي المغرب يمثل الانقطاع الدراسي مشكلاً حقيقياً بالنسبة للأسر التي تعيشه. وفي نظر المجلس الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان فالانقطاع "يوقف الأبناء عن التمدرس بصفة مفاجئة دون أي آفاق مستقبلية، إن لم يكن السقوط في الانحراف والعنف والأمية".

ويرى المجلس أن القضاء على هذه الظاهرة، في التعليم الإجباري على الأقل، يستلزم اللجوء إلى أجهزة وآليات مبتكرة وفعالة ومستهدفة من قبل الدولة، مردفا: "ما دمنا لم نقض على الأسباب الرئيسية للانقطاع الدراسي أو لم نتحكم فيها على الأقل، كرسوب الطفل نتيجة تدني مستوى التعليم وصعوبة ولوج المدرسة في القرى وفقر الأسر، فإننا سنعاين باستمرار كل سنة نزيفاً حقيقياً لمنظومة التربية والتكوين".

جدير بالذكر أن "الأطلس المجالي الترابي للانقطاع الدراسي" أعدته الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين التابعة للمجلس، وهو يقدم عملاً غير مسبوق في المغرب، إذ يوضح خريطة دقيقة للانقطاع الدراسي تشمل لأول مرة المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي بمنهجية تعتمد طريقة جديدة لحساب مؤشرات الانقطاع، تأخذ بعين الاعتبار تنقلات التلاميذ بين المناطق وبين قطاعي التعليم العمومي والخاص، وتستغل البيانات الإحصائية لقاعدة مسار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - jakane الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:15
لو كانت المدرسة فيها ما يفرح التلاميذ ويحفزهم على المتابرة والحضور لما تركوها، والمثل المغربي يقول " لا ٲحد يهرب من دار العرس".
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14
2 - صابر الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:21
هذه نتاءج سياسة التكليخ و المستوى المتدني الذي جعلنا نحتل اسفل السافلين وخلاصت القول حسبنا الله ونعم الوكيل .
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23
3 - ميلود لوسور الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:22
لاسف اعطوني سبب واحد من اجله يقرر الاطفال متابعة الدراسة وعدم التفكير في الانقطاع ولا تخبروني عن شئ اسمه الوعي لانه لم ينفع الذكاترة والمجازين وحاملي الشواهد في الحصول على عمل وتوفير لقمة العيش يبنون على اساسها عائلة
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11
4 - مغربي مقيم بفرنسا سابقا الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:31
فعلا كارثه بكل لمقايص السبب 1. الحكومه تابعه لحزب بنكران في نسخته 1 و2 وقبله الاتحاديين هوصصو تعليم خوصصو لستشفاء خوصصو عدد من مؤسسات دوله زدعن ذالك كثرت لولادات ولهجرة ال المدن وطبق لزنقه حت لو شات تكوني محلات صناع أصبحت لاتقبل أطفال دون سن 18 بعد سن قوانين تمنع ذالك كم يجعل تلاميذ واطفال يفضلون شارع لمخدرات سرقه احتلال طرقات. ومطاريح نفيات 2 مدخول اليومي لرب الاسره عامل او موظف بسيط 3َ إفلاس تعليم من طرف بعض لمعلمات ومعلمين. اساتذه ينتمو لاحزاب يثقلوم كاهل الأسر بشوايع ودروس دعم التي أصبحت تصل الحصه من 200درهم ال 400درهم زدشواهد المرض ولولادات داخل فترة سنة دراسيه تجعل من لقسم فارغ من لمتمدرسين والمعلمات ضغط حقوق المرأة عل مدير المؤسسات تعليميه والإداري ان نهى منكر او تكلم تلفق له ثهمك تحرش تدبر له حيل ومكائيد تضليليع لاسقاطه في الحضور حت بعض تلمياذات وطالبات ايتكرو تلك الحيل للاطاحه باستاذ او معلم مدعمبن من أمهاتهم كنتقام4َخلاصه القول أصبحت نرب كل شيء جميل في الوطن بسببالايترزاق لفاحش او بحقد ولكراهيه او من أجل لنثقام
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7
5 - الوطني الحر الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:37
سبب ارتفاع عدد التلاميذ الذين يتخلون علن الدراسة هو تفشي الفكر العدمي وكثرة جنود اليأس والبؤس الذين يبخسون كل شيئ ويقتلون روح المبادرة والطموح في الشباب
فكيف لطفل وشاب أن يكون طموح ويؤمن بالحياة وبالمستقبل وأبوه أو أخوه أو محيطه والمجتمع يسمعه دائما وفي كل مناسبة :
راك ما دير والو
هاد البلاد كحلــة
راك غادي تفشـــــل
الهربة لمن استطـــاع
ما عندك ما دير بالقرايا
الدراسة لا تؤدي سوى إلى البطالة
شوف فلان بن علان حرق وجاب سيارة
و...

هذا لكي يبرر الآباء والمجتمع فشله في الحياة وعدم خلقه للثروة والشغل لابناهم وللأجيال المقبلة كما تفعل الشعوب المتحضرة التي أغنت أوطانها وخلق الشغل وبنت المستقبل لأبنائها...
والفاشلون دائما يبحثون عن شماعات لتبرير فشلهم وتحميل المسؤولية لغيرهم وإن لم يوجد غيرهم اخترعوا بعابيع (جمع بعبوع) ليركبوها فشلهم مثل بعبع "المخزن" وبعبع "اللوبيات" و"التماسيح" و... الوهمية

يفشلون أبنائهم بزرع اليأس والإحباط فيهم مند نعومة أطافرهم بدل من زرع قيم العمل والصبر والمثابرة والإيمان بالنجاح وتحقيق الطموح المشروط بالعمل الجاد وليس المشروط بالحصول على ريع الصحة والسكن و... مجانا
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0
6 - الساعة الإضافية هي السبب الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:46
يرجع هذا الإنقطاع عن الدراسة إلى الساعة الإضافية التي سببت خوف الآباء على أبنائهم وأرغموا على وضع حد لهذا الخوف ، والدليل أن هذا الإنقطاع متزامن مع وقت سن الساعة المشؤومة
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1
7 - غيو الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:52
كلشي واضح لحظة فقدان الثقة في الوزارة التي لا تريد ان تلفت النظر إلى الاستاذ
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1
8 - كاتب الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:55
شعبنا للاسف شعب سيبقى أميا ومتخلفا لانه يربط الدراسة بالحصول على وظيفة بينما في الدول التي تحترم نفسها التعليم مرتبط بتحسين المستوى المعرفي والاجتماعي والثقافي. أفضل أن أكون عاطلا عن العمل وانا حاصل على شهادة ومثقف من أن أكون عاطلا متخلفا أميا وعدميا مثل البهيمة
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2
9 - يويو الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:11
سبب إنقطاع تلاميذ عن دراسة هو ساعة مشؤومة يعني تفياق بكري وفي وقت ظلام
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10 - عمر الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:14
هذه نتيجة بدهية للسياسة العامة لللدولة رغم الخطاب الحكومي الذي يحاول تزيينها.
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11 - هشام متسائل الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:17
أين ٱلاف الملايير التي تنفق على الأسلحة والتسليح ؟
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