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الرئيسية | مجتمع | تمويل "صندوق الكوارث" يثير غضب أصحاب المركبات في المملكة

تمويل "صندوق الكوارث" يثير غضب أصحاب المركبات في المملكة

تمويل "صندوق الكوارث" يثير غضب أصحاب المركبات في المملكة
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:00

خلال مناقشة الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة بمجلس المستشارين، يوم 28 نونبر الماضي، استبعد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن تصل المساهمة التي ستفرضها الحكومة على المغاربة لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية إلى 200 درهم، لكنّ بعض أصحاب العربات أكدوا أنها أصبحت اليوم واقعا مؤكدا.

عدد من المواطنين المغاربة لم يستسيغوا تطبيق زيادة جديدة على أقساط التأمينات التي يؤدونها على عرباتهم، تفعيلا لقرار الحكومة إلزام أصحاب العربات بتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، معبّرين عن عدم استساغتهم لهذه الزيادة، التي اعتبر بعضهم أنّها "كارثة" في حدّ ذاتها بالنسبة إليهم بعدما أثقلت بها الحكومة جيوبهم.

وبالرغم من أنّ الحكومة أقرّت ضريبة التضامن مع ضحايا الكوارث الطبيعية ضمْن قانون المالية المصادق عليه في مجلسي البرلمان قبل أسبوعين، إلا أن عددا من أصحاب العربات لم يكونوا على عِلم بالمصادقة على هذا المقتضى، وتفاجؤوا بإضافة زيادة جديدة على التأمين السنوي الذي يدفعونه إلى شركات التأمين.

عبد الرحيم العطري، الأستاذ الجامعي المعروف، قال إنّه تفاجأ بإضافة ضريبة جديدة إلى قسط التأمين الذي يؤدي على سيارته، "فبينما كنت أتوقع تخفيض المبلغ كما جرت العادة بسبب ما يسمى بـ Bonus، فإذا بي أفاجأ بالزيادة تحت مبرر ضريبة التضامن مع الكوارث"، كما دوّن في صفحته على "فيسبوك"، معتبرا أن "الحائط القصير دوما هو المواطن".

وبالرغم من أن العطري لم يُبد اعتراضه على مبدأ التضامن والتبرع، إلا أنه انتقد عدم استشارة الحكومة للمواطنين حول الأولويات التي ينبغي أن تُوجّه إليها المساهمة التي أضيفت إلى اقتطاعات التأمين على العربات؛ إذ يرى أنّ الأولى هو إحداث صندوق لعلاج مرضى السرطان بالمجان، أو صندوق لدعم المعطلين أو دعم ساكنة المناطق المنكوبة تنمويا.

بدوره تفاجأ محمد الوحماني بإقدام الحكومة على فرض ضريبة جديدة على أصحاب العربات، وقال: "مشيت نخلص تأمين السيارة لقيت الحكومة وجدات لنا زيادة جديدة. قال لك الزيادة لفائدة صندوق التضامن ضد الأخطار والكوارث. أنا من منطقة كلها تتهددها الكوارث والأخطار. أديت الزيادة عن بكرة أبي وكلي يقين في أنها ستذهب إلى أرصدة المقاولين الكبار... لا غير!".

وفي تعليق على الموضوع، انتقد بوبكر أونغير، رئيس "العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان"، إقدام الحكومة على تمويل صندوق الوقائع الكارثية من جيوب المواطنين، وقال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كان على الحكومة أن تلجأ إلى مصادر تمويل أخرى، كتضريب الثروة، عوض اللجوء إلى جيوب المواطنين".

واعتبر أونغير أنّ "مسؤولية تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية ينبغي أن تتحملها الحكومة وليس المواطنون الذين هم أصلا ضحايا نتيجة الهشاشة وضعف البنية التحتية"، ذاهبا إلى القول إنّ فرض رسم تمويل صندوق الوقائع الكارثية "استهتار بالقانون، ومخالف حتى للبرنامج الحكومي الذي نص على أن الحكومة تعمل على تحسين وضعية المواطنين، وليس تفقيرهم".

وكانت الحكومة قد أصدرت منذ سنة 2016 القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية، استنادا إلى الفصل 40 من الدستور الذي ينص على مبدأ التضامن الوطني، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا هذه السنة، حيث دفعت الكوارث الطبيعية التي شهدها المغرب خلال الآونة الأخيرة، متمثلة في عدد من الفيضانات التي أوْدت بحياة العشرات من المغاربة، إلى إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

غير أنّ تمويل الصندوق المذكور عن طريق زيادة في الضريبة على العربات وغيرها من المَركبات، المحددة في نسبة 1 في المئة من التأمين، قُوبلت بالرفضِ من قبل عدد من المواطنين المَعنيين، حيث عبروا عن رفضهم لتمرير الإصلاحات "على ظهر المواطنين"، دون أن تعود عليهم الضرائب المفروضة بأي نفع، في حين ذهب آخرون إلى اعتبار رسْم تمويل صندوق الوقائع الكارثية "كارثة" في حد ذاته.

ويرى بوبكر أونغير، في حديث لهسبريس، أنّ "الحكومةَ كان عليها أن تستشير المواطنين بشأن مساهمتهم في تمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وتُحيطهم علما بنسبة الاقتطاعات التي سيؤدونها"، خاصة وأنّ الموظفين، يردف المتحدث، "كانوا عُرضة لاقتطاعات متتالية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يضرب عدم التناسُب بين سلّم الأجور والارتفاعات المتتالية للمعيشة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مغربي 2018 الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:10
أكبر كارثة هي هذه الحكومة التي جاءت بها أصواتنا : درناها بيدينا . موعدنا 2021 .
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25
2 - عبدو من الرباط الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:14
أكبر كارثة هي هاد الحكومة وهاد الأحزاب والسياسيين بصفة عامة
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28
3 - Sam الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:17
المغربي الذي يشتري سيارات رباعية الدفع و هواتف خلوية باهضة الثمن و يذهب لتركيا للسياحة عليه بالمساهمة
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-7
4 - abdou الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:21
جميع القوانين المدمرة للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة مرة مع المتاسلمين هاذه هي التنمية الاجتماعية انزال الطبقة المتوسطة عند الطبقة الفقيرة وليس العكس الارتقاء بهذه الاخيرة تطبيق الحل السهل وهو التدمير
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8
5 - %%%% الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:28
donc par récurrence si un sinistre s abat sur la voiture de qlq 1 il doit etre rembourser si non il fera appel a l a justice . voila moi j ai payé et les autres comment payeront ils . et comment faire pour ne pas payer deux ou trois fois . qui peut nous repondre
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-1
6 - Moss الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:32
انا ماشي ضد خلق صندوق التضامن ضد الكوارث ولكن الطريقة ديال التمويل غير عادلة راه العربات غيوليو نقمة ماشي نعمة تخيلو معايا الناس واحلين غير فالمحروقات وحراس السيارات والضريبة دبا غيزيدو فالتامينات راه مبلغ 200 كبير لانه كيستهدف فئة معينة
علاش ميديروه على جميع انواع التامينات مثلا جميع العربات والدراجات والتامينات فالمصانع وتامينات على الحياه مهم كلشي يساهم بواحد النسبة مئوية صغيرة 40 او 50 درهم وخا انا كنضن ان الكوارث لي كتوقع فالمغرب السبب لي كيخليها تسبب فخسائر فادحة فالارواح هي عدم الوعي من الاخطار ..
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0
7 - مواطن تقهر الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:34
لماذا أصحاب المركبات من سيتحملون لوحدهم تموين هذا الصندوق الحكومة خرجات راسها من كلشي
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8 - عثمان اطار وزارة فلاحة الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:35
صراحة انا أشكر الحكومة والأغلبية على اتخاد هذا القرار, عمي السنة الماضية فقد ماشيته و بيت الخزين بفعل الطوفان ... حيث جمعت العائلة من 32 فردا مبلغ 30 الف درهم .. كل فرد بأكثر من 800 درهم.
لوكان هذا الصندوق لتكلف بالأمر.
شكرا
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9 - Le sage au MAROC الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:35
زولوا الامتيازات التي تستفيدون منها (التعويضات السمينة،السيارات الفاخرة لكم و لذويكم،المساعدون،....)و ضعوا هذه الأموال في صندوق الكوارث و بإذن الله لن تمسنا كوارث بعد اليوم بوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
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