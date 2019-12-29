وزارة التربية الوطنية تستأنف الحوار مع النقابات

هسبريس من الرباط

كشف عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، برمجة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للقاء جديد مع النقابات التعليمية الخميس المقبل.

وقال الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الوزارة الوصية على القطاع، بمعية النقابات القطاعية، حددت جدولة زمنية اتفقنا بشأنها، تتوزع حول ثلاث محطات كبرى في دجنبر الجاري".

وأضاف الفاعل النقابي أن "المحطة الأولى برمجت في الخامس من دجنبر، والثانية في الحادي عشر منه، والثالثة في السابع عشر"، وزاد: "باشرنا في اللقاء الأولي سلسلة ملفات، لكن لم يحصل التوافق حولها".

وأوضح المتحدث أن "مجموع الملفات هو 22، حيث كان اللقاء مناسبة لحصرها وتقديم ورقة تقنية تحدد طبيعة الحلول التي نقترحها، لتعدنا الوزارة الوصية بتقديم الإجابة الكاملة عن مختلف هذه الملفات في اللقاء المقبل".

وتابع الراقي، في سرده لحيثيات الحوار مع "وزارة أمزازي"، بالقول: "أجلت الوزارة لقاء 11 دجنبر قبل يومين من عقده، دون تحديد أي موعد لاحق، ما تسبب في غضب النقابات التعليمية التي استنكرت ذلك".

"الاجتماع الذي يرتقب تنظيمه في الثاني من يناير سيتناول النقاط المبرمجة في لقاء 11 دجنبر المؤجل"، يورد الفاعل عينه، مبرزا أن "النقابات تتابع مجموعة من الملفات منذ 2012، خصوصا ما نعتبره أب الملفات؛ وهو النظام الأساسي الجديد".

وختم الراقي تصريحه لهسبريس قائلا: "لسنا مستعدين للحوار بشأن النظام الأساسي الجديد الذي نتدارسه مع الوزارة منذ 2014 ولم تعرب عن إرادة حقيقية لإخراجه إلى حيز الوجود، ما يجعلنا نطالب بمسودة نهائية قبل الصيغة النهائية حتى ندلي بملاحظاتنا، ويخرج في مرسوم جديد لتنظيم الحياة المهنية لكل الفئات التعليمية".