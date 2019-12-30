جمعية تقرب العلاج من سكان آيت سعدلي بخنيفرة

حميد رزقي

نظمت جمعية أطلس لدعم الوحدات الطبية بخنيفرة، بالجماعة الترابية آيت سعدلي، قافلة طبية متعددة التخصصات (رقم 9) استفاد منها حوالي 1000 شخص، تنزيلا للإستراتيجية الإقليمية للصحة الرامية إلى تقريب الخدمات الطبية من السكان القاطنين بالمناطق القروية والجبلية.

وسعت القافلة إلى تقديم المساعدة الطبية لسكان منطقة آيت سعدلي، حيث تمّ تقديم استشارات طبية في جميع التخصصات، وإجراء فحوصات لتشخيص الأمراض وتوزيع الأدوية بالمجان، والقيام بأنشطة توجيه وتحسيس السكان حول الممارسات الصحية الجيدة التوعية الصحية للأطفال التوعية الصحية للأطفال مع توزيع 120 فرشاة الأسنان.

وضمت الوحدات الطبية المتنقلة تجهيزات بيو طبية وطاولة للفحص وجهازا للفحص بالموجات فوق الصوتية ومعدات للتحاليل، بالإضافة إلى تخصصات عديدة؛ منها طب الأطفال وطب النساء والحوامل وطب المسالك البولية وطب العيون وطب الأذن والحنجرة والطب العام والتحاليل المخبرية.

وسهر على القافلة طاقم طبي شاب متكون من 22 إطارا من مختلف التخصصات؛ منهم 8 أطباء 4 تخصص الطب العام و4 تخصصات، و8 ممرضين وممرضات، وتقني، و3 مساعدين.

وذكر معاد أكنكو، مكلف بالتواصل بعمالة خنيفرة لهسبريس، أنه تم الارتكاز على القوافل الطبية كحل إستراتيجي وهيكلي لقطاع الصحة بالإقليم إلى جانب تطوير وتأهيل المؤسسات الصحية، عبر تنظيم قوافل طبية متعددة الاختصاصات بشكل دوري ومستمر بتعاون مع وزارة الصحة و الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية والتنمية البشرية وجمعية أطلس لدعم الوحدات الطبية بخنيفرة.

وأوضح المتحدث ذاته أنه من المرتقب أن تقوم جمعية أطلس هذه السنة بتنظيم 20 قافلة طبية تستهدف 20 جماعة قروية بالإقليم، حيث سيصل عدد المستفيدين منها حوالي 75635 شخصا مع إعطاء الأولوية لصحة الأم والطفل.