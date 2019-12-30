نوم "متشرد" داخل عربة يحرك مشاعر الوزانيين‬

هسبريس من وزان

أثار تداول مقطع فيديو لطفل متشرد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو نائم وسط عربة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية موجة سخط وسط فاعلين جمعويين وحقوقيين بمدينة وزان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انهالوا بتعليقات غاضبة من الواقعة الموثقة بالصوت والصورة.

ويرصد المقطع المصور طفلا متشردا وقد استسلم للنوم وسط عربة مخصصة لبيع الحلزون بعد أن تعذر عليه إيجاد مكان دافئ يأوي إليه، وخصوصا في ظل الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة التي تشهدها المدينة الجبلية.

وأماطت الواقعة، التي كشفها أحد النشطاء المحليين، اللثام عن ظاهرة المتشردين بالمدينة وغياب أي إرادة من لدن المصالح المختصة لإيجاد حلول كفيلة بحفظ الكرامة والإنسانية بعدما أظهر الفيديو شخصا بدون مأوى وسط عربة حديدية في وضعية "غير إنسانية"، ودون لحاف.

عبد السلام علالي، فاعل حقوقي بالمدينة، قال إن الفيديو المصور لخص معاناة الـ"بدون مأوى" في أقل من دقيقتين واصفا إياه بـ"وصمة عار على جبين المسؤولين الإقليمين والترابيين"، مطالبا الجهات المختصة بضرورة إيلاء هذا المواطن العناية اللازمة وتمكينه من حقوقه.

الفاعل الحقوقي ذاته حمّل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الدولة المغربية كامل المسؤولية عن معالجة أسباب هذه الظاهرة، "وعلى رأسها الأوضاع الاجتماعية والصحية المأساوية" وهشاشة المنظومة التعليمية وترديها، وفق تعبيره، داعيا المجالس المنتخبة، من المجلسين الجماعي والإقليمي ومندوبية التعاون الوطني بالإقليم، إلى إحداث مركز لإيواء وإعادة تأهيل هذه الفئة المحرومة.

واستحضر المتحدث ذاته محنة المتخلى عنهم والمرضى النفسانيين المرميين في شوارع المدينة؛ ومنهم من عمر لسنوات يلتحف السماء، معتبرا ذلك استهتارا بأرواح وكرامة المواطنين.