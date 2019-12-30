إلترا وجمهور رجاء بني ملال يطالبان بـ"إنقاذ الفريق"

حميد رزقي

تظاهر العشرات من محبي فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، مساء أمس الأحد، احتجاجا على نتائجه الهزيلة التي منحته الرتبة الأخيرة في سبورة ترتيب الدوري الاحترافي برصيد نقطة واحدة.

وردد المحتجون، الذين كانوا في أغلبهم من إلترا "ستار بويز07"، إضافة إلى عدد من جمهور رجاء بني ملال، شعارات تطالب برحيل المكتب المسير للفريق، وتفعيل دور اللجان، وتنزيل وعود المسؤولين على أرض الواقع، ونبذ الفساد الرياضي، والإسراع بإصلاح أرضية الملعب، والبحث عن انتدابات جديدة.

كما طالبوا بتدخل الجهات المسؤولة، من سلطات ومجالس منتخبة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإحياء مجد الفريق الذي كان من أبرز الأندية الوطنية.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت أمام مقر نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، لافتات من قبيل: "جلبتم لنا العار والذل، استقالتكم هي الحل، "تسْيير هاوي.. لاعبون أشباح.. كيفاش غايجي هاذ الرباح".. وقد فضل البعض منهم ارتداء الزي الأسود تعبيرا عن حزنهم.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها إلترا "ستار بويز07" على صفحتها بالموقع الاجتماعي "الفايسبوك"، للتعبير "عن سخط وغضب عشاق رياضة الجماهير ببني ملال"، بعدما لم يتمكن الفريق خلال عشر مباريات من انتزاع سوى نقطة وحيدة، جعلته يتذيل الترتيب منذ بداية البطولة، محققا بذلك أسوأ النتائج في تاريخه الكروي، مما خيب آمال الجمهور وكل محبي الفريق.

يذكر أن نادي رجاء بني ملال لكرة القدم كان قد تعاقد مع الإطار الوطني عزيز العامري حتى نهاية الموسم الكروي الحالي من أجل إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة، والبقاء ضمن أندية القسم الاحترافي الأول، خلفا للمدرب السابق مراد فلاح، الذي فسخ العقد الذي يجمعه بالفريق بالتراضي.