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الرئيسية | مجتمع | قافلة طبية تنقل طفلة محروقة من تاونات إلى فاس

قافلة طبية تنقل طفلة محروقة من تاونات إلى فاس

قافلة طبية تنقل طفلة محروقة من تاونات إلى فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 09:45

نظمت جمعية "كفاءات مواطنة للتنمية بفاس"، أمس الأحد، قافلة طبية متعددة الاختصاصات استهدفت 325 شخصا من ساكنة دوار تاورطة، التابع لجماعة سيدي المخفي بتاونات، إضافة إلى توزيع مجموعة من الأدوية بالمجان على عدد من المستفيدين.

ويأتي تنظيم هذه القافلة الطبية، وفق ما صرحت به لهسبريس ليلى المكوم مرنيسي، رئيسة جمعية "كفاءات مواطنة للتنمية"، في إطار الحملات الطبية التي دأبت الجمعية على تنظيمها بجهة فاس مكناس، خاصة بمناطق العالم القروي التي تعاني ضعفا في الخدمات الطبية.

وأضافت مرنيسي أن قافلة اليوم بجماعة سيدي المخفي النائية، تميزت بنقل طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات، وتعاني مضاعفات خطيرة نتيجة حروق من الدرجة الثانية، نحو المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لإخضاعها للعلاج.

وأوضحت أن "الطفلة أصيبت بحروق خطيرة برجليها منذ مدة، لكن عدم إخضاعها للرعاية الطبية اللازمة؛ نظرا لهشاشة وضعية أسرتها، وعدم وعي محيطها بخطورة إصابتها، فاقم حالتها"، مؤكدة أن الطفلة بحاجة إلى تدابير خاصة وتدخل طبي عاجل.

يذكر أن هذه القافلة الطبية، التي نظمت بمدرسة تاورطة، بتعاون مع السلطات المحلية لقيادة سيدي المخفي، أشرف عليها 12 طبيبا في مختلف التخصصات، و5 أطر شبه طبية، ضمنها مولدات متطوعات.

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