24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:35
|16:09
|18:31
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ماء العينين: أدّيْت ثمن مواقفي .. و"بيجيدي" يحتاج إلى ولادة جديدة
- نقاش في السياسة: ماء العينين
- "مصالحة البام" تنهي قرارات بنشماش ضد "قادة الجرار بالجهات"
- "أطلس" يرصد ارتفاعاً مقلقاً للانقطاع الدراسي لدى التلاميذ المغاربة
- هل يعمّق "منع الأبواب المفتوحة" الخلافات بين "البيجيدي" والداخلية؟
خبراء الاقتصاد يبحثون سُبل تفادي انفجار "فقاعة الأسواق" بالعالم (5.00)
الجيراري يدعو إلى اجتهاد الفقهاء والنأي عن "الانغلاق الهوياتي" (5.00)
إفريقيا تبحث عن نموذج تنموي لمواجهة تفشي الفقر واللا مساواة (5.00)
- جيش الجزائر يقرر مواجهة المقاتلات المغربية بصفقة تسلّح من روسيا - (160)
- تمويل "صندوق الكوارث" يثير غضب أصحاب المركبات في المملكة - (65)
- العدالة والتنمية يتهم جهاتٍ بتجييش "بلطجية" لنسف نشاطٍ للعثماني - (53)
- نائب هولندي ينهي مسابقة كاريكاتيرية للنبي محمد - (49)
- مبروكي: "طاكسيات كبيرة" تناقض الشريعة وتغتال كرامة المغاربة - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قافلة طبية تنقل طفلة محروقة من تاونات إلى فاس
نظمت جمعية "كفاءات مواطنة للتنمية بفاس"، أمس الأحد، قافلة طبية متعددة الاختصاصات استهدفت 325 شخصا من ساكنة دوار تاورطة، التابع لجماعة سيدي المخفي بتاونات، إضافة إلى توزيع مجموعة من الأدوية بالمجان على عدد من المستفيدين.
ويأتي تنظيم هذه القافلة الطبية، وفق ما صرحت به لهسبريس ليلى المكوم مرنيسي، رئيسة جمعية "كفاءات مواطنة للتنمية"، في إطار الحملات الطبية التي دأبت الجمعية على تنظيمها بجهة فاس مكناس، خاصة بمناطق العالم القروي التي تعاني ضعفا في الخدمات الطبية.
وأضافت مرنيسي أن قافلة اليوم بجماعة سيدي المخفي النائية، تميزت بنقل طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات، وتعاني مضاعفات خطيرة نتيجة حروق من الدرجة الثانية، نحو المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لإخضاعها للعلاج.
وأوضحت أن "الطفلة أصيبت بحروق خطيرة برجليها منذ مدة، لكن عدم إخضاعها للرعاية الطبية اللازمة؛ نظرا لهشاشة وضعية أسرتها، وعدم وعي محيطها بخطورة إصابتها، فاقم حالتها"، مؤكدة أن الطفلة بحاجة إلى تدابير خاصة وتدخل طبي عاجل.
يذكر أن هذه القافلة الطبية، التي نظمت بمدرسة تاورطة، بتعاون مع السلطات المحلية لقيادة سيدي المخفي، أشرف عليها 12 طبيبا في مختلف التخصصات، و5 أطر شبه طبية، ضمنها مولدات متطوعات.