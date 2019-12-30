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الرئيسية | مجتمع | آلاف المستفيدين من "الترقية بالاختيار" في الشرطة

آلاف المستفيدين من "الترقية بالاختيار" في الشرطة

آلاف المستفيدين من "الترقية بالاختيار" في الشرطة
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 11:35

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2019 بلغ 7406 موظفين، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة مئوية ناهزت هذه السنة 89,9 بالمائة من إجمالي عدد المناصب المالية المخصصة للأمن الوطني.

وقد استفاد من هذه الترقية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس، 4711 موظفا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، بنسبة مئوية ناهزت 89,2 بالمائة، و2695 من الموظفين العاملين بالزي المدني، وذلك بنسبة مئوية بلغت 84,7 بالمائة من الحصص المالية المخصصة لهذه الرتب والدرجات.

وقد راهنت لجنة الترقي في أشغالها على توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الموظفين المنتمين للدرجات الصغرى والمتوسطة في الزي الرسمي من حارس أمن حتى ضابط أمن ممتاز، الذين بلغ عددهم 4551 موظفا؛ إذ بلغت نسبة المستفيدين 100 بالمائة في كل من رتبة مقدم شرطة رئيس ورتبة ضابط أمن، بينما بلغ عدد المستفيدين في الدرجات الصغرى والمتوسطة في الزي المدني من مفتش شرطة حتى عميد شرطة 2299 موظفا، وبلغت النسبة 100 بالمائة في رتبة ضابط شرطة ورتبة عميد شرطة، و85 بالمائة في درجة مفتش شرطة ممتاز.

ويأتي الإعلان عن هذه الترقية، يقول البلاغ، في سياق مطبوع بصدور النظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذي أفرد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار، كما أنها اعتمدت على ميثاق جديد لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي على أساس الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني.

وتُولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية فائقة للترقية بالاختيار، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، وذلك باعتبارها "من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة المتمثلة في صون أمن المواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم"، يورد بلاغ المديرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أستاذ ثانوي منذ 1986م الاثنين 30 دجنبر 2019 - 11:56
في جميع الأحوال:
عناصر الشرطة يعملون لسلا ونهارا والمداومة حتى في الأعياد... و لا نسمع منهم شكوى أو تبرم...
أما موظفو التعليم والبلدية والصحة...فأغلبهم {ولا أعمم على الجميع لأن منهم أخيار فضلاء} يعملون كما يهوون ويشاؤون ودوما نسمع شكاويهم بل وصراخهم وقطعهم للطرق العامة في مظاهراتهم التي لا تتنتهي
ولو أسندت مهام الشرطة الى هؤلاء الأخيرين سوف يقدمون استقالاتهم من أول يوم
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5
2 - غير دايز الاثنين 30 دجنبر 2019 - 12:00
نفس الترقية السنوية بالاقدمية والاختيار يستفيد منها عناصر الجيش والدرك والوقاية المدنية والقوات المساعدة غير الفرق بينهم وبين الامن انهم يستفيدون منها في عيد العرش المجيد والامن اخر السنة والهدف لكي تصدر ادارة الامن بلاغ وتظهر بمظهر المعتني بعناصرها ونفس الحيف والتمييز الذي يعاني منه عدد هام من منتسبي الاجهزة الاخرى عند الترقية يعاني منه عدد هام رجال الشرطة غير انه في الامن الوطني هناك متنفس للتعبير عن الحيف والظلم و المحابة في الترقية اما بخصوص التعويضات عند الترقية فكما في الجيش و الدرك والوقاية المدنية والقوات المساعدة ففي الامن الوطني فهي كذلك لا تتعدى زيادة 250 او 300 درهم في الشهر في الرتب الدنيا والمتوسطة يعني هذ الاف لي كاتبين عليهم سوف يسكتونهم بدراهم معدودة وكما في الجيش والاجهزة الاخرى ففي الشرطة تصل الى الاف الدراهم في ترقية الرتب العليا
هذ الاجهزة الامن والدرك والوقاية المدنية والقوات المساعدة والجيش يضحون بالغالي والنفيس ويعملون في ظروف صعبة وخطيرة ولساعات طويلة قد تصل الى 14 ساعة في اليوم بلا سبت او احد او عطل في الاعياد والمناسبات و الكونجي 10 ايام او 15 يوم في السنة
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1
3 - فكيكي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 12:06
هذه من مؤشرات الإعتناء بموظفي الدولة المخلصين الذين هم في الحقيقة خدامها ليعم الأمن والأمان وسط البلاد والعباد فهنيئا للمستفيدين .
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2
4 - الحق والانصاف..أكثر الاثنين 30 دجنبر 2019 - 12:27
لازالت هناك عرقلة وحاجز أمام الرتب الصغرى والمتوسطة لابتهاجهم ومشاركة الفرحة كدلك مع و وسط أخوانهم الشرطيين نتمنى بذل مجهود اكثر في التمعن فيها..... ألا وهي معانات البعض من امراض تارتا ....فتأخد شواهدهم الطبية كحاجز...للترقية.... تم عياء نسبة كبيرة منهم وشعورهم بالارهاق الجسدي خاصة البالغين اكثر من 45 سنة وما فوق فيمنعون ويحرمون من الترقية لأن الترقية مرتبطة بالمردودية...... كذلك تأثير العقوبات الأدارية على الشرطي يرجى أعادة النضر فيها لأنها تزيد في تدمر وأنحطاط الموظف وتهربه عن العمل خوفا منه من عقوبة إظافية أخرى تأخره لمدة طويلة تزيد على سنتين.واكثر......فالعقوبات الحالية لاتعالج بقدر ما تعزل وترهق وتعجز وتأزم نفسية الموظف...اكثر فأكثر... نرجو من المدير المقدام البطل السيد الحموشي مزيدا من الألتفاتة والتمعن أكثر...في هده العراقل والحواجز...امام رجال الأمن خدام الوطن شتاءآ وبردأ وحرارة وكل يوم عيد وطني أو ديني.
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