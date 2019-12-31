مندوبية التخطيط تعلن استقرار أثمان الماء والكهرباء

هسبريس من الرباط

سجلت المندوبية السامية للتخطيط استقرارا في أثمان الماء والكهرباء خلال شهر نونبر الماضي، فيما عرفت أثمان الصناعات الغذائية ارتفاعا.

وفي مذكرة لها حول الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية" و"إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء"، قالت المندوبية إنها عرفت استقرارا خلال شهر نونبر.

وأوردت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" سجل ارتفاعا بـ 0,1 بالمائة خلال شهر نونبر مقارنة مع شهر أكتوبر، وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن ارتفاع الأسعار بـ 0,2 بالمائة في قطاع "الصناعات الغذائية" و"صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية وبصرية"، وبـ0,5 بالمائة في "صناعة النسيج"، وبـ 0,1 بالمائة في "صنع منتجات أخرى غير معدنية".

وأعلنت المندوبية كذلك تراجع الأسعار بـ 1,1 بالمائة في قطاع "نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين".

وقالت المندوبية ضمن مذكرة سابقة إن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات سجل انخفاضا بـ 4,6 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019 مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2018.

ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال لـ "الطاقة وزيوت التشحيم" بـ 16,1 بالمائة، وفي "أنصاف المنتجات" بـ 3,2 بالمائة، وفي "المواد الخام من أصل معدني" بـ 28,2 بالمائة، وفي "المواد الخام من أصل حيواني ونباتي" بـ 7,6 بالمائة، وفي "مواد التجهيز الصناعية" بـ 0.4 بالمائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة لـ "مواد الاستهلاك" ارتفاعا بـ 1,5 بالمائة، مساهما بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات.

وأوردت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات سجل من جهته انخفاضا بـ 4,6 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019 مقارنة مع الفصل نفسه من السنة السابقة.

وقد نتج هذا الانخفاض بالخصوص عن تراجع القيم المتوسطة في "أنصاف المنتجات" بـ 11,9 بالمائة، وفي "مواد التجهيز الصناعية" بـ 5,3 بالمائة، وفي "مواد الاستهلاك" بـ 1,5بالمائة، وفي "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" بـ 3,4 بالمائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم الاستدلالي ارتفاعا في "المواد الخام من أصل معدني" بـ 8,6 بالمائة، وفي "المواد الخام من أصل حيواني ونباتي" بـ 5,2 بالمائة.