إيجابيات "روتيني اليومي" .. حين تنجح العادات في صناعة الفوارق

عبد اللطيف أبي القاسم من الرباط*

قبل أربعة أشهر فقط، لم يكن الشاب السلاوي عبد الله تيورات يفقه شيئا في اللغة الإسبانية، لا سلامها ولا كلامها ولا قواعدها ولا شيء إطلاقا، قبل أن يجعل من تعلمها "روتينا يوميا" مكنه في ظرف أربعة أشهر من اكتساب مستوى يؤهله للحديث بها بشكل جيد، بشهادة من تعد لغة ثيربانتس لغتهم الأم.

ففي زاوية بمقهى في حي واد الذهب الشعبي، دأب الشاب عبد الله (29 سنة)، منذ أربعة أشهر، على الجلوس وفق روتين يتكرر كل يوم تقريبا.. يطلب مشروبه المفضل، يصل هاتفه الذكي بشبكة "الوايفاي"، ويضع سماعتيه على أذنيه فيعتزل المكان المحيط به مثل راهب في محرابه، ويغمر نفسه في قنوات تعليم الإسبانية على موقعي "يوتيوب" و"إنستغرام"، وفي أحد تطبيقات الدردشة التي تتيح التواصل مع ساكنة المعمورة في كل وقت وحين.

يقول عبد الله، الحاصل على شهادة الإجازة في الدراسات الإنجليزية: "أقضي في المقهى ثلاث ساعات يوميا، بدأت أولا بدراسة قواعد مبسطة في اللغة الإسبانية لتعلم كيفية تكوين الجملة الصحيحة، ثم بدأت الاشتغال على تطوير مهارة الاستماع والمحادثة عبر مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة؛ وذلك بتزامن مع ارتياد موقع للدردشة خاص بتعليم اللغات عن طريق التواصل مع الناطقين بها".

ويضيف في تصريح صحافي: "بعدها ببضعة أسابيع، أضفت ساعتين أخريين في المنزل أعيد خلالهما مشاهدة أفلام أو سلسلات سبق أن شاهدتها على منصة (نتفليكس) بنسختها الإنجليزية، لكن هذه المرة باللغة الإسبانية، لغرض المتعة والتعلم في الوقت نفسه".

وعن رأي من يحادثهم من مرتادي موقع الدردشة إياه في مستواه في اللغة الإسبانية، يجيب عبد الله، "يقولون إن مستواي جيد، ويدهشهم كيف تمكنت من تعلمها في وقت قصير دون الاستعانة بمدرس؛ فأوضح لهم أن إتقاني للغة الانجليزية والإلمام بها، كدارس لأساسيات مادة اللسانيات في الجامعة، ساعدني كثيرا في فهم قواعد وتركيبات هذه اللغة".

وفي واقع الأمر، فعبد الله ليس سوى واحد من عديدين نذروا جزءا من وقتهم لعادة معينة، مثل اكتساب لغة أو مهارة، وجعلوا منها روتينا يوميا لهم، فحققوا بفضلها تطورا وأحدثوا الفارق الذي جعلهم يتميزون عن غيرهم.

وتبرز في هذا الصدد تجربة الطفلة المغربية مريم أمجون، التي أكدت هي وأقرباؤها في غير ما تصريح أنها ما كانت لتفوز بمسابقة "تحدي القراءة العربي 2018"، المسابقة الرائدة عربيا، لولا جعلها من القراءة روتينا وعادة يومية، تحكمت بشكل كبير في صقل شخصيتها وبنائها.

هذا النوع من "الروتينات" اليومية التي تساهم بشكل حاسم في تكوين شخصية الإنسان على نحو إيجابي هو ما يجب الترويج له حسب الأخصائي النفسي فيصل طهاري.

ويؤكد طهاري، في تصريح صحافي، أن الإقبال الواسع لفئة الشباب والأطفال على استخدام منصات التواصل الاجتماعي ومواقع تقاسم الفيديوهات مثل "يوتيوب"، التي تعرف اليوم انتشارا لمقاطع فيديو ذات محتوى "فارغ، تافه ولا فائدة منه"، بات يفرض الترويج لـ"روتينات" يومية مفيدة، حتى وإن كان أصحابها مغمورين.

ويضيف طهاري أنه سيكون من المفيد الاطلاع على الروتين اليومي لتلميذ يجد في دراسته، أو لشخص يتبع حمية غذائية يومية تمكن من إنقاص بعض الكيلوغرامات، أو حتى روتين امرأة في المطبخ تقدم من خلاله بشكل جاد وصفات طبخ لمن يتابعنها.

"نحتاج أن نؤثر في الشباب والأطفال بنشر أنماط حياة جيدة تساعدهم على النجاح والتألق في حياتهم الدراسية أو العلمية أو المهنية"، يقول الأخصائي النفسي، داعيا في هذا الصدد إلى الاطلاع على أنماط حياة الشخصيات الناجحة في مجالاتها، من قبيل رجال الأعمال أو الأبطال الرياضيين، بما يمكن من التأثر إيجابا بها عبر محاولة تقليدها واكتساب عادات يومية يتحقق بها ما تحقق لهؤلاء الناجحين.

وعلى ذكر الناجحين، فإن نمط عيش الكثيرين ممن حققوا تميزا في مجالات تخصصاتهم وبرزوا فيها كرواد لا يخلو من عادات يومية شكلت مدخلا رئيسيا لبلوغ المكانة المرموقة التي تبوؤوها؛ وسواء كانوا أبطالا رياضيين أو مؤسسي شركات عملاقة أو مجرد أشخاص عاديين رسموا لأنفسهم أهدافا فحققوها، فإن اعتماد عادات يومية إيجابية وتكرارها ولو كانت صغيرة جدا هو ما يحدث الفارق فعلا.

ولا يفتأ المختصون في مجال التطوير الذاتي يستحضرون في دوراتهم وحصصهم التدريبية مقولة للمغني الأمريكي مايك مردوك يقول فيها: "إن سر مستقبلك يكمن في روتينك اليومي".

وفي هذا الصدد، تقول المدربة في مجال التطوير الذاتي، "الكوتش" ناهد رشاد، إن كل من يرغب في تطوير مساره المهني عليه أن ينكب على اكتساب المهارات والتركيز على شيء بعينه والدأب عليه.

وتشير رشاد في أحد فيديوهاتها التحفيزية إلى أن قراءة مجموعة كتب في تخصص معين، بمعدل كتاب واحد في الشهر، سيجعل من المرء خبيرا في هذا التخصص، وهو ما يبرز الأثر القوي الذي يمكن أن يحدثه اعتماد عادات إيجابية في حياة الناس.

وعودا على الشاب عبد الله تيورات فإن نجاحه في إتقان اللغة الإسبانية، بفضل انضباطه، فتح عينيه على جبهات جديدة تمكنه من تعزيز مهاراته التي ستنفعه في مساره الشخصي والمهني، وتفتح أمامه آفاقا واسعة، ليس بفضل مال أو نسب، وإنما بفضل روتين يومي فقط.