"الابتدائية التجارية" بالبيضاء تحقق حصيلة استثنائية

هسبريس - محمد لديب

رفعت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء من وتيرة معالجتها للقضايا المعروضة أمامها بشكل لافت خلال 2019، مسجلة رقما قياسيا في نسبة وعدد الأحكام التي صدرت عنها هذه سنة.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس فإن عدد القضايا المسجلة في المحكمة التجارية الابتدائية ذاتها سنة 2019 تجاوز 74 ألفا، بينما أصدرت ما يزيد عن 76 ألف حكم، بمعدل 254 حكما في كل يوم عمل، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية حصيلة استثنائية بكل المقاييس.

وأوضح مصدر قضائي، في تصريح لهسبريس، أن المحكمة التجارية للدار البيضاء تفوقت بشكل كبير في سرعة معالجة الملفات المعروضة أمامها مقارنة مع باقي المحاكم التجارية الأخرى بالمملكة، حيث اعتمد رئيسها عبد الواحد الصفوري على إستراتيجية استباقية متكاملة لضمان حكامة وتنظيم طريقة العمل، مقارنة مع ما كان عليه قبل مجيئه.

وأضاف المصدر ذاته: "أتاحت إستراتيجية العمل التي وضعها الصفوري تحسين مستوى أداء كافة الأقسام التابعة للمحكمة التجارية الابتدائية، سواء تعلق الأمر بالجانب المرتبط بأداء كتاب الضبط أو باقي المرافق التابعة للمحكمة".

وزاد المصدر ذاته: "يتبين هذا الأمر من خلال رصد عدد القوائم التركيبية المودعة بالمحكمة المتعلقة بالشركات، التي وصلت إلى 75 ألف قائمة تركيبية، فيما بلغ عدد هذه القوائم التي تم إيداعها بطريقة إلكترونية ما يزيد عن 15 ألفا؛ بينما بلغ عدد الشواهد المسلمة بخصوص القوائم نفسها ما يزيد عن 20 ألف شهادة".

وشدد المصدر نفسه على أن "دور رئيس المحكمة الابتدائية التجارية يتمثل في العمل على ضمان حسن سير المرفق القضائي، وتأمين البت في القضايا المعروضة في أقصر الآجال، باعتبار أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبت في أكثر من 60 في المائة من القضايا التجارية، وبالتالي فإن هذا الكم الهائل يستدعي تضافر جهود الجميع"، مردفا: "القضايا المعروضة على هذه المحكمة يتم البت فيها في أقصر الآجال، حيث يتم حجز جميع الملفات للمداولة داخل أجل أسبوع، كما يتم طبع الملفات إلكترونيا من طرف القضاة".