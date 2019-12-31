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السعودية تفرض تأمين 500 درهم على المعتمرين بداية فاتح يناير

السعودية تفرض تأمين 500 درهم على المعتمرين بداية فاتح يناير
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:00

سيكون على المغاربة الراغبين في أداء مناسك العمرة أن يؤدّوا 500 درهم إضافية على السعر الذي تطبقه الوكالات، بعد أن أصدرت وزارة الخارجية السعودية أمرا يقضي بأداء جميع المعتمرين الراغبين في السفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة 200 ريال كتأمين على بعض الخدمات التي يستفيدون منها، كالتطبيب والعمليات الجراحية...والتي كانت تتم في السابق بالمجان.

وتتضمن قائمة المنافع التي سيغطيها التأمين المنافع الصحية، كالعلاج في المستشفى، والإصابة الناجمة عن الحوادث المرورية، ومصاريف إعادة رفات المتوفى إلى بلده الأصلي...على ألا يتجاوز الحد الأقصى للمنافع التي سيستفيد منها المؤمَّن سقف 100000 ريال.

وكان المعتمرون يستفيدون من المنافع التي أصبحوا الآن ملزمين بالتوفر على تأمين عليها، قبل أن تلجأ السلطات السعودية إلى فرض ضرورة التوفر على تأمين، لكون معتمري بعض البلدان يسافرون إلى المملكة السعودية لأداء مناسك العمرة والاستفادة من تلك المنافع، كالعلاجات المكلّفة، بشكل مجاني، حسب المعلومات التي استقتها هسبريس.

وجاء في وثيقة توصلت بها وكالات الأسفار المغربية، تتوفر عليها هسبريس، صادرة عن السلطات السعودية، أنّ مدّة التأمين الذي تغطيه 200 ريال التي سيدفعها المعتمرون تغطي 30 يوما من تاريخ دخول المعتمر إلى السعودية، الذي يتوجب أن يكون ضمن المدة الرئيسية للتأمين.

وتتضمّن الوثيقة أيضا قائمة بالحالات التي لا يخوّل فيها للمؤمن له الحصول على أي تعويض، مثل الوفاة الطبيعية، أو العجز الطبيعي، أو أي إجراء يتسبب فيه لنفسه، والمفضي إلى الوفاة أو العجز الكلي الدائم العرضي؛ مع إعادة رفات الشخص المؤمن له إلى بلد غير موطنه الأصلي، كما هو محدد في قسم التعريفات.

وأفاد الطيب آيت أباه، مسؤول العلاقات والتواصل في وكالة طاكوتورز للأسفار والسياحة، بأن التأمين الطبي الذي أقرته السلطات السعودية سيُطبق على جميع المعتمرين ابتداء من فاتح يناير المقبل، أي غدا الأربعاء، ابتداء من الساعة 12 صباحا، في حين سيتم إلغاء الفواتير التي لم تُدفع قبل هذا الموعد.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ أداء التأمين من طرف المعتمر أصبح ضروريا، ولا يمكنه أن يسافر مع أي وكالة أسفار دونه، مردفا: "تتولى وكالات الأسفار حجز الحافلة والفندق للمعتمرين عبر منصتين إلكترونيتين هما "عمرة مي" و"تريب شوب"".

واعتبر المتحدث ذاته أن المنصتين المذكورتيْن سهّلتا مأمورية وكالات الأسفار، إذ ساهمتا في تنظيم عملية تسفير المعتمرين بشكل جيد؛ فلا ترسل وزارة الخارجية السعودية مراسلة الإذن بحجز الفندق والحافلة لنقل لمعتمرين إلا بعد أن يقوم صاحب وكالة الأسفار بإجراء كل الترتيبات المطلوبة، وبعده يتم استخراج تأشيرات السفر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ولد زروال الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:11
السلام عليكم
لاحول ولا قوة إلا بالله . أصبح بيت الله تجارة مربحة لآل سعود .
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36
2 - Ahmedd الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:12
Pour tout ceux qui vont commencer à critiquer. Vous acceptez de payer bien plus pour aller en Europe. Regarder la grille pour A.. assurance ...etc. C'est une sécurité de plus qui coûte un peu cher mais c'est pour le bien des pèlerins e
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-24
3 - ابو عدنان الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:20
اصبح الحج والعمرة تجارة وليس عبادة وهذا منتهى الافلاس عند السعوديين ااحوثيون انهكوا ميزانية السعودية ومل تبقى منها تم صرفه على الترفيه والملاهي!!!!!!!!
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33
4 - roka الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:20
٢٠٠ ريال تغطي شهر كامل بالاضافة الى هذه الخدمات والتغطية التي تقدمها وثيقة التأمين تعتبر لاشئ مقارنة بو ثيقة التأمين التي نقدمها للسفارات الاوربية من حيث القيمة والتغطية
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6
5 - أكتب الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:27
في عصر الجاهلية قبل الإسلام كانت قبيلة قريش تسقي وتطعم الحجاج بلا ثمن والآن الحجاج يدفعون ثمنا باهظا يرتفع سنة بعد سنة وكأنهم يحملون الحجاج ما حلب منهم على يد ترامب
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6 - Aziz1 الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:36
شكيت بزاف هده الفكرة ماتكون غير ديال كوشنير او مراتو
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1
7 - Anversois الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:38
شيء عادي تفرضه جميع الدول والاسفار. لازم تامين في حالة السفر. لا يجب خلط الامور. والسلام
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8 - خاشقجي الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:39
الم يقل الوهابيون ان التامين حرام ؟؟؟ ام ان ترامب يريد المزيد من الأموال للحملة لانتخابية الجديدة .
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9 - Akram الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:41
500 درهم مضروبة في حوالي مليونين ونصف حاج.....هاد الشي يذهب لوزارة الترفيه....دبا المهرجانات في السعودية من جيوب الحجاج الأجانب
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10 - مواطن مغربي الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:41
في العام المقبل قد تفرض جباية أخرى للأكل الذى يقدمه المحسنون في الحرم المكي.. شئ غريب يحصل في ذاك البلد كأنه دولة فقيرة... نسي حكامها دعوة ابراهيم وان هذا الخير والنعيم من بركات الكعبة المشرفة المدينة المنورة
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0
11 - الحاج عبد القدر الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:42
سيبدؤون ب 200 ريال، ويرفعونها قريبا إلى 1000 ريال.. وما سيأتي سيكون أعظم، وللأسف لن يشرف المسلمين..
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12 - amaghrabi الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:46
انا كمغربي متفتح افهم بان هذا التامين ضروري للمغربي الذي يسافر نحو المملكة ولكن ما يحزنني على ان هذه الدولة الإسلامية التي كانت تتبنى الفكر السلفي الوهابي كانت تحرم التأمين على انه بدعة عصرية لم تكن في عهد السلف الصالح وما زالت تحرم ومعها جل المسلمين الفائدة البنكية على انها ربا والفرق بين الربا والفائد
ة البنكية كالفرق بين الأرض والسماء ,واخترعوا ما يسمى بالابناك التشاركية أولا سلامية لتغطية الربا الواضحة بالغربال ,لان البنك التشاركي او الإسلامي يأخذ أرباح اعتقد انها تفوق الأرباح ما يسمى بالربوية,وبكل تأكيد مثل هذه الدول التي تتغير في مواقفها ومبادئها وتغير جلدها في كل مناسبة يبقى تاثيرها ضعيف لاصحاب العقول المنطقية
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13 - عدنان الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:46
مكة المكرمة من حق جميع من يقول لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله ، و هي ليست للسعوديين ، و التأمين ليس من حقهم ، و المسلم يحب ان يعتمر و يحج بالمجان .
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14 - ابراهيم سوسي الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:47
السلام عليكم الكل يعلم بان التؤمين مشكوك فيه من يقول حرام ومن يقول مكرمه وهدا بيت الله الحرام الاجدر ان يبتعدو عن هداالشبوهات احسن لان المعتمير والحاج هو عبادة وليس سياحة ان نفرض عليه مجموعات الروسمات التي تستجيب علي السعودية ان تفرضها في هدا اشن الا ادا كانة السعودية في حاجت الي هدا الرسوم والسلام
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