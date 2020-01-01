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كُتّاب وآراء
وضع رقم أخضر رهن إشارة مرضى الغدة الدرقية
قررت وزارة الصحة، "بصفة ظرفية واستثنائية"، وضع رقم هاتفي أخضر رهن إشارة مرضى الغدة الدرقية الذين تعذر عليهم إيجاد دواء "الليفوتيروكس" بصيدليات المملكة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، الثلاثاء، أن هذا الرقم 0801005353 يأتي في إطار المجهودات التي تبذلها من أجل ضمان ولوجية الأدوية الأساسية لمرضى الغدة الدرقية، وتفاعلا منها مع إشكالية اقتناء دواء "الليفوتيروكس".
وتابع المصدر أن المرضى يتوجب عليهم، عند الحاجة، التوجه إلى المندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة مصحوبين بملفهم الطبي والوصفة الطبية.