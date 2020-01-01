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الرئيسية | مجتمع | وزير الصحة ومواعيد المستشفيات: الانتظار يدوم عامين في دول أخرى

وزير الصحة ومواعيد المستشفيات: الانتظار يدوم عامين في دول أخرى

وزير الصحة ومواعيد المستشفيات: الانتظار يدوم عامين في دول أخرى
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:00

في وقت سجلت تقارير رسمية تأخر مواعيد الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية في المستشفيات العمومية بالمغرب لحوالي سنة، اعتبر خالد آيت طالب، وزير الصحة، أن الوصول إلى "صفر يوم من الانتظار" أمر لا يمكن تحقيقه.

وبخصوص تأخر مواعيد طبية بالشهور، أوضح وزير الصحة أن "الانتظار في بعض المواعيد الطبية التي تتعلق بتخصصات معينة لا بد منه، ولا يمكن أن يكون لدينا "زيرو" يوم من الانتظار"، بتعبيره.

وأضاف خالد آيت طالب، في جوابه عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين بشأن "سبل تجاوز إشكاليات تأخر مواعيد الفحوصات الطبية"، أن "الموعد الطبي الطويل في دول أخرى يصل إلى عامين أو أكثر من عامين لإجراء عملية جراحية بسيطة".

ويشتكي العديد من المواطنين، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، من استمرار وجود تأخر في المواعيد الطبية، على الرغم من إطلاق وزارة الصحة في عهد الحكومة السابقة خدمة "موعدي" للتنسيق بين المواطنين والعاملين بمختلف مستشفيات المملكة في الجانب المتعلق بالمواعيد.

الوزير خالد آيت طالب أوضح أن سياسة القرب واعتماد الجهوية في قطاع الصحة "مدخل أساسي لحل إشكالية المواعيد الطبية في المغرب"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة شرعت في أجرأة سياسة القرب عبر حركية الكفاءات الطبية وانتشارها بشكل متوازن بين الجهات.

وتزامناً مع حملة التوقيعات على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بإحداث "صندوق مكافحة السرطان"، أكد الوزير أن وزارة الصحة بصدد القيام بتغييرات بخصوص الخدمات الطبية المقدمة إلى مرضى السرطان.

وتابع المسؤول ذاته أن مستشفيات المملكة لديها اليوم نظام معلوماتي (موعدي) لحجز المواعيد الطبية وتعمل الوزارة على تطويره، وزاد أن "الموعد الطبي يمكن أخذه عبر ثلاث قنوات؛ وهي: البوابة الإلكترونية والاتصال الهاتفي أو الحضور الفعلي".

ولفت المصدر أيضا إلى حرص الوزارة على التعامل مع الحالات المستعجلة، وإجراء قوافل طبية ومستشفيات ميدانية، في خطوات تهدف إلى تقليص المواعيد الطبية خاصة في بعض المستشفيات.

وانتقد مستشارون برلمانيون الآجال الطويلة في بعض المواعيد الطبية، مؤكدين أن مصابين بمرض السرطان يحصلون على موعد طبي بعد ستة أشهر، بينما هناك من يموت قبل أن يصل موعده الطبي.

المجلس الأعلى للحسابات سبق أن أكد، في عرض قدمه أمام البرلمان برسم سنتي 2016 و2017، بعد مراجعة معطيات البرنامج المعلوماتي "موعدي"، أن بعض المراكز الاستشفائية تسجل آجالاً طويلة في بعض مواعيد التخصصات الطبية.

وبالنسبة إلى المواعيد المرتبطة بأمراض القلب والشرايين فقد تصل المواعيد الطبية إلى سبعة أشهر ونصف الشهر، وأمراض الأعصاب سبعة أشهر أيضاً، وأمراض الغُدد خمسة أشهر و20 يوماً، وأمراض الروماتيزم خمسة أشهر، ومواعيد جراحة الأطفال شهرين و20 يوما. كما تجاوزت هذه الآجال عشرة أشهر بالنسبة إلى طب الأنف والأذن والحنجرة.

وتعتبر الأرقام التي كشفتها المجالس الجهوية للحسابات صادمة، خصوصا أن بعض العمليات الطبية المشار إليها تتطلب مواعيد طبية عاجلة وليس انتظار أشهر لإجرائها؛ وهو المعطى الذي يشكل تهديداً حقيقيا لصحة المغاربة، وقد يتسبب في وفيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - هشام بركة الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:05
قسما بالله الا الضحك على الشعب ، يدوم سنتين ولكن يزور في الاخر مستشفى اما المغرب معرفناه مستشفى ولا باطوار
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57
2 - الفاسي الكاعي الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:05
يطول الحديث
و أحسن ما أقوله
إذا لم تستحيي فعالج كما شئت
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52
3 - Yahya biladi الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:09
ادا كنت ايها الوزير غير قادر على حل مشاكل المواطن الفقير البسيط...فعليك بالاستقالة .
انت و امثالك تدهبون الى المصحات و الى خارج الوطن
لانكم اغنياء.اما نحن فحالنا يعلم به الا الله.
عاش الوطن.
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66
4 - عبدو عبدالله الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:09
عند الحق السيد لوزير كتقارنا مع دول أخرى. وعلاش مقارنتيش بالدول لي فيها الطبيب والمستعجلات كيمشيو هما عند لمريض للدار ويقدمو الخدمة اللازمة فدارو ياك ويكون عندك طموح توصلنا لهد المستوى من التطبيب كترجعنا نشوفو لور. محشمتش باااااز وجهكوم صحيح
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70
5 - محمد الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:10
وأضاف خالد آيت طالب، في جوابه عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين بشأن "سبل تجاوز إشكاليات تأخر مواعيد الفحوصات الطبية"، أن "الموعد الطبي الطويل في دول أخرى يصل إلى عامين أو أكثر من عامين لإجراء عملية جراحية بسيطة".

بغيت ها نسولوا اشمن بلاد من غير المغرب
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41
6 - salim الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:10
اي دولة تتحدث عنها يا وزير قلة الصحة اعتقد ان الدولة الوحيدة فالعالم لي فيها بنادم خاصو يحيد المصران الزايد لانها ستنفجر في احشائه و كيقوللو سير جي من هنا ل 3 اشهر والله عيب عليكم اثقو الله ف لناس لمحتاجين
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42
7 - red1 الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:10
بغيت نعرف فاش قالها ماحشمش. عندو الوجه باش اقولها. الصحة والتعليم في البلاد دفنوها شحال هادي
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37
8 - Badr الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:11
الخدمات كلها في موت سريري و المسؤولين يصورن ويبيعون الوهم بنكه حبة حلاوه.
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23
9 - Painter الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:12
ما صرح به وزير قلة الصحة كذب و تحريف لو كنا في بلد ديمقراطي لتمت متابعته قانونيا على هذا التصريح! لا يوجد بلد في العالم يرسل المريض ليتنظر سنتين من اجل الفحص او العلاج حتى في الدول اللتي تعيش في اتون الحروب و النزاعات.
يكفي فقط التذكير ان ميزانية جامعة كرة القدم كقطاع غير منتج اكبر من ميزانية الصحة ل 40 مليون مواطن مغربي.
بقاو ناعسين.
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34
10 - فارس الظلام الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:12
فدول أخرى مثل اثيوبيا و الصومال و بوركينافاسو ماشي ف الولايات المتحدة .
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9
11 - عادل الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:13
يدوم عامين في الدول الفاسدة اللتي ينعم فيها رئيس حكومة سابق بمعاش خرافي 7 ملايين سنتين من فلوس الشعب اما الدول اللتي تحترم شعوبها فلا داعي للحديث عليها لأننا بعيدون عن تللك الشعوب بالف سنة ضوئية. لقيتو علامن ضحكو
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30
12 - rachid الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:13
مزيان علاش مدكرتيش الدول الاخرى .لهي .جيبوتي الصومال افغانستان وسوريا .كمل المعلومة باش متضحك على الناس
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10
13 - Karima الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:13
تركيا الآن أصبحت تستقبل حتى مرضى الدول الأخرى في مواعيد قريبة جدا وبأثمنة مناسبة العمليات التي تجرى عندنا بأثنمة خيالية وداخل الوطن في تركيا لا تتعدا 140000 درهم مغربية أي أربعة عشر مليون مغربية ونفس العمليات يجرى عندنا ابتداءا من ستون مليون مغربية 600000 درهم، الدولة تتفنن فقط في بناء ملاعب القرب و المركبات الرياضية بمواصفات عالمية البنيات والفنادق.... أما مستشفيات القرب والمستشفيات بمواصفات عالمية نتركها لتركيا.
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24
14 - Youssef الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:13
لا يسعنا أن نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
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26
15 - ياسين بلحيكا الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:14
والله وانا ما اقوله صحيح ان امي عندما ارادت ان تحجز موعد فالمستفى الجامعي (zeventem) اعطوها موعد ثلاتة اشهر .وفي بعض الحالات سمعت من احد اصديقائي ان الموعد يمكن ان يطول الى خمسة او ستة اشهر .لكن هناك فرق بين الاطباء هنا وهناك هناك رعاية شاملة ودقيقة وتعامل فالكلام ومستشفى يعتبر جيد من حيث الجودة والخدمات لكن تبقى سلبياته هو طول مدة الموعد وكدالك لا يقبلون سوى من لديه تأمين او مال نقدا ومن ليس لديه مال او لديه بطاقة التطبيب المجاني المهدى من طرف الدولة فيبعثونه الى مصحة اخرى خاصة بهم وهي اقل جودة.. هدا كل ما كاين
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2
16 - Naoufal الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:16
بعد هدا الجواب فيجب اقالة هذا الوزير فورا!! حكومة ديال التفلية و الضحك على الشعب.
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20
17 - مريض 2020 الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:17
المواعد في المغرب غير موجودة من له القدرة على الدفع يتسابقون المصحات والمستشفيات عليه ليقومون بسلخه اولا ماديا .واش ها الوزير عايش في كوكب آخر حتى اصرح هاد التصريح عامين تيموت فيها لي مات وتتزاد فيها لي اتزاد والمشكل الكبير تيقول غير عملية ابسيطة تيكون الموعد في بعض الدول عامين قولوا للمغاربة ما عندناش الصحة ومعدناش وزارة الصحة وكفى سيروا عند العطارة و العشابة احسن وافضل كان بويا عمار هاز ليكم المراض الحمقين وسديتوه ولحتوا الحمقين دابا في الشوارع ..والله ما عندكم اعلاش اتحشموا
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11
18 - pedro الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:18
زعما الا مرض هوا غدي اتسنا عامين؟ لك لله يا وطني
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13
19 - mostafa الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:20
صحيح ممكن أن بعض التدخلات الطبية قد تحتاج لمواعيد طويلة لكن السؤال على السيد الوزير ان يبرر طول هذه المدة و عدم إهمال المريض و دعم المريض.
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5
20 - cognito الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:20
معالي الوزير عليك أن تستحيي في مقارنتك للمغرب مع دول أخرى ....لو كنت و حكومتك الموقرة تدهب للإستشفاء في مستشفيات المملكة ستفهم ما معنى أن تكون مغربي وتفهم قيمتك في المؤسسات العمومية...

ولكن دخلنا عهد العبث فقل ما شئت و افعل ما تشاء
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7
21 - حروف الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:21
اعتبر خالد آيت طالب، وزير الصحة، أن الوصول إلى "صفر يوم من الانتظار" أمر لا يمكن تحقيقه.

كلام غير منطقي. من مسؤول.
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7
22 - مواطن الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:22
إذا كان السيد الوزير يقارن المملكة بدول أخرى ولم يذكرها بالإسم فيمكن أن نفكر بأن هذه الدول ممكن أن توجد بها حروب أو مجاعة أو....
إلا إذا كان يقارننا بفرنسا أو السويد أو حتى دول الخليج
المشكل وكأن الوزير لا يعيش بالمغرب
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5
23 - عينك نيزانك الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:22
لما مسؤول بهدا المستوى يتكلم بدون ادنى مسؤولية ولابذل جهد نفهم لما المواطن فاقد التقة في السياسيين من قال لك انالمغاربة يطالبون بصفر يوم راديو خصك ليه 7 اشهر فحص خاصك ليه شهر عملية خاصك ليها سنة وبمن تقارننا بالموزمبيق او بالصومال كفي من استحمار المغاربة هاد البلاد لي نا عندو مالو مشات صحتو مشى خلا البلاد راها محركة بسواعد الطبقة الكادحة اسي الوزير.
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3
24 - Aziz الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:23
السلام عليكم
الله ياربي الله من أين أتى هذا الوزير بي هاد المعلومات أو هادا التصريح هادا ليسا صحيح أنا موجود هنا بأوروبا هاده المدة ليست موجودة نهائيا ؟؟
اللهم اشفي وعافي الجميع يا رب العالمين
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3
25 - صابر مريض معافى باذن الله الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:23
الانتضار في المغرب يدوم الحياة و الحمد لله ان الشفاء والحياة والممات بيده و ليس بيدكم ...
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2
26 - OPEN EYE الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:24
هي نحمدو الله ونشكروه ياك ؟ إوا سيدي باز والله يلا باز!!!
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3
27 - Marrakechi الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:24
Un delai depassant un mois pour des maladies graves...NO COMMENT
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2
28 - الحمد لله الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:26
أمالكم تقلقتو على سيد الوزير المحترم راه قارنا مع دولة زيمبابوي الشقيقة أما أوروبا كيعطيو أربع حتى لخمس سنوات ديال الانتضار ....الله يرزقنا صبر فهاد الارض السعيدة والله يعطينا وجهك أحوكومة حنا حسن من فرانسا.
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2
29 - الانصاري عبد العزيز الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:27
حنا ماتقادينا مع حتى دولة لا تعليم ولا صحة الله ينعل لي مايحشم
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6
30 - العروبي الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:28
اسي الوزير يجب الاهتمام بالصحة بالدرجة الأولى بتوفير المستلزمات الطبية المتطورة لنستفيد من جارتنا اسبانيا وكدا الاهتمام بالقطاع البشري من أطباء وممرظين مع تحديد أجر الأطباء في 30000درهم في الشهر والممرظين 10000درهم مع التعويضات ومن تم المحاسبة الصارمة .فعوض الزيادة في أجر القضاة أفضل الزيادة في أجر أصحاب البدلة البيضاء والزرقاء
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5
31 - محمود الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:29
السيد الوزير إما أنه تشابه له البقر أو أنه يستحمر الشعب المغربي فعلا هناك في الدول الأخرى إنتظار لإجراء عملية قد يدوم سنوات ذلك مرده لعدم توفر العضو المزمع زرعه للمريض في هذه الحالة مستشفياتنا لا زالت لم تصل بعد لهذا المستوى أما الفحص أو العمليات الجراحية العادية ليست هناك دولة في العالم ينتظر مريضها لسنوات ثم أن قطاع الصحة قطاع تقني محض لا يعالج بالكلام الفارغ و الديماغوجية الجوفاء و الأفكار المسبقة الحزبية إما أن تشتغل و إما أطلب الإعفاء في حالة العجز .
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4
32 - Nordine الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:32
اقول لسعادة الوزير ادا كان ابنك في حالة مزرية هل بامكانك الانتضار ولو ليلة او ساعة فبالاحرى سنتين ادا كنت غير قادر فما عليك ترك المسؤولية للاجدر بها وشكرا
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5
33 - BARAKAT الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:32
أظن ان السيد الوزير على حق لأن المواطن المغربي اذا اصابه مرض وذهب الى المستشفى عليه ان ينتظر حتى تصيبه أمراض أخرى او يموت. عظم الله أجرك. على المواطن ألا يمرض.شكرا السيد الوزير سنتين من الانتظار او أكثر مفيدة جدا للمريض.شكرا هسبريس
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3
34 - أكاديري الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:35
هاهاها كلام خطير ويجب على النيابة العامة التدخل وتوقيف هذا الوزير الذي يستحمر الشعب ويضحك على الذقون ...
لهذا الكل يريد مغادرة هذا البلد لكي يتركه لأمثال هذا الوزير يعيش فيه هو وزمرته ..
لا يفعلون شيئا ومع ذالك يستهزؤون بالشعب ويستفزونه ...
على الأقل غير سكتو أفضل لكم ..
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6
35 - سلام صويري الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:36
الانتظار يدوم عامين في دول أخرى
هذا يعني للمواطن فهم رأسك راه الدولة تخلت عن قطاع الصحة العمومية كما تخلت عن التعليم العمومي !!
غريب الدولة رفعت يدها عن الصحة والتعليم في حين جعلت قطاع الكرة والتلفزة والزوايا والمواسم كقطاعات اولوية استراتيجية وفرت لها كل الإمكانيات !!
فهم تسطى !! الانتظار عامين ؟؟!!وهل هناك اكبر من هذه الاهانة والاحتقار واذلال المواطنين
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5
36 - خالد الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:37
فعلا في كندا مثلا يجب الانتظار طويلا...الا في حالة الاستعجالات...لان طابور المرضى لن يسمح لك بالمرور ...و الطبيب لا دخل له في دالك...فهو يقوم بواجبه بكل دقة واحترام وقد يدوم الفحص للمريض ساعة أو أكثر . انا لا أفهم ما يجري في المستشفيات في المغرب من فوضى ...تحية لكل الأطباء و الممرضين والممرضات الشرفاء الدين يعملون في هدا القطاع و يسمعون كلاما رديءا في حقهم . في تركيا دشن اخيرا أكبر مستشفى في اوروبا باهض الثمن ويعمل بجد ونشاط واحترام متبادل و كل شيء متوفر فيه..وليس هناك ازدحام والناس متمدنون.
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4
37 - Toufik الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:39
لديك الحق ان تقول ماشئت ان الانتضار يدوم عامين او اكثر هل في فرنسا لأن رئيس الحكومة دائما يعطينا أمثلة بفرنسا أو ستقول لنا الإنتضار في مستشفيات تركيا هذه الانتضرات توجد في بلادنا التي لا صحة ولا تعليم فيها من أجل أن تكون المصحات في خدمة جيدة لأصحاب المال
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3
38 - محيي الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:42
وزير للصحة، ولا صحة.
وزير السكنى، ولا سكنى واحدة بنيت للشعب.
وزراء لوحات اشهارية لا تفيدنا في شيئ.
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39 - ضد الضد الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:46
اذن على المريض ان يطلب من مرضه بان يتركه ليعود اليه بعد سنة او سنتين حسب تاريخ الموعد. و الله أصبحنا اضحوكة في ما بيننا قبل ان تضحك علينا الاعداء .
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40 - vladi الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:46
maintenant ce type il se compare avec d autres pays,
dis nous quels pays, combient leur ministre gagne et imtiyazat , combien ont d hôpital par habitant, c quoi d autres chose qui ne va pas chez ces pays et dont nous somme meilleurs
quel.....
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41 - شغل# صحة الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:47
الشغل و الصحة ليس من اختصاص وزراء الشغل و الصحة! !!! و التعليم؟ ؟؟؟
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42 - ابوالعز عبدالحق الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:47
يقول العوام عندنا الطالب لنتسناو بركته دخل الجامع ببلغته، فمعالي الوزير ربما لم يكن له هذا الراي بخصوص الانتظار الطويل فيما يتعلق بالمساءل الصحية و لكنه حين توزر و اطمءن على المنصب و التقاعد المريح بدا يردد كاسلافه و حسب المواقف كلام السياسة التي لاتغني اصحاب الحاجات من المواطنين الذين اوصلوكم لما انتم فيه من بحبوحة، فبالله عليك ايها الوزير في حالة مرض كنت تستطيع الانتظار لثانية واحدة الجواب طبعا لا فما عسانا الرد على معانات ذاك المغربي الذي يسكن في ذاك المغرب المنسي.
فاملي هو ان يتم حدف هذه الوزارة ويعطي القطاع لاصحاب المال و تشدد فقط عليهم الرقابة من طرف جهاز عام له السلطة في مراقبة اثمنة التطبيب و جودة الخدمات الصحية المقدمة و المحددة وفق كناش تحملات ملزم للاطراف وكدا المرافبة من طرف اجهزة التغطية الصحية عامة هذا بالاضافة الى تسريع و تقوية وتيرة التكوين في كل مجالات الصحة دون قيود او شروط ، و كدا غلق الباب على كل الجيوب المقاومة للاصلاح لتنصهر في خدمة المواطن الذي ان وجهناه وراعيناه الرعاية الحسنة فانه سيبني و يحافظ على ازدهار و تقدم البلاد.
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43 - ملاحظ الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:48
هل توجد منظومة صحية في المغرب ؟ حتى نتحدث عن المواعيد .... هناك مواعيد للمعاناة وليس للتطبيب ... وليس تغيير وزير بوزير ستتحسن الصحة بالمغرب بل تغيير المنظومة الصحية برمتها ...
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44 - مواطن بوداعة مفرطة الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:49
مواطن وديع جدا ..
ممن يستهزأ الوزير .. ؟ الصحة من ضمن ما ينبغي على الدولة السهر على ضمانها للمواطن الذي يدفع الضرائب .. ويساهم في كل كارثة حلت عليه بفعل السياسات السياسوية .. وفساد بعض مسؤولي القطاعات .. واخيرا نهيأ للمرضى شروط الوفاة ببطء ..اي منطق هذا يستهين بأرواح الناس .. عليك ايضا باستفادة من خدمات قطاع الصحة بأخذ مواعيد الموت .. بدورك كمواطن لتدرك حجم المعاناة .. او ستختار كغيرك السفر باسرع وقت، الى مستشفيات الخارج للمعالجة فور وصولك .. عند من يقدر أرواح الناس ..انه العبث يامسؤول ..
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45 - سطاتي حر الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:49
هل تعلم سيدي الو زير ان هناك دول غيها صفر موعد ولكن ادا لم تستحي فاصنع ماشئت
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46 - وزير الزبل الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:52
لوزير الصحة. الذي اكيد انه ومن معه لا يتق في جودة المستشفيات العمومية. ويعرف انها. تشبه الاصطبل احيانا... بتسييرها ونظامها.... وانه ومن معه يلجأون للخارج.. او المصحات الخاصة.... هكذا. وزارة التعليم وزيد. وزيد
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47 - Halimo الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:53
لأن الناس تنتظر عامين في دول اخرى علينا ان ننتظر مثلهم.. و لأن الناس تموت بسبب التخلف في دول اخرى علينا نحن ايضا ان تموت في صمت!!! ما هذا المستوى؟!!!
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48 - haftar الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:53
حتى نجد الطبيب عندها نأخذ الموعد
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49 - عزيز الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:55
لا يمكن تحقيق المستحيل .
بداية السيد الوزير كانت موفقة في مجموعة من المواقف.نتمنى له التوفيق .
يجب إعادة الاعتبار لمرفق الصحة العمومية لقطع دابر الانتهازيين بالقطاع الخصوصي . الصحة حق و ليست عطاءا من احد .
الله الشافي و العافي .
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50 - omar.italy الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:57
حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا وزير قلة الصحة في أوروبا الأمراض العادية شهر والأمراض المزمنة والمصتعية في نفس اليوم ومجانا
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51 - هشام الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:58
تايضحكو علينا هادو، يجب أن تكون الانتخابات كل سنة أو سنتين على أبعد تقدير.
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52 - المستحيل الأربعاء 01 يناير 2020 - 15:00
نحن نحتاج لدولة ديمقراطية ولشعب واعي ، وبعد دالك نطلب الصحة والتعليم والعدالة ، اما كيف نطلب دالك والمسؤل يسرق ولا يحاسب والشعب مريض بالانانية.
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53 - لا حول ولا قوة الا بالله الأربعاء 01 يناير 2020 - 15:00
ان لم تستحي فصنع ما شءت.
ابتلت الامة بحتالة حاكمة لاتستحي
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54 - Azizo الأربعاء 01 يناير 2020 - 15:00
اقرب دولة للمقارنة، هي دولة السعودية، فهي تقوم باجراء جميع العمليات الجراحية للوافدين لها من جل مناطق العالم لاداء مناسك العمرة، العمليات بالمجاااااااااان. الادوية بالمجااااااااان، الانتضار سياوي 0 يوم.
لامجال فعلا للمقارنة، هذه البلاد لاتنتظروا منها اي تغيير، ابحثوا عن مكان اخر للعيش فارض الله واسعة الحمد لله
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55 - متقاعد الأربعاء 01 يناير 2020 - 15:02
عجيب امر هذه الحكومة !!! الصحة هي الكل في الكل ولا يجب التلاعب بها في البلدان التي تحترم نفسها يتقدم المريظ عند طبيب عام لفحصه في الحين واذا ارتءى بأن المريظ يستوجب فحصه في حالة مستعجلة يقدمه إلى طبيب مختص بدون أداء مسبق ولا راميد ولا شيء آخر!! المهم هو التكفل بالمريض حينذاك يطلبون منه موعدا أقرب من سبعة أيام تقريبا تحسبا لأي مضاعفات محتملة!!! واذا كان المريظ في حلة غير مستعجلة فالطبيب العام يقوم بالإجراءات اللازمة بوصف الدواء المناسب مجانا!!! هل هذا في مغربنا الحبيب؟ اسألوا وزيرنا في الصحة الجديد للمزيد من المعلومات!!! لاحول ولا قوة الا بالله!!!
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56 - أسد أسود الأطلس المتوسط الأربعاء 01 يناير 2020 - 15:03
أعرف أن هناك مواطنين مغاربة ومنهم البعض من أهلي لم يستفيدوا من أطباء مستشفيات المغرب شيئا ، وذهبول لدولة ..إيطاليا وأجروا لهم فحوصات طبية وتم استشفاؤهم وبدون مقابل ، لأنهم أناس ضعفاء لا قدرة لهم على نحمل أي شيء يهمة حياتهمة ..ولهذا نجد المغاربة وأكثرهم من الشباب يرغبون في الهجرة ليستقروا بدول الغرب الذين يعرفون حق المسؤولية ويعتنوا با لأنسان لأن لهم إنسانية أكثر ممن يتسمون ب المسلمين ..الله عجل بلطفك على عبادك من المرضى والمسنين العجزة .
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