وزير الصحة ومواعيد المستشفيات: الانتظار يدوم عامين في دول أخرى

هسبريس - عبد الرحيم العسري

في وقت سجلت تقارير رسمية تأخر مواعيد الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية في المستشفيات العمومية بالمغرب لحوالي سنة، اعتبر خالد آيت طالب، وزير الصحة، أن الوصول إلى "صفر يوم من الانتظار" أمر لا يمكن تحقيقه.

وبخصوص تأخر مواعيد طبية بالشهور، أوضح وزير الصحة أن "الانتظار في بعض المواعيد الطبية التي تتعلق بتخصصات معينة لا بد منه، ولا يمكن أن يكون لدينا "زيرو" يوم من الانتظار"، بتعبيره.

وأضاف خالد آيت طالب، في جوابه عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين بشأن "سبل تجاوز إشكاليات تأخر مواعيد الفحوصات الطبية"، أن "الموعد الطبي الطويل في دول أخرى يصل إلى عامين أو أكثر من عامين لإجراء عملية جراحية بسيطة".

ويشتكي العديد من المواطنين، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، من استمرار وجود تأخر في المواعيد الطبية، على الرغم من إطلاق وزارة الصحة في عهد الحكومة السابقة خدمة "موعدي" للتنسيق بين المواطنين والعاملين بمختلف مستشفيات المملكة في الجانب المتعلق بالمواعيد.

الوزير خالد آيت طالب أوضح أن سياسة القرب واعتماد الجهوية في قطاع الصحة "مدخل أساسي لحل إشكالية المواعيد الطبية في المغرب"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة شرعت في أجرأة سياسة القرب عبر حركية الكفاءات الطبية وانتشارها بشكل متوازن بين الجهات.

وتزامناً مع حملة التوقيعات على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بإحداث "صندوق مكافحة السرطان"، أكد الوزير أن وزارة الصحة بصدد القيام بتغييرات بخصوص الخدمات الطبية المقدمة إلى مرضى السرطان.

وتابع المسؤول ذاته أن مستشفيات المملكة لديها اليوم نظام معلوماتي (موعدي) لحجز المواعيد الطبية وتعمل الوزارة على تطويره، وزاد أن "الموعد الطبي يمكن أخذه عبر ثلاث قنوات؛ وهي: البوابة الإلكترونية والاتصال الهاتفي أو الحضور الفعلي".

ولفت المصدر أيضا إلى حرص الوزارة على التعامل مع الحالات المستعجلة، وإجراء قوافل طبية ومستشفيات ميدانية، في خطوات تهدف إلى تقليص المواعيد الطبية خاصة في بعض المستشفيات.

وانتقد مستشارون برلمانيون الآجال الطويلة في بعض المواعيد الطبية، مؤكدين أن مصابين بمرض السرطان يحصلون على موعد طبي بعد ستة أشهر، بينما هناك من يموت قبل أن يصل موعده الطبي.

المجلس الأعلى للحسابات سبق أن أكد، في عرض قدمه أمام البرلمان برسم سنتي 2016 و2017، بعد مراجعة معطيات البرنامج المعلوماتي "موعدي"، أن بعض المراكز الاستشفائية تسجل آجالاً طويلة في بعض مواعيد التخصصات الطبية.

وبالنسبة إلى المواعيد المرتبطة بأمراض القلب والشرايين فقد تصل المواعيد الطبية إلى سبعة أشهر ونصف الشهر، وأمراض الأعصاب سبعة أشهر أيضاً، وأمراض الغُدد خمسة أشهر و20 يوماً، وأمراض الروماتيزم خمسة أشهر، ومواعيد جراحة الأطفال شهرين و20 يوما. كما تجاوزت هذه الآجال عشرة أشهر بالنسبة إلى طب الأنف والأذن والحنجرة.

وتعتبر الأرقام التي كشفتها المجالس الجهوية للحسابات صادمة، خصوصا أن بعض العمليات الطبية المشار إليها تتطلب مواعيد طبية عاجلة وليس انتظار أشهر لإجرائها؛ وهو المعطى الذي يشكل تهديداً حقيقيا لصحة المغاربة، وقد يتسبب في وفيات.