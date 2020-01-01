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- وزير الصحة ومواعيد المستشفيات: الانتظار يدوم عامين في دول أخرى - (38)
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كُتّاب وآراء
وزير الصحة ومواعيد المستشفيات: الانتظار يدوم عامين في دول أخرى
في وقت سجلت تقارير رسمية تأخر مواعيد الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية في المستشفيات العمومية بالمغرب لحوالي سنة، اعتبر خالد آيت طالب، وزير الصحة، أن الوصول إلى "صفر يوم من الانتظار" أمر لا يمكن تحقيقه.
وبخصوص تأخر مواعيد طبية بالشهور، أوضح وزير الصحة أن "الانتظار في بعض المواعيد الطبية التي تتعلق بتخصصات معينة لا بد منه، ولا يمكن أن يكون لدينا "زيرو" يوم من الانتظار"، بتعبيره.
وأضاف خالد آيت طالب، في جوابه عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين بشأن "سبل تجاوز إشكاليات تأخر مواعيد الفحوصات الطبية"، أن "الموعد الطبي الطويل في دول أخرى يصل إلى عامين أو أكثر من عامين لإجراء عملية جراحية بسيطة".
ويشتكي العديد من المواطنين، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، من استمرار وجود تأخر في المواعيد الطبية، على الرغم من إطلاق وزارة الصحة في عهد الحكومة السابقة خدمة "موعدي" للتنسيق بين المواطنين والعاملين بمختلف مستشفيات المملكة في الجانب المتعلق بالمواعيد.
الوزير خالد آيت طالب أوضح أن سياسة القرب واعتماد الجهوية في قطاع الصحة "مدخل أساسي لحل إشكالية المواعيد الطبية في المغرب"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة شرعت في أجرأة سياسة القرب عبر حركية الكفاءات الطبية وانتشارها بشكل متوازن بين الجهات.
وتزامناً مع حملة التوقيعات على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بإحداث "صندوق مكافحة السرطان"، أكد الوزير أن وزارة الصحة بصدد القيام بتغييرات بخصوص الخدمات الطبية المقدمة إلى مرضى السرطان.
وتابع المسؤول ذاته أن مستشفيات المملكة لديها اليوم نظام معلوماتي (موعدي) لحجز المواعيد الطبية وتعمل الوزارة على تطويره، وزاد أن "الموعد الطبي يمكن أخذه عبر ثلاث قنوات؛ وهي: البوابة الإلكترونية والاتصال الهاتفي أو الحضور الفعلي".
ولفت المصدر أيضا إلى حرص الوزارة على التعامل مع الحالات المستعجلة، وإجراء قوافل طبية ومستشفيات ميدانية، في خطوات تهدف إلى تقليص المواعيد الطبية خاصة في بعض المستشفيات.
وانتقد مستشارون برلمانيون الآجال الطويلة في بعض المواعيد الطبية، مؤكدين أن مصابين بمرض السرطان يحصلون على موعد طبي بعد ستة أشهر، بينما هناك من يموت قبل أن يصل موعده الطبي.
المجلس الأعلى للحسابات سبق أن أكد، في عرض قدمه أمام البرلمان برسم سنتي 2016 و2017، بعد مراجعة معطيات البرنامج المعلوماتي "موعدي"، أن بعض المراكز الاستشفائية تسجل آجالاً طويلة في بعض مواعيد التخصصات الطبية.
وبالنسبة إلى المواعيد المرتبطة بأمراض القلب والشرايين فقد تصل المواعيد الطبية إلى سبعة أشهر ونصف الشهر، وأمراض الأعصاب سبعة أشهر أيضاً، وأمراض الغُدد خمسة أشهر و20 يوماً، وأمراض الروماتيزم خمسة أشهر، ومواعيد جراحة الأطفال شهرين و20 يوما. كما تجاوزت هذه الآجال عشرة أشهر بالنسبة إلى طب الأنف والأذن والحنجرة.
وتعتبر الأرقام التي كشفتها المجالس الجهوية للحسابات صادمة، خصوصا أن بعض العمليات الطبية المشار إليها تتطلب مواعيد طبية عاجلة وليس انتظار أشهر لإجرائها؛ وهو المعطى الذي يشكل تهديداً حقيقيا لصحة المغاربة، وقد يتسبب في وفيات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (56)
و أحسن ما أقوله
إذا لم تستحيي فعالج كما شئت
انت و امثالك تدهبون الى المصحات و الى خارج الوطن
لانكم اغنياء.اما نحن فحالنا يعلم به الا الله.
عاش الوطن.
بغيت ها نسولوا اشمن بلاد من غير المغرب
يكفي فقط التذكير ان ميزانية جامعة كرة القدم كقطاع غير منتج اكبر من ميزانية الصحة ل 40 مليون مواطن مغربي.
بقاو ناعسين.
ولكن دخلنا عهد العبث فقل ما شئت و افعل ما تشاء
كلام غير منطقي. من مسؤول.
إلا إذا كان يقارننا بفرنسا أو السويد أو حتى دول الخليج
المشكل وكأن الوزير لا يعيش بالمغرب
الله ياربي الله من أين أتى هذا الوزير بي هاد المعلومات أو هادا التصريح هادا ليسا صحيح أنا موجود هنا بأوروبا هاده المدة ليست موجودة نهائيا ؟؟
اللهم اشفي وعافي الجميع يا رب العالمين
لهذا الكل يريد مغادرة هذا البلد لكي يتركه لأمثال هذا الوزير يعيش فيه هو وزمرته ..
لا يفعلون شيئا ومع ذالك يستهزؤون بالشعب ويستفزونه ...
على الأقل غير سكتو أفضل لكم ..
هذا يعني للمواطن فهم رأسك راه الدولة تخلت عن قطاع الصحة العمومية كما تخلت عن التعليم العمومي !!
غريب الدولة رفعت يدها عن الصحة والتعليم في حين جعلت قطاع الكرة والتلفزة والزوايا والمواسم كقطاعات اولوية استراتيجية وفرت لها كل الإمكانيات !!
فهم تسطى !! الانتظار عامين ؟؟!!وهل هناك اكبر من هذه الاهانة والاحتقار واذلال المواطنين
وزير السكنى، ولا سكنى واحدة بنيت للشعب.
وزراء لوحات اشهارية لا تفيدنا في شيئ.
dis nous quels pays, combient leur ministre gagne et imtiyazat , combien ont d hôpital par habitant, c quoi d autres chose qui ne va pas chez ces pays et dont nous somme meilleurs
quel.....
فاملي هو ان يتم حدف هذه الوزارة ويعطي القطاع لاصحاب المال و تشدد فقط عليهم الرقابة من طرف جهاز عام له السلطة في مراقبة اثمنة التطبيب و جودة الخدمات الصحية المقدمة و المحددة وفق كناش تحملات ملزم للاطراف وكدا المرافبة من طرف اجهزة التغطية الصحية عامة هذا بالاضافة الى تسريع و تقوية وتيرة التكوين في كل مجالات الصحة دون قيود او شروط ، و كدا غلق الباب على كل الجيوب المقاومة للاصلاح لتنصهر في خدمة المواطن الذي ان وجهناه وراعيناه الرعاية الحسنة فانه سيبني و يحافظ على ازدهار و تقدم البلاد.
ممن يستهزأ الوزير .. ؟ الصحة من ضمن ما ينبغي على الدولة السهر على ضمانها للمواطن الذي يدفع الضرائب .. ويساهم في كل كارثة حلت عليه بفعل السياسات السياسوية .. وفساد بعض مسؤولي القطاعات .. واخيرا نهيأ للمرضى شروط الوفاة ببطء ..اي منطق هذا يستهين بأرواح الناس .. عليك ايضا باستفادة من خدمات قطاع الصحة بأخذ مواعيد الموت .. بدورك كمواطن لتدرك حجم المعاناة .. او ستختار كغيرك السفر باسرع وقت، الى مستشفيات الخارج للمعالجة فور وصولك .. عند من يقدر أرواح الناس ..انه العبث يامسؤول ..
بداية السيد الوزير كانت موفقة في مجموعة من المواقف.نتمنى له التوفيق .
يجب إعادة الاعتبار لمرفق الصحة العمومية لقطع دابر الانتهازيين بالقطاع الخصوصي . الصحة حق و ليست عطاءا من احد .
الله الشافي و العافي .
ابتلت الامة بحتالة حاكمة لاتستحي
لامجال فعلا للمقارنة، هذه البلاد لاتنتظروا منها اي تغيير، ابحثوا عن مكان اخر للعيش فارض الله واسعة الحمد لله