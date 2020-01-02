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كُتّاب وآراء
تنسيقية تطالب وزارة التربية بـ"الترقية خارج السلم"
طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم الوزارة الوصية بالاستجابة الفورية لمطلب كل فئات الشغيلة التعليمية المقصية من خارج السلم؛ وذلك بفتح باب الترقي أمام جميع المقصيين والمقصيات بدون استثناء ولا إقصاء وبالمعايير المعمول بها حاليا.
هذا المطلب جاء في بلاغ للتنسيقية، تتوفر عليه هسبريس، التي أعلنت فيه "تهنئتها للشغيلة التعليمية بنجاح محطتي 17 و22 نونبر، وإشادتها بانخراط ومشاركة المقصيين والمقصيات في إنجاح حملة ارتداء الشارة وتجسيد الوقفات الإقليمية والجهوية".
كما شجب البلاغ ذاته "سياسة التماطل واللامبالاة المنتهجة من طرف الوزارة تجاه المطلب العادل والمشرع لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم"، مع رفضه القاطع "كل الخرجات والاجتهادات المكرسة لمنطق الإقصاء في حق المقصيين والمقصيات".
وقررت التنسيقية عينها "عقد المجلس الوطني الثالث يوم السبت 11 يناير 2020 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط"، داعية في الوقت نفسه "كل التنسيقيات الإقليمية والجهوية إلى عقد جموعاتها العامة ورفع توصياتها عبر ممثليها المنتدبين"، مع دعوتها كذلك "كل فئات الشغيلة التعليمية المقصية من خارج السلم إلى الالتفاف حول إطارها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم".