هكذا تحول حلم قاصرين بيضاويين بالهجرة إلى كابوس في أبيدجان

هسبريس - عبد الإله شبل

تحول حلم الهجرة السرية إلى الديار الأوربية، عبر أحد المراكب التي كانت ترسو بميناء الدار البيضاء، بالنسبة إلى عدد من القاصرين المغاربة المتحدرين من العاصمة الاقتصادية، إلى كابوس حقيقي بعدما وجدوا أنفسهم عالقين في دولة كوت ديفوار.

طوال المدة التي قضاها مهاجرون سريون بساحل العاج، يبلغ عددهم 13 فردا، وتتراوح أعمارهم ما بين 14 و21 سنة، كانت أمهاتهم يعشن وضعا نفسيا صعبا خوفا على فلذات أكبادهن بعدما توصلن بأخبار تفيد بكونهم يتواجدون بهذا البلد الإفريقي.

وأكدت والدة الطفل "أيمن،ب"، البالغ من العمر 16 عاما، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأسر تنفست الصعداء بعدما عاد أبناؤها في صحة جيدة، قائلة: "الحمد لله ملي وصلوا حيين، دكشي لي حكاو لينا صعيب بزاف".

وأوضحت أم الطفل الذي يتابع دراسته في التكوين المهني أنه لم يكن يخبرها برغبته في الهجرة السرية، لافتة إلى أنه كان كلما هم بالخروج يخبرها بكونه يتواجد مع أصدقائه، قبل أن تفاجأ بخبر إقدامه على "الحريك" رفقة بعض القاصرين من أبناء المدينة القديمة بالدار البيضاء.

وتروي هذه الأم للجريدة أن ابنها، وبقية من تم ترحيلهم من كوت ديفوار إلى الدار البيضاء، "تسللوا إلى إحدى البواخر المتواجدة بميناء الدار البيضاء، قصد الهجرة عبرها إلى إسبانيا أو إيطاليا"، مضيفة أن "الباخرة التي كانوا يعتقدون أنها متجهة صوب الديار الأوروبية توجهت صوب أبيدجان".

ورغم كون ابنها لم يصارحها بخطوته، غير أن الأم أوضحت أن معظم الشباب يفكرون حاليا في الرحيل لتحسين ظروف معيشتهم، مشيرة إلى كون الفتيات بدورهن صرن يفكرن في الأمر، وداعية بالهداية لهؤلاء الشباب للعدول عن مثل هذه الأفكار.

واضطر هؤلاء القاصرون والشباب بعدما علقوا داخل الباخرة، وكاد الموت يخطف بعضهم بسبب طول الطريق واختناقهم، إلى طلب النجدة، ليتم توقيفهم من لدن سلطات كوت ديفوار، وإخضاعهم للتحقيق قبل اتخاذ قرار ترحيلهم صوب المغرب بتنسيق مع سلطات المملكة.

ويحكي هؤلاء الشباب المغاربة الذين تم توقيفهم من لدن السلطات في أبيدجان معاناة حقيقية عاشوا أطوارها خلال هذه المدة، ناهيك على تعرضهم لممارسات حاطة من كرامتهم، قبل أن يتم التدخل من لدن السلطات المغربية عبر وزارة الخارجية وممثليها للإفراج عنهم وترحيلهم صوب الدار البيضاء.

وكان قد وصل إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، 13 مغربيا تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة، تم ترحيلهم من كوت ديفوار من أجل الهجرة السرية، بعدما حاولوا الهجرة إلى أوروبا على متن باخرة انطلقت من ميناء الدار البيضاء في الـ18 من دجنبر، وفق ما صرحوا به.

وجرى تسليم الموقوفين الثلاثة عشر إلى مصالح الشرطة القضائية، من أجل التحقيق معهم؛ لمعرفة الطريقة التي تمكنوا بها من الصعود إلى الباخرة، والوصول إلى دولة كوت ديفوار.