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الرئيسية | مجتمع | مير اللفت تحتفي بـ"حكيم" منقذ سائحتين نمساويتين‬

مير اللفت تحتفي بـ"حكيم" منقذ سائحتين نمساويتين‬

مير اللفت تحتفي بـ"حكيم" منقذ سائحتين نمساويتين‬
مصطفى البكار
الأربعاء 01 يناير 2020 - 22:05

شهد مقر الجماعة الترابية مير اللفت، حفل تكريم على شرف الشاب حكيم ركيبي، الذي أنقذ يوم الأحد الماضي سائحتين نمساويتين من الغرق بشاطئ إمي نتركا، بحضور رئيس الجماعة وقائد المنطقة وممثل عن مصالح الوقاية المدنية وفعاليات أجنبية ومدنية ومنتخبة عديدة.

وأشادت مختلف الشهادات، خلال هذا الحفل، بالعمل البطولي الذي أقدم عليه المحتفى به بعد مغامرته بحياته من أجل إنقاذ سائحة نمساوية وابنتها من موت محقق.

من جهته، اعتبر الشاب حكيم ركيبي، في كلمة له بالمناسبة، أن إنقاذه للأجنبيتين "هو واجب وطني يستدعي على أي شخص عدم التردد في القيام به، خدمة للإنسانية والوطن على حد سواء"، معبّرا عن "سعادته بالصدى الإيجابي والإشادة الكبيرة التي لقيتها مُبادرته لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل المغرب وخارجه".

كما أوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه تلقَّى رسالة من الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، بغاية إشراكه في تكوين دولي مجاني.

وفي هذا الصدد، قال الشاب البالغ من العمر 22 سنة: "لا أخفي أيضا رغبتي في الانخراط ضمن صفوف الوقاية المدنية؛ حتى أتمكن من إبراز جميع مؤهلاتي، التي أتوفر عليها في هذا المجال".

يذكر أن حكيم ركيبي، المتحدر من مركز مير اللفت، غامر، نهاية الأسبوع الماضي، بحياته من أجل إنقاذ سائحة أربعينية وابنتها ذات الـ13 ربيعا، كانتا تسبحان بشاطئ إمي نتركا قبل أن يفاجئهما تيار مائي قوي جرفهما نحو عرض البحر. وقد واجه هذا الشاب المغربي علو الأمواج بشجاعة كبيرة، ونجح في إخراج السائحتين المذكورتين من منطقة الخطر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - افضولي الأربعاء 01 يناير 2020 - 22:12
بدلا من ان تطلب الانخراط او التوضيف بالوقاية المدنية اطلب تأشيرة والذهاب الى اسويسرا لانقادك انت كذلك
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2 - تنويه الأربعاء 01 يناير 2020 - 22:13
تستحق اكثر من هذا على الشجاعة الفريدة التي تميزك عن أغلب الشباب.
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3 - السعيدي الأربعاء 01 يناير 2020 - 22:22
هذا الشاب هو الذي يستحق الوسام الملكي، أقل شيء يمكن أن يقدم لهذا الشاب البطل الشجاع الذي غامر بحياته تلبية طلبه البسيط وادماجه في سلك الوقاية المدنية والإستفادة من مواهبه.
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4 - عبدالقادر جرسيف الأربعاء 01 يناير 2020 - 22:22
نتمنى من المسؤولين انقاذ هاذ الشاب من براثين البطالة كما انقذ حياة السائحتين، وكم من شاب وكم من عاطل له مؤهلات وقدرات يمكن الاستفادة منهم مدفونين فوق الارض وهم احياء.
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5 - sadaam الأربعاء 01 يناير 2020 - 22:26
ممتاز والله الى احسن جاجة داروها
الحمد لله والله الى اعجبني لحال دابا والله
شكرا
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6 - Youyou الأربعاء 01 يناير 2020 - 22:27
مبادرة مشكورة بالنسبة لجميع الفعاليات اللتي قامت بتنظيمها من أجل شكر هذا الشاب الذي يستحق كل التقدير والتنويه لما قام به من عمل بطولي من اجل انقاد هاتين السائحتين.
تجدر الإشارة أيضا أن الشباب المغاربة يقومون دائما بمثل هذه الأعمال البطولية كمثل الشابين اللذان قاما بعمليات انقاد في كل من فرنسا و اسبانيا وأشادت الصحافة والاعلام في كلا البلدين بشجعتهما في السنة الماضية.
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7 - chaker الأربعاء 01 يناير 2020 - 22:38
هادي هي الشهامة والبطولة ديال المعقول ماشي بحال هادشي لي ولا بنادم كيموت اواحد هاز التليفون كيصور فيه
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8 - الطوندوووز الأربعاء 01 يناير 2020 - 22:43
الغريب في الأمر أنه لم يجد مكانه في (الطوندوووز)
ولاّ معندو بلاصة مع صحاب روتيني اليومي ؟
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