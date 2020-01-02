أكاديمية التربية بجهة الرباط تستعرض نسب التمدرس وأعداد التلاميذ

هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)

سجّل التمدرس بالتعليم الأولي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة زيادة بحوالي 6 نقط خلال الموسم الدراسي 2019-2020، مقارنة مع الموسم الدراسي الفائت، وفق معطيات إحصائية قدمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، صباح الخميس خلال ندوة في مقرها بالرباط.

وبلغ مستوى التمدرس في التعليم الأولي بمدينة الرباط خلال الموسم الدراسي الجاري 104 في المائة، وفي سيدي قاسم وصلت النسبة إلى 70 في المائة، تليها في الرتبة الثالثة الخميسات بنسبة 66 في المائة. وسُجلت أكبر زيادة بمديرية سيدي سليمان، وبلغت 20 نقطة، إذ انتقلت نسبة التمدرس في التعليم الأولي بها من 35 في المائة إلى 57 في المائة.

وبالعالم القروي ارتفعت نسبة التعليم الأولي في الجهة بحوالي 12 نقطة، منتقلة من 44 إلى 56 في المائة، مقارنة مع الموسم الدراسي الماضي، إذ بلغت النسبة في مدينة القنيطرة وسيدي قاسم 59 في المائة، وفي الرتبة الثالثة الخميسات التي عرفت أكبر زيادة في الجهة، بـ14 نقطة، إذ انتقلت نسبة التمدرس في التعليم الأولي بها من 34 إلى 48 في المائة.

ولازال التعليم الأولي التقليدي هو السائد في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، فرغم تراجع عدد المؤسسات التعليمية التقليدية بنسبة 11.62 في المائة فإنها لازالت تمثل 51 في المائة (1499 مؤسسة)، تليها مؤسسات التعليم العمومي بنسبة 31 في المائة (934 مؤسسة)، بينما تمثل مؤسسات التعليم الخصوصي نسبة 18 في المائة (536 مؤسسة).

وبلغت نسبة تطور أعداد الأطفال المسجلين في التعليم الأولي بالجهة 22.55 في المائة، مقارنة مع الموسم الدراسي الفارط، إذا ارتفع عددهم إلى 107512 طفلا، 43.99 في المائة منهم إناث، ويتوزعون بين التعليم الأولي التقليدي بنسبة 41.54 في المائة، ثم التعليم الأولي العمومي بنسبة 31.55 في المائة؛ بينما تصل نسبة الأطفال المتمدرسين في التعليم الأولي الخصوصي إلى 26.91 في المائة.

ورغم أنّ التعليم الأولي التقليدي لازال المهيمن في جهة الرباط-سلا-القنيطرة فإنه ما فتئ يتراجع، مقابل تقدم التعليمين العمومي والخصوصي، إذ تراجع التلاميذ المتمدرسين فيه من 50822 خلال الموسم الدراسي الفارط إلى 44662 خلال الموسم الدراسي الحالي؛ فيما ارتفع عدد الأطفال المتمدرسين في التعليمين العمومي والخصوصي من 45578 طفلا إلى 62899 طفلا، خلال الفترة نفسها.

وبخصوص المؤسسات التعليمية، في مختلف المستويات، أفادت المعطيات التي قدمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الرباط-سلا-القنيطرة بأنّ مجموع المؤسسات المحدثة برسم الموسم الدراسي 2019-2020 بلغ 18 مؤسسة، 7 منها بالتعليم الابتدائي، و8 بالتعليم الثانوي الإعدادي، و3 بالتعليم الثانوي التأهيلي.

ووفق المصدر ذاته فإنّ أعداد التلاميذ المتمدرسين بالجهة في التعليمين العمومي والخصوصي، في السلك الابتدائي، سجلت زيادة بنسبة 2.68 في المائة، خلال الموسم الدراسي الجاري. وارتفع عدد تلاميذ التعليم الثانوي الإعدادي، بنوعيه العمومي والخصوصي، بنسبة 2.39 في المائة؛ فيما سجلت نسبة تلاميذ الثانوي التأهيلي زيادة بـ1.27 في المائة.

من ناحية ثانية، سجل عدد التلاميذ الأجانب المتمدرسين في الجهة هذه السنة زيادة بنسبة 13.24 في المائة، مقارنة بالموسم الدراسي الفارط، 55.4 في المائة منهم يدرسون بالتعليم الابتدائي.