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كُتّاب وآراء
ارتفاع أسعار المحروقات في بداية السنة الجديدة يثير حنق المغاربة
عادت أسعار المحروقات إلى الارتفاع مرة أخرى خلال اليوم الأول من عام 2020، إذ سُجلت زيادات جديدة لدى مختلف شركات التوزيع بالمغرب، الأمر الذي أثار حنق المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من "ضعف" مراقبة الحكومة لهذه الشركات، في وقت يؤكد أرباب محطات الوقود أن الزيادات "طبيعية".
في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "ثمن البنزين بلغ 10.4 دراهم؛ وهي زيادة غير مبررة على الصعيد الوطني"، ثم زاد: "جميع شركات توزيع المحروقات توافقت على الزيادة غير القانونية، ما تسبب في غضب المغاربة".
وأضاف الخراطي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة مطالبة، اليوم، بالتدخل بصفة عاجلة من أجل حل الأزمة، لأن هذه الزيادة التي توافقت عليها شركات توزيع المحروقات غير قانونية، على اعتبار أنها تخالف قانون حرية الأسعار".
من جهته، يرى الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن "المغاربة ظلوا يعانون من ارتفاع أسعار المحروقات طوال السنوات الماضية"، مؤكدا أن "الغازوال كان يُباع بسبعة دراهم سنة 2009 بالموازاة مع سعر النفط الخام الذي بلغ ما بين 67 و68 دولار".
وأكد اليماني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الغازوال يباع منذ سنوات بعشرة دراهم رغم أن ثمن النفط الخام الدولي لم يتغير (من 67 إلى 68 دولارا)، ما يعني أن هناك زيادة قدرها ثلاثة دراهم"، لافتا إلى أن "هذه الزيادة مردّها إلى السياسات التي اتخذتها حكومة العدالة والتنمية".
وتابع الفاعل النقابي: "أقدمت الحكومة السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية على رفع دعم الدولة لسعر الغازوال، فضلا عن تحرير أسعار المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار"، مبرزا أن "قرار التحرير كان في غير محلّه لأنه اتخذ بشكل عشوائي".
ومن أجل معرفة دوافع إقدام شركات التوزيع على الزيادة في أثمان المحروقات، بدءا من فاتح يناير إلى حدود اليوم، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال برئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، جمال زريكم، غير أن هاتفه ظل يرن بدون مجيب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
où tu as vu cette tarif monsieur ??
l'essence à 11,09 dh et le gazoil à 9.89 dhs.... sans parler de la qualité merdique de quelques fournisseurs.... lah ysawb wsafi mab9ina fahmin Walo . mgadin m3a l'Europe fles prix safi ama salaire , service , qualité ...mgadin m3a les pays d'Afrique
إنها فعلا عصابة وليست حكومة
انشر ولا تحظر
زيدو ف البترول
زيدو ف الساعة
حرروا الاسعار
زيدوا ف المواد الغداءية
زيدوا ف الادوية
لكن يجب ان لا تنسوا ان الحساب و العقاب قادم لا محالة سواء الدنيوي او في الاخرة لان الامانة التي حملتوها على عاتقكم فهي وزر في اعناقكم و الله يمهل و لا يهمل.
قولوا آمين، لعلها تكون ساعة استجابة
عندما يكثر استياء المواطنين، يكثر الحديث عن تسقيف الأسعار بين أعضاء الحكومة، لن يكون هناك أي تسقيف للأسعار بل إجراء لامتصاص غضب المواطنين حتي حين،
البرلمان بغرفتيه جله يدافع عن شركات المحروقات، لن يترك اي قرار يمر من شأنه ان يحد من جشع تلك الشركات،
لك الله يا وطني.
القوي ياكل الضعيف
فهمونا مفيدناش
و معندناش تقافة الاحتجاج ولا المقاطعة
دايرين فينا ما بغاو ..
حسبنا الله ونعمة الوكيل
يا ظالم لك يوم.
من هذا المنبر نوجه وكمغاربة احرار الى كل الاحزاب السياسية المغربية المتكالبة على الشعب المغربي الذي ضاق ذرعا بسياسة الاستعمار الفرنسي اننا سنكون لك ااخنوش بالنرصاد وقد عاهدت نفسي ما يزيد عن سنتين ان لا ازود سيارتي بمحروقات افريقيا غاز ولو بقيت لوحدها داخل المغرب...عيقتوا الباجدة وتحالفتوا مع كل الاحزاب الجهنمية خصوصا حزب اخنوش ...