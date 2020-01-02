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ارتفاع أسعار المحروقات في بداية السنة الجديدة يثير حنق المغاربة

ارتفاع أسعار المحروقات في بداية السنة الجديدة يثير حنق المغاربة
هسبريس - مصطفى شاكري
الخميس 02 يناير 2020 - 19:00

عادت أسعار المحروقات إلى الارتفاع مرة أخرى خلال اليوم الأول من عام 2020، إذ سُجلت زيادات جديدة لدى مختلف شركات التوزيع بالمغرب، الأمر الذي أثار حنق المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من "ضعف" مراقبة الحكومة لهذه الشركات، في وقت يؤكد أرباب محطات الوقود أن الزيادات "طبيعية".

في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "ثمن البنزين بلغ 10.4 دراهم؛ وهي زيادة غير مبررة على الصعيد الوطني"، ثم زاد: "جميع شركات توزيع المحروقات توافقت على الزيادة غير القانونية، ما تسبب في غضب المغاربة".

وأضاف الخراطي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة مطالبة، اليوم، بالتدخل بصفة عاجلة من أجل حل الأزمة، لأن هذه الزيادة التي توافقت عليها شركات توزيع المحروقات غير قانونية، على اعتبار أنها تخالف قانون حرية الأسعار".

من جهته، يرى الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن "المغاربة ظلوا يعانون من ارتفاع أسعار المحروقات طوال السنوات الماضية"، مؤكدا أن "الغازوال كان يُباع بسبعة دراهم سنة 2009 بالموازاة مع سعر النفط الخام الذي بلغ ما بين 67 و68 دولار".

وأكد اليماني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الغازوال يباع منذ سنوات بعشرة دراهم رغم أن ثمن النفط الخام الدولي لم يتغير (من 67 إلى 68 دولارا)، ما يعني أن هناك زيادة قدرها ثلاثة دراهم"، لافتا إلى أن "هذه الزيادة مردّها إلى السياسات التي اتخذتها حكومة العدالة والتنمية".

وتابع الفاعل النقابي: "أقدمت الحكومة السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية على رفع دعم الدولة لسعر الغازوال، فضلا عن تحرير أسعار المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار"، مبرزا أن "قرار التحرير كان في غير محلّه لأنه اتخذ بشكل عشوائي".

ومن أجل معرفة دوافع إقدام شركات التوزيع على الزيادة في أثمان المحروقات، بدءا من فاتح يناير إلى حدود اليوم، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال برئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، جمال زريكم، غير أن هاتفه ظل يرن بدون مجيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - %%%% الخميس 02 يناير 2020 - 19:11
si kharati puisque vous etes le président d association des consommateurs vous avez le droit de trainer ces gens en justice .
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11
2 - ياسمين الخميس 02 يناير 2020 - 19:12
هذه حصيلة سياسة التفقير التي نهجها بنكيران لتجويع الشعب لصالح مصالحه ومصالحه ذئابه الملتحية.. تحرير أسعار المحروقات هو ابشع اجراء قامت به الحكومة الإسلامية في حق الشعب
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15
3 - bravo 1 الخميس 02 يناير 2020 - 19:14
essence 10,4 ??
où tu as vu cette tarif monsieur ??
l'essence à 11,09 dh et le gazoil à 9.89 dhs.... sans parler de la qualité merdique de quelques fournisseurs.... lah ysawb wsafi mab9ina fahmin Walo . mgadin m3a l'Europe fles prix safi ama salaire , service , qualité ...mgadin m3a les pays d'Afrique
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4 - حاميدو الخميس 02 يناير 2020 - 19:15
عاود دردق زيد دردق.....لمغاربة ساكتين.
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6
5 - أيوب المغربي الخميس 02 يناير 2020 - 19:15
هذه المحكومة تريد إشعال الفتنة في البلاد...فمنذ مجيئها وهي تحاصر الشعب المغربي في قوته اليومي وترمي به في براثن الفقر والجهل والمديونية...في الوقت الذي تغازل فيه أصحاب الأموال من مهربين ولصوص المال العام...
إنها فعلا عصابة وليست حكومة
انشر ولا تحظر
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11
6 - hamid الخميس 02 يناير 2020 - 19:16
جمال زريكم، غير أن هاتفه ظل يرن بدون مجيب. وماذا سيقول لك حتى وان اتصلت به فهو من امر بها وصادق عليها ليس لديه مايقوله لك لذلك وضع رقم الهاتف المخصص للمشاكل خارج الخدمة مافيه مايصدع راسو مع اسئلة المواطنين اللي ماعجبوش الحال يخلي البرويطة قدام الدار ويمشي على رجليه
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3
7 - Samir الخميس 02 يناير 2020 - 19:17
و نحن في أمريكا ثمن المحروقات منخفض جدا بالرغم من القدرة الشرائية العالية للامريكيين. في المغرب عندما يكون السوق محتكرا من طرف مجموعة من المسؤولين المغاربة فانتظر الزيادة. ما عساكم أن تفعلوا يا مغاربة سوى التنديد و البكاء. هاته هي ضريبة ماشي سوقي و الخنوع و الخوف عدم التكافل بين الناس. كلشى كي ضرب على راسوا.
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8 - عبدالله الخميس 02 يناير 2020 - 19:19
قالوها ناس الغيوان زمان:"فين غادي بيا اخويا فين غادي بيا".
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6
9 - momo1 الخميس 02 يناير 2020 - 19:20
الحل هو Samir ولا بديل عنه في هذه المعدله شكرآ هسبريس مغربي غيور .
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3
10 - عتيقي عبدو الخميس 02 يناير 2020 - 19:20
قرار تحرير المحروقات كان في غير محلّه لأنه اتخذ بشكل عشوائي".والعشوائية بالنسبة لهؤلاء القوم هي الطريق الصحيح
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4
11 - محمد سلا الخميس 02 يناير 2020 - 19:21
بدى معروف ان حكومة الباجدية جاءت لتنصف القوي على الضعيف وغير دليل على ذلك هو ما نلاحظه في ولايتهم لانهم استفادو وراكمو اموال طائلة وتركوا الشعب للمفسدين الصورة تضحت.
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12 - ابو السلت بهاء الخميس 02 يناير 2020 - 19:23
كما يقول المثل المغربي : "ما نايض ما نايض" و غير زيد الثقل...هذا معناه ضرب القدرة الشرائية و ارتفاع الاسعار و بالتالي انخفاض المعيشة و التفقير و النقص في الاستهلاك و الاكتفاء بما يضمن البقاء في الحياة...الملايير تمشي لصفقات الاسلحة في ظرف شهرين دون الكلام عن العامين الفائتين و دون الكلام عن صفقات الاسلحلة منذ 2012 و التي تفوق قيمتها 500 مليار درهم...شكون غادي يخلص؟ و الصفقات حسي مسي مع دول اخرى من اجل شراء منتجاتها الغير ضرورية للمغاربة الخ الخ...دولة فاشلة كما كانت قبل 1912 و ما نتج عنها من كوارث....
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13 - الصراحة على عين ميكا الخميس 02 يناير 2020 - 19:24
ارتفاع الأسعار واناس يدهبون لملىء خزانات سياراتهم يدل على شيء واحد هو وجود المال المال وبوفرة.
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14 - Désolé الخميس 02 يناير 2020 - 19:26
تبارك الله ماشاء الله احتراماتي للسيد الوزير زيد و زيد احنا ركبات فينا قلت النفس و الذل و ديرو لبغيتو فينا ما موالين محطات البنزين و مول ا assurance و مول الماء المعدني و مول الحليب و زيد و زيد حسبي الله ونعم الوكيل يا خويا المغاربة.
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15 - montasser الخميس 02 يناير 2020 - 19:27
ا ين هو مخطط التسقيف الذي طبل له وزراء دون نتيجة!!!!ما دامت اسعار المحروقات لا تقلق المسؤولين واعيان البلاد فلا ننتظر اي تغيير!!!! اما عندما يتعلق الامر بتعويضات ومعاش مريح فانهم يقلبون الدنيا....
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16 - مقهور الخميس 02 يناير 2020 - 19:28
السلام
زيدو ف البترول
زيدو ف الساعة
حرروا الاسعار
زيدوا ف المواد الغداءية
زيدوا ف الادوية
لكن يجب ان لا تنسوا ان الحساب و العقاب قادم لا محالة سواء الدنيوي او في الاخرة لان الامانة التي حملتوها على عاتقكم فهي وزر في اعناقكم و الله يمهل و لا يهمل.
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17 - فضولي الخميس 02 يناير 2020 - 19:30
هاتفه ظل يرن ولكنه لايجيب . لانه مامسوقش ,ما تا يعترف بتاواحد ,مابغا يصدعو حتا واحد ولي فجهدو شيحاجة يديرها . قاليكوم بالعربية عا ودو لراسكوم نطحو الحيط طيرو للسما ....يا لله ..
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18 - استسقي وادعو عليها الخميس 02 يناير 2020 - 19:31
أَوَ لم اقل لكم ان اللاعدالة و الهاوية لعنة السماء حلت بالمغرب والمغاربة و وجب صلاة الاستسقاء والدعاء عليها بأن ينتقم منها و ياخذها أخذا وبيلا .
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19 - مغربية الخميس 02 يناير 2020 - 19:31
الله ياخد الحد ف هاد العدالة والتنمية التي لم يأتي من وراءها إلا قهر هذا الشعب المسكين.
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20 - HASSAN الخميس 02 يناير 2020 - 19:32
حكومة تنتقم من الشعب الذي صوت لصالحها هذا هو جزاؤنا فقد رفعت يدها عن كل ما يتعلق بمصلحة المواطن من تحرير الاسعار والخوصصة والزيادة في جميع الرسوم والضرائب الخ
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21 - fes driver الخميس 02 يناير 2020 - 19:33
لا تستهينوا بصبر المواطنين لهذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات التي لا تواكب أسعار الأسواق الدولية حسب راي الخبراء.
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22 - بنكيران الزاهد الرباني الخميس 02 يناير 2020 - 19:34
صراحة حاولت بكل جهدي وما املك من قوة ان ابعد مسؤولية غلاء المعيشة في المغرب عن حزب العدالة والتنمية.لكني فشلت فشلا ذريعا خصوصا عندما اتذكر كيف قام الامأسوف على خروجه من الشان السياسي بنكيران بإهداء اباطرة البنزين والمحروقات بالمغرب، وفي طليعتهم خصمه اوما يدعي انه خصمه البيلدوزير اخنوش هدية تساوي الملايير عندما حرر قطاعا خطيرا في اي دولة موازاة مع توقف شركة وطنية للسيادة تتمثل في لاسمير. وما يكمل اركان هذه الجريمة النكراء التي اقترفها السيد بنكيران الفقيه الرباني والزاهد لله هو عندما لم يفعل مجلس المنافسة في جينها!!!!!. مخطئ وسادج من يظن أن تعطيل شركة لاسمير هو امر بريء ولا يد لبعض الأباطرة في المغرب به!!!! فعودة هذه المعلمة للإشتغال من جديد يعني نهاية شهر العسل لهؤلاء المحروقاتين احرقهم الله الذين صاروا أثرياء في رمشة عين. فهنيئا لك يا بنكيران. يا ترى ما سيكون ردك يوم تقف بين العدل الحكم هل ستقول لهم انهم الأشباح و الديناصورات!!!!
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23 - hicham الخميس 02 يناير 2020 - 19:34
الحمد لله بعت السيارة ديالي لي قهرتني بالمصاريف بغيت شي عيشة فالعروبية الخبز واتاي حتى نموت دار البقاء خير دار الفناء ربحو بالمغرب كولو اهادوك لي على بالي و السلام
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24 - yakoubi الخميس 02 يناير 2020 - 19:34
الحكومه ظهرت ضعيفه أمام لوبي المحروقات..ومسلسل الزيادات والغلاء مستمر في الأسعاروفي جميع المنتوجات أعتقد انه هناك من يصب الزيت على النار وأنه هناك جهات تحاول زعزعة الاستقراروالسلم الاجتماعي للطبقات المسحوقه...حذاري!؟!!
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25 - hamouda الخميس 02 يناير 2020 - 19:36
يجب ان يتفق جميع مستعملي المركبات بكل اصنافها على عدم التزود بالوقود كل اسبوع شهريا.و سترون
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26 - الشلح الخميس 02 يناير 2020 - 19:38
قهرتونا الله ياخد فيكم الحق ومن كان السبب في ذالك
قولوا آمين، لعلها تكون ساعة استجابة
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27 - حسن الخميس 02 يناير 2020 - 19:40
يجب ان تدفع هذه الحكومه الثمن لفعلتها وخصوصا حزب ألا عداله ولاتنميه
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28 - صابربن حت يفرج الله الخميس 02 يناير 2020 - 19:41
محد شعب هاضم تعتنت حزب لباجدا فنتضرو الاتي بنكران قال بأن شعب قابل هد لحماقات ولخروقات وتطاول والقرارات لي فرضته عل لمغاربه مند حذف لمقاصه وديادات لهمجيه في ثمن لغزوال وأصبح لفرق بين للبنزين 70سنتم رغم ان ثمن لمحروقات في تداولات اليوم لايتعد برميل 200لتر صافي 610درهم ام لغزوال ثمن لبرميل لايتعد 450درهم لمغاربه يشترونه بثمن 2000درهم لبرميل زد عن ذالك اشطر الما والكهرباء غير مبالبن برب الاسره لمكونه من 6 و8 افراض في لبيت مسيو بنكران قارن بساءق ديالو لايتعد استهلاك من لكهرما 100درهم نرجعو لسطر ونقولو حزب لباجدا وجد ظالته في لمناصيب لوظاءيف تعينات متيازات ربيلات تعويضات أجور وثقاعد مضاعف بتمرير تلك المدونات ولقرارت ضمن بنكران باتباع وتبيعات ولعشيقات وزوجات والزواج حوالي 12ملاير شهريا من ضهر معانات بعض سيء الحظ من لمغاربه المغضوب عليهم من طرف لبجدي والإخوان لأنهم لم يعذو سواهم لبنكران ولحزبه بسبب لعزوف او تحريض من كتاءب الكترونيه تابعه لتوحيد والإخوان ماء العينين أجرته تعويضاته تفوق 16مليون سنتم هربا برلمانيه ام صديقي 12مليون سنتم لمستخبي يعلمه الله يعني زيادات والفراغ خزينه دوله بمساهمتنا
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29 - الدكالي الخميس 02 يناير 2020 - 19:42
فعلا ندمت ندما كبيرا على تصويتي على المنافقين وعلى الذين استعملوا الخطاب الديني للوصول الى ماربهم والذين افقرونا بعدما كنا احسن حالا مع الحكومات السابقة ولكي نكون منصفين الان نعرف قيمة حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي التي ورغم المصاعب والصعوبات وعراقيل الدستور القديم وما كان يسمى السكتة القلبية عرفوا بحنكتهم ووطنيتهم كيف يخرجون المغرب من النفق وقاموا بتقليص العجز وديون المغرب الى اكثر من النصف وقاموا بشتى الاشياء منها كهربة العالم القروي بنسبة خمسة وسبعين في المائة وبناء اسس وتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بايعاز من ملك المغرب والزيادة في الاجور رغم الازمة وتحسين اجرة معلم الابتدائي . اما البيجيدي فكل ما فعله هو اغراق البلد بالديون وتجميد الاجور والزيادات منذ توليهم الحكم والفوضى التي عمت جميع القطاعات حتى اصبحنا في عهدهم في المراتب الاخيرة بجانب او اسفل دول كانت تتمنى ان تلحق بنا
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30 - ابن رشد 14 الخميس 02 يناير 2020 - 19:44
إن أسعار النفط في السوق الدولية تابثة، لقد سلمت الحكومة الحالية المواطنين لشركات المحروقات ،دون حسيب و لا رقيب، ان البترول هو عصب الاقتصاد، لا يمكن تركه في يد شركات لا هم إلا الربح السريع، خصوصا كازوال الذي بارتفاعه ترتفع الأسعار جميع المواد و البضائع و السلع،
عندما يكثر استياء المواطنين، يكثر الحديث عن تسقيف الأسعار بين أعضاء الحكومة، لن يكون هناك أي تسقيف للأسعار بل إجراء لامتصاص غضب المواطنين حتي حين،
البرلمان بغرفتيه جله يدافع عن شركات المحروقات، لن يترك اي قرار يمر من شأنه ان يحد من جشع تلك الشركات،
لك الله يا وطني.
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31 - محمد المغربي الامازيغي الخميس 02 يناير 2020 - 19:46
ماذا ينتظر المغاربة ليعلنوها انفجارا عارما ضد الفساد والحكومة واخنوش المتحكم في اقوات الشعب..لتكن سنة 2020 سنة الانتفاضة الحقة لطرد الفساد والفاسدين ومحاكمتهم.
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32 - Latif الخميس 02 يناير 2020 - 19:46
البلاد سابت لا حسييب ولا رقيب
القوي ياكل الضعيف
فهمونا مفيدناش
و معندناش تقافة الاحتجاج ولا المقاطعة
دايرين فينا ما بغاو ..
حسبنا الله ونعمة الوكيل
يا ظالم لك يوم.
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33 - بالقعيدة الخميس 02 يناير 2020 - 19:47
2020 سنة بداية تربيتنا على منهج أصحاب المقلة . ويعلم الله كم هي عدد السنوات الهذه التربية واش بعد الانتخابات ستتوقف ان لم يصوت المواطن مرة أخرى للباخدة ام ستستمر التربية ان صوت المواطن عليهم . هنا يكون ذكاء المواطن في تقرير مدة تربيتنا ان استوعب الدرس هذه
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34 - Hina الخميس 02 يناير 2020 - 19:48
بسيف ...لقيتو المواطنين ساكتين...ها الزيادة في تأمين السيارات ها ضريبة الكوارث ها البطالة ها الركود ها زيادة فالمانضا والو خاصة المتقاعدين....زيدو حاجات آخرين راه ماكاينش لي غدي يهضر علي الحق.الله يعاونكم علينا.
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35 - مراد فاس الخميس 02 يناير 2020 - 19:53
لقد اتضح وبجلاء اليوم السياسة التي تنهجها اللوبيات المتربصة بجيوب المغاربة وعلى راسهم عزيز اخنوش الذي لا كلمة في هذا البلد اكبر من كلمته على ما يتضح...
من هذا المنبر نوجه وكمغاربة احرار الى كل الاحزاب السياسية المغربية المتكالبة على الشعب المغربي الذي ضاق ذرعا بسياسة الاستعمار الفرنسي اننا سنكون لك ااخنوش بالنرصاد وقد عاهدت نفسي ما يزيد عن سنتين ان لا ازود سيارتي بمحروقات افريقيا غاز ولو بقيت لوحدها داخل المغرب...عيقتوا الباجدة وتحالفتوا مع كل الاحزاب الجهنمية خصوصا حزب اخنوش ...
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36 - صاحب القلم الأحمر الخميس 02 يناير 2020 - 19:58
المغاربة شعب حمال زادوا علينا في المحروقات تحملناها ،زادوا علينا في التأمين تحملناها، أومن قبل زادوا علينا ساعة تحملناها زادوا في الإقتطاعات تحملناها في الوعود الكاذبة تحملناها ،فإلى الله المشتكى .
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37 - Ahmed Hafid الخميس 02 يناير 2020 - 20:00
Quand l'état démissionne de sa mission de régulation, l'anarchie s'installe et les profiteurs de tout acabit ne se dérangent pas pour faire le maximum de profits au détriment de la population. Cette augmentation injustifiée dont nous a gratifiée le gouvernement est un signe annonciateur de ce qui nous attend pour l'année 2020.
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38 - توفيق الخميس 02 يناير 2020 - 20:03
ترك السيارة و النهوظ مبكرا و السير على الأقدام وجهة العمل كحل اسبوع او اكثر (رياضة) او ركوب الحافلة ٠٠ > ربح الصحة و الجيب
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