الحكومة تتجاهل مطلبي "العطلة الأمازيغية" وإلغاء الساعة الإضافية

هسبريس - محمد الراجي

بينما يتواصل تذّمر المواطنين من استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، مع عودة المطالبة بإلغاء "الساعة الإضافية" بقوة، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، نظرا لما تسببه من معاناة لهم، خاصة الأطفال الصغار، الذين يغادرون بيوتهم وسط الظلام، لم تُبد الحكومة أيّ تفاعل مع هذا المطلب.

ورغم أنّ الأصوات المنادية بالعودة إلى التوقيت العادي الذي كان معمولا به في السابق، أي توقيت غرينيتش، ارتفعت بحدة، فإنّ موضوع الساعة الإضافية لم يُطرح على جدول أعمال المجلس الحكومي، وفق ما صرح به حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إذ قال: "لم نتطرق إلى هذا الموضوع، وقد نتطرق إليه في وقت لاحق، وإذا كان هناك مستجدّ سنُخبر به الرأي العام به في حينه".

وكانت الحكومة أقرت تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + 1) طيلة فصول السنة، مع العودة إلى التوقيت العادي خلال شهر رمضان، في شهر أكتوبر 2018، ودافعت عن قرارها بكون تغيير الساعة أربع مرات في السنة يؤثر على الساعة البيولوجية للمغاربة، ما يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية، حسب ما جاء في دراسة أنجزتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة تعليقا على هذا الموضوع: "مسألة الساعة الإضافية مرتبطة بالمصلحة العامة"، دون أن يفصح عما إن كانت الحكومة ستناقش مطلب العودة إلى التوقيت العادي أم لا

الجواب نفسه ردّ به حسن عبيابة حول موقف الحكومة من مطلب اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف يوم 13 يناير، عطلة وطنية مؤدّى عنها، وهو المطلب الذي أضحى يتكرر كل سنة، وبقوة أكبر بعد ترسيم الأمازيغية في دستور المملكة سنة 2011.

واكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة بالقول: "مسألة إقرار السنة الأمازيغة عطلة وطنية مطلبٌ وإضافة"، مضيفا: "لم نتدارس هذا الموضوع في المجلس الحكومي، ولكن سيتم إعلان أي قرار في حينه، لكي نكون جزءا من هذه الثقافة المتنوعة التي تمثل غنى كبيرا جدا للمغرب والمغاربة".

عبيابة ختَم الندوة الصحافية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي بتمنّي أن تحصل الحكومة خلال السنة الجديدة على تنقيط جيد عن عملها، قائلا: "نتمنى أن تكون هذه السنة إن شاء الله سنة عشرين على عشرين، وليس فقط سنة 2020".