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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تتجاهل مطلبي "العطلة الأمازيغية" وإلغاء الساعة الإضافية

الحكومة تتجاهل مطلبي "العطلة الأمازيغية" وإلغاء الساعة الإضافية

الحكومة تتجاهل مطلبي "العطلة الأمازيغية" وإلغاء الساعة الإضافية
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 02 يناير 2020 - 21:00

بينما يتواصل تذّمر المواطنين من استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، مع عودة المطالبة بإلغاء "الساعة الإضافية" بقوة، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، نظرا لما تسببه من معاناة لهم، خاصة الأطفال الصغار، الذين يغادرون بيوتهم وسط الظلام، لم تُبد الحكومة أيّ تفاعل مع هذا المطلب.

ورغم أنّ الأصوات المنادية بالعودة إلى التوقيت العادي الذي كان معمولا به في السابق، أي توقيت غرينيتش، ارتفعت بحدة، فإنّ موضوع الساعة الإضافية لم يُطرح على جدول أعمال المجلس الحكومي، وفق ما صرح به حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إذ قال: "لم نتطرق إلى هذا الموضوع، وقد نتطرق إليه في وقت لاحق، وإذا كان هناك مستجدّ سنُخبر به الرأي العام به في حينه".

وكانت الحكومة أقرت تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + 1) طيلة فصول السنة، مع العودة إلى التوقيت العادي خلال شهر رمضان، في شهر أكتوبر 2018، ودافعت عن قرارها بكون تغيير الساعة أربع مرات في السنة يؤثر على الساعة البيولوجية للمغاربة، ما يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية، حسب ما جاء في دراسة أنجزتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة تعليقا على هذا الموضوع: "مسألة الساعة الإضافية مرتبطة بالمصلحة العامة"، دون أن يفصح عما إن كانت الحكومة ستناقش مطلب العودة إلى التوقيت العادي أم لا

الجواب نفسه ردّ به حسن عبيابة حول موقف الحكومة من مطلب اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف يوم 13 يناير، عطلة وطنية مؤدّى عنها، وهو المطلب الذي أضحى يتكرر كل سنة، وبقوة أكبر بعد ترسيم الأمازيغية في دستور المملكة سنة 2011.

واكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة بالقول: "مسألة إقرار السنة الأمازيغة عطلة وطنية مطلبٌ وإضافة"، مضيفا: "لم نتدارس هذا الموضوع في المجلس الحكومي، ولكن سيتم إعلان أي قرار في حينه، لكي نكون جزءا من هذه الثقافة المتنوعة التي تمثل غنى كبيرا جدا للمغرب والمغاربة".

عبيابة ختَم الندوة الصحافية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي بتمنّي أن تحصل الحكومة خلال السنة الجديدة على تنقيط جيد عن عملها، قائلا: "نتمنى أن تكون هذه السنة إن شاء الله سنة عشرين على عشرين، وليس فقط سنة 2020".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - متتبع الخميس 02 يناير 2020 - 21:09
أنا لست أمازيغيا.. ولكن أتضامن مع الأمازيغ في مطلب إقرار يوم عطلة سنوي مؤدى عنه... كل الحق معهم
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1
2 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم الخميس 02 يناير 2020 - 21:09
كنفيق بنتي دات اربع سنوات في صباح بزز والبكا وكتمشي بلا فطور وفي الظلام الى المدرسة ذنوبها وذنوب كع الابناء على لي كان السبب لهاد الساعة الله المستعان
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8
3 - تايكة غرماد الخميس 02 يناير 2020 - 21:09
هذه الحكومة هي صورية ومثل هذه القرارات ليست في سلطتها كما يعرف الجميع من له القرار الحقيقي !!اذا لا يمكن تحميل وزراء كومبارس وحكومة فونطوش ما ليس بيدها وإعطاءها أهمية لا تستحقها ! في الحقيقة هذه ليست حكومة بالمعنى المتعارف عليه دوليًا فهي مجرد مجموعة اشخاص تنتظر التعليمات لتطبق اجندة المخزن !!
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4
4 - medmod الخميس 02 يناير 2020 - 21:11
بالنسبة للساعة الاضافة كما يقول المثل الزيادة من رأس الأحمق. لم تشرح لنا الحكومة ما فاءذة هاذه الساعة الزاءدة.. اما السنة الأمازيغية الأمازيغية بالصفة عامة كل الحكومات تتماطل في التعاطي مع هذا الملف حتى تمر مرحلتها وترحل والتي حكووووومات بعدها الى ان يرث الله الارض ومن عليها ...
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1
5 - حنان الخميس 02 يناير 2020 - 21:12
المبررات التي اعتمدتها الحكومة لإضافة الساعة هي مبررات غير صحيحة،إذ كم من مرة رأيت أضواء الشوارع والأزقة تشتغل صباحا وايضا بعد الزوال وبالضبط في 15h30.
ابحثوا عن اسباب أخرى كفاكم كذبا.
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2
6 - أبوياسر الخميس 02 يناير 2020 - 21:13
المرجو من هسبريس متابعة دائمة لموضوع الساعة الإضافية والمشاكل المترتبة عنها (حتى يهدي اللّه هاد الحكومة وتراجع عنها).
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7 - خليلوفيتش الخميس 02 يناير 2020 - 21:14
((وكانت الحكومة أقرت تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + 1) طيلة فصول السنة)) بل نقول ان الرئيس للمدير العام لشركة نيسان رونو هو من اقرها و ليست المحكومة(( ما تبقاوش تكدبو علينا ))
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8 - بورنازيل الخميس 02 يناير 2020 - 21:15
تجاهل مطلب إلغاء الساعة الإضافية هو تجاهل للجغرافيا و البيولوجيا و لرغبة شعب كامل و لمعاناة أمة بأكملها.
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9 - الساخط الخميس 02 يناير 2020 - 21:15
الشعب يريد اسقاط الساعة الاضافية
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10 - Tariq الخميس 02 يناير 2020 - 21:16
رغم اني عربي لا أفهم لم تتجاهل الحكومة إقرار الاحتفال بالسنة الأمازيغية وهي أولى واحق من السنة الميلادية.مع العلم ان اغلب الساكنة أمازيغ.ولا أفهم لم لا يكترثون للشعب بخصوص الساعة الإضافية.. فلولا الشعب لما كنتم...عبيابة هههه لا اسمية لا مجي بكري...كركوز
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11 - anas الخميس 02 يناير 2020 - 21:18
حكومة خارج التغطية في جميع المجالات
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12 - زهير الخميس 02 يناير 2020 - 21:19
- في المغرب تم ترسيم الأمازيغية في دستور المملكة سنة 2011 لكن السنة الأمازيغية لم تعتمد كعطلة وطنية مؤدّى عنها، ورفع الراية الأمازيغية لا تعتبر جناية.
- في الجزائر تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدّى عنها لكن من يرفع الراية الأمازيغية يسجن
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13 - لينا الخميس 02 يناير 2020 - 21:19
لماذا لم تؤثر تغيير الساعة على الشعب البريطاني والأمريكي ،اثرت بس عليكم يا كروش ،،حسبنا الله ونعم الوكيل
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14 - الفاسي الكاعي الخميس 02 يناير 2020 - 21:21
أودي
راه الحكومة تتجاهل الشعب بكامله
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