تدخل جمعوي بتاونات ينهي معاناة معوزة مع "الجبيرة"

رشيد الكويرتي من فاس

قام فريق طبي بقسم جراحة العظام بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس بإجراء عملية جراحية لإصلاح عيب بساق امرأة (ر.ح) ، تبلغ من العمر حوالي 57 سنة، نجم لها عن علاج كسر أصيبت به قبل أزيد من شهر، باستعمال الطريقة التقليدية المعروفة بـ"الجبيرة".

ووفقا لما أكده الدكتور إدريس الوردي، الاختصاصي في جراحة العظام، أمين مال جمعية كفاءات مواطنة للتنمية بفاس، فقد تم اكتشاف المضاعفات الصحية الخطيرة التي كانت تعاني منها المرأة خلال حملة طبية نظمت، نهاية الأسبوع المنصرم، بدوار تاورطة، بجماعة سيدي المخفي التابعة لإقليم تاونات، مبرزا أن المعنية بالأمر كانت في حاجة مستعجلة إلى تدخل جراحي من أجل تقويم الاعوجاج بساقها عبر تثبيت عظمة الساق المتضررة بشكل صحيح، حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وأوضح الوردي أن المرأة أخضعت للإسعافات الأولية بالمكان، بتنظيف مكان "الجبيرة" قبل نقلها، عبر سيارة إسعاف، من طرف الجمعية إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، مبرزا أن الفقر وعدم الوعي بمخاطر العلاج التقليدي للكسور وعامل البعد عن المستشفى حال دون استفادة المريضة من تدخل طبي نظامي حين تعرضت للكسر.

من جانبها، أشارت ليلى المكوم مرنيسي، رئيسة جمعية كفاءات مواطنة للتنمية بفاس، إلى أن القروية المذكورة كانت في حالة صحية حرجة عندما تم عرضها على القافلة الطبية، مبرزة أن المريضة أجريت لها بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس الفحوصات السريرية والمخبرية وفحوصات الأشعة قبل إخضاعها، أول أمس الأربعاء، لعملية جراحية مستعجلة كللت بالنجاح من طرف طاقم طبي متخصص قدم كل الدعم لهذه الحالة الإنسانية.

المتحدثة ذاتها أوضحت أن السلطات المحلية بقيادة سيدي المخفي بادرت إلى التسريع بوتيرة تمكين المرأة المسنة من بطاقة المساعدة الطبية "راميد"، لكي تستفيد من هذا التدخل الطبي الجراحي بالمجان، مشيرة إلى أن المستفيدة من هذه العملية، التي استعمل فيها مثبت معدني داخلي لتثبيت عظمة الساق المكسورة، تنحدر من أسرة معوزة.

وأضافت رئيسة جمعية كفاءات مواطنة للتنمية بفاس أن هذا التدخل الطبي أعاد البسمة إلى وجه المرأة المريضة، وستغادر المستشفى بعد يومين، قبل إخضاعها لحصص من الترويض الطبي.