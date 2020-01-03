أرامل ومعطوبو الحرب يستفيدون من زيادة مالية‎

هسبريس من الرباط

يرتقب أن تستفيد أرامل الشهداء وقدماء المحاربين معطوبي الحرب والعائدين من الأسر من الزيادة في قيمة الإيرادات العمرية المخصصة لهم، وفق ما أورده مصدر لهسبريس.

المصدر أكد أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ستصرف 400 درهم شهريا كزيادة في الإيرادات العمرية المخصصة لأرامل الشهداء وقدماء المحاربين معطوبي الحرب والعائدين من الأسر، ضباطا كانوا أو ضباط صف أو جنودا.

وأكد المصدر ذاته، الرافض الكشف عن هويته للعموم، في تصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس، أن هذه الزيادة الجديدة ستطبّق بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2020.