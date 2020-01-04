حملة دعم مرضى السرطان .. صحافيون "يصرخون في وجه الموت"

هسبريس - عبد الإله شبل

انخرط صحافيون بمدينة الدار البيضاء في حملة التوقيعات الخاصة بالعريضة المتعلقة بإحداث صندوق للتكفل بمرضى السرطان.

وعبر الصحافيون، مساء الجمعة، في لقاء عقد بالمعاريف بالدار البيضاء، عن انخراط رجال ونساء السلطة الرابعة في النقاش الدائر حول دعم مرضى السرطان الذين يعانون من صعوبة وغلاء التطبيب.

وقام عدد من الزملاء الصحافيين من منابر مختلفة بالتوقيع على العريضة التي تم إطلاقها قبل أيام، والتي ستوجه إلى الحكومة من أجل دفعها إلى إحداث صندوق خاص بمرضى السرطان الذين صار عددهم يتزايد بشكل كبير.

وأكد الصحافي وحيد مبارك، عن جريدة الاتحاد الاشتراكي، المشارك في هذه الحملة، أن الهدف منها هو تعبئة عدد أكبر من الصحافيين للتوقيع على العريضة، على اعتبار أنهم الفئة الأقرب إلى هموم ومشاكل المواطنين.

وأضاف مبارك أن الصحافيين "دائما يكونون لصيقين بالفئات الهشة والمستضعفة، لذلك لا يعقل أن لا ينخرطوا في هذه الحملة".

بدوره، قال يوسف الساكت، الصحافي بجريدة "الصباح"، إن هذه المبادرة التي أقدم عليها صحافيون وصحافيات "تضاف إلى مبادرات مكثفة عبر التراب الوطني بوسائل وأشكال مختلفة للمساهمة في هذا المجهود الإنساني لاحتضان مئات المواطنين المغاربة المصابين بالسرطان، والذين يجدون صعوبة في الولوج إلى الدواء والعلاج".

وأضاف الساكت أن مجموعة من الصحافيين بالدار البيضاء "اتفقوا على الانخراط في هذا العمل الجماعي، ليس فقط من موقع المتابعة الإعلامية، وإنما بوقفة رمزية لحث المواطنين على توقيع عريضة صندوق مكافحة السرطان، وإعطاء النموذج بأن الجميع معني بقضية أعتبرها شخصيا أولوية وطنية قبل التعليم والصحراء".

وتابع قائلا: "لا معنى اليوم لأي نقاش حول أي أنواع من النماذج التنموية دون الإحساس بمواطنين مرضى بمرض خبيث ومزمن ولا يجدون فرصة للعلاج المجاني"، مضيفا "نحن جميعا مسؤولون أمام أرواح تسقط كل يوم بسبب الإهمال والتهميش والهشاشة وعدم القدرة على التداوي والاستشفاء".

وأكد الزميل الساكت أن هذه المبادرة هي نداء للحياة و"رسالة للحكومة والمسؤولين من أجل التحرك"، مشيرا إلى أن هذه المبادرات هي صرخة في وجه الموت.

وعلى مستوى مدينة المحمدية، يقود هذه الأيام الإذاعي السابق محمد خيي بابا حملة واسعة من أجل تشجيع المواطنين على التوقيع على العريضة، التي ستوجه إلى رئيس الحكومة من أجل إحداث صندوق خاص للتكفل بعلاج هؤلاء المرضى.

ويؤكد الصحافيون، الذين يتابعون الملفات والقضايا ذات الارتباط بقطاع الصحة، أن الوزارة مطالبة بالتدخل العاجل، "فلا يعقل أن يكون هناك عطل في بعض أجهزة العلاج، الأمر الذي يؤدي إلى تضاعف المرض بسبب تأخر العلاج"، وفق تعبيرهم.