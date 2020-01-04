24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:13
|18:35
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- يوسفية برشيد يعول على تألق اللاعب أشرف مرزاق
- الفنانة حياة الإدريسي تبعث الزمن الجميل ولا تمانع تجريب التمثيل
- في المحددات الاجتماعية للصحة
- "ديور المخازنية" .. حلم السكن يتحول إلى كابوس بالفقيه بنصالح
- "يوم المغرب" يحتفي بالمملكة في العاصمة الأمريكية
العثماني يشتكي من "إحباط المغاربة" ويدعو إلى "التحلي بالإيجابية" (3.00)
بادو: التاريخ يؤيّد "إيض إيناير".. والأمازيغية تحتاج إلى الإنصاف (1.00)
"محطات الوقود" تتبرأ من ارتفاع أسعار المحروقات في العام الجديد (1.00)
- العثماني يشتكي من "إحباط المغاربة" ويدعو إلى "التحلي بالإيجابية" - (140)
- "خصوم المغرب" يتصدرون أسلاك الدبلوماسية في الحكومة الجزائرية - (85)
- أمن مطار الدار البيضاء يمنع دنيا باطما من مغادرة تراب المملكة - (84)
- "ساوند إنيرجي" البريطانية تمدّد مفاوضات بيع الغاز الطبيعي للمغرب - (51)
- شيعة مغاربة ينعون سليماني: ماتَ "رأس الرّمح" - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سابقة .. رجل يحرم زوجته وأولاده من الإرث بإبرام صدقات لشقيقه
في سابقة من نوعها، أقدم مواطن يقطن في الدار البيضاء على إبرام عقود صدقات عبارة عن خمسة عقارات يملكها لفائدة أخيه، وذلك أشهرا قليلة على مباشرته مسطرة التطليق للشقاق ضد زوجته بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية.
وينتظر أن تفتح المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ملفا يعد سابقة من نوعها، يتعلق بإبطال عقود الصدقة، بعد تقدم الزوجة وأبنائها الثلاثة بمقال لرئيس المحكمة من أجل إبطال هذه العقود وفقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وبحسب الدعوى التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الزوجة وأبناءها فوجئوا بعد رفع دعوى التطليق للشقاق بمبادرة الزوج قبل ذلك بأشهر قليلة بإبرام عقود صدقات لفائدة أخيه، المدعى عليه الثاني، بخصوص خمسة عقارات محفظة يملكها.
واعتبرت الزوجة والأبناء أن إقدام الزوج بعد 26 سنة من الزواج على التبرع بالعقارات قبل جريان مسطرة الشقاق بأشهر قليلة، التي من شأنها إلزامه بأداء مبالغ يفرضها قانون الأسرة نحو زوجته وأولاده، "يشكل مساسا بمبدأ الضمان العام الذي خوله المشرع لكافة دائني الشخص، سواء منهم الذين ارتبطوا به بعقود سابقة، أو أدخلوا معه في علاقات استحقوا بموجبها أدائه لفائدتهم مبالغ مالية بموجب القانون".
واعتبرت الشكاية أن في إبرام هذه العقود بتاريخ سابق وحديث لرفع دعوى التطليق ضد زوجته، "مظنة الإضرار بزوجته وأولاده، بإضعاف الضمان العام الذي منه سينفذ عليه الحكم الصادر بمستحقاتهم"، مضيفة أن "قانون الالتزامات والعقود صريح في فصله 1241 الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه".
وأوضح المحامي محمد الهيني الذي ينوب عن الزوجة وأبنائها في هذا الملف، في تصريح لهسبريس، أن "قواعد الفقه المالكي وهي بمثابة قانون في النازلة تمنح الزوجة والأبناء حق الاعتراض على التصرفات التي يبرمها زوجها أو والدهم إضرارا بذمتهم المالية على سبيل التبرع، وإضرارا بها وبأولادها المرفوعة لهم دعوى الشقاق التي ستسفر عن تحديد مستحقات مالية، وذلك باعتبارهم دائنين بموجب هذه القواعد، وما الحكم القضائي إلا وسيلة مفرزة لا منشئة بالنسبة للأولاد والزوجة".
واستغرب المحامي المذكور هذه الخطوة قائلا: "إن الله سبحانه وتعالى لم يورث الأخ، لكن الزوج في هذه الحالة قام بتوريته في حياته ضدا على مصلحة أبنائه وزوجته وضدا على الشرع والقانون"، لافتا إلى أن "الزوج واستباقا لنتيجة دعوى التطليق للشقاق وحتى يحرم الزوجة وأبناءه من حقوقهم الشرعية، بادر بالتصدق بكل أملاكه لأخيه ضدا على القانون وأحكام الشريعة الإسلامية".
وتلتمس الزوجة رفقة أبنائها إبطال هذه العقود وفقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، مع أداء الزوج وشقيقه لفائدتهم تعويضا مدنيا معنويا وماديا مؤقتا قدره 10 آلاف درهم مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتقهم مع الإكراه البدني في الأقصى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
الفلوس والجهل ماكيتلاقاوش بحال دنيا باطما.
هذه هي القوانين التي يجب ان تلغى والبدأ في تأسيس قوانين حديثة تستجيب لمبدأ العدالة للجميع
هل من مسطرة لتدارك الأمر؟
( أما بعد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق. لكم أن لا يواطئن فرشهم غيركم، ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً – ألا هل بلغت....اللهم فاشهد ).
هاذوك العقارات دارهم بيديه و من حقو يتصرف فيهم كيف بغى : هبة، صدقة، بيع .. الخ
اما قضية الطلاق فولادو محسوبين عليه وكي بقى المصروف ديالهم على عاتقه .. هو مجبر يصرف عليهم و لكن ماشي مجبر يخلي ليه الديور و العقارات يورثوهم
لهذا تجد الابناء حينما يصلوا سن 18 سنة كل يدهب في حال سبيله و يعتمد على نفسه كليا لبناء مستقبله الخاص به
و لا ينتظر ان يموت الاب او الام كي يرث
لاحظوا معي الفرق بين السلوكيات.مهما كانت الدوافع فهذا سلوك دنيء وحقير ولا اخلاقي
.لانه لا يريد ان تستفيد زوجته التي حتما بنت معه هذه الثروة. ويفضل أن بسلمها لاخيه الذي هو الاخر متورط في هذا التحايل على شرع الله وعلى القانون.
تحية اهانه الزوجة اليقضة والتي اتمنى ان بنصفها الفضاء المغربي.
si non dans l acte de mariage il faut écrire que Irth est garantie pour la femme et il faut que ça soit réciproque
دون التعمق ودون دراسة علاقته مع الزوجة ومع أبناءه...
نعم في الشريعة لا ينبغي أن نحرم الأبناء من الإرث..
لكن ألم تنتظروا أن الرجل لازال حيا يرزق.... وأنه بإمكانه ان يفعل بماله كل ما يشاء ؟؟؟!!!!
ربما ذهبتم بعيدا عندما تكلمتم عن الانتقام...
ربما الرجل رأى ان ماله لن يستحقه أبناءه وزوجته بسبب معاملتهم الخبيثة والقادسية لابيهم وتحيزهم التام لأمهم
دون مراعاة حقوق والدهم...
انا لم أجزم ان القصة كانت هكذا... ولكن هناك احتمال كبير
ان علاقة باقي الأسرة مع الأب كانت سيءة للغاية....
فكيف تفكرون أن تتركوا لأبناء كم عقارات واملاك قيمتها الملايين في منطقة جد نامية... وهم يعاملونك مثلا مثل معاملتهم لأي شخص غريب لا يعرفونه... او معاملة العدولعدوه؟
لا يمكنكم الحكم ووضعع عدالة في هذه القصة دون معرفة
اعماقها واسبابها الحقيقية ودوافعها... وحيتياتها