سابقة .. رجل يحرم زوجته وأولاده من الإرث بإبرام صدقات لشقيقه

هسبريس - عبد الإله شبل

في سابقة من نوعها، أقدم مواطن يقطن في الدار البيضاء على إبرام عقود صدقات عبارة عن خمسة عقارات يملكها لفائدة أخيه، وذلك أشهرا قليلة على مباشرته مسطرة التطليق للشقاق ضد زوجته بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية.

وينتظر أن تفتح المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ملفا يعد سابقة من نوعها، يتعلق بإبطال عقود الصدقة، بعد تقدم الزوجة وأبنائها الثلاثة بمقال لرئيس المحكمة من أجل إبطال هذه العقود وفقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.

وبحسب الدعوى التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الزوجة وأبناءها فوجئوا بعد رفع دعوى التطليق للشقاق بمبادرة الزوج قبل ذلك بأشهر قليلة بإبرام عقود صدقات لفائدة أخيه، المدعى عليه الثاني، بخصوص خمسة عقارات محفظة يملكها.

واعتبرت الزوجة والأبناء أن إقدام الزوج بعد 26 سنة من الزواج على التبرع بالعقارات قبل جريان مسطرة الشقاق بأشهر قليلة، التي من شأنها إلزامه بأداء مبالغ يفرضها قانون الأسرة نحو زوجته وأولاده، "يشكل مساسا بمبدأ الضمان العام الذي خوله المشرع لكافة دائني الشخص، سواء منهم الذين ارتبطوا به بعقود سابقة، أو أدخلوا معه في علاقات استحقوا بموجبها أدائه لفائدتهم مبالغ مالية بموجب القانون".

واعتبرت الشكاية أن في إبرام هذه العقود بتاريخ سابق وحديث لرفع دعوى التطليق ضد زوجته، "مظنة الإضرار بزوجته وأولاده، بإضعاف الضمان العام الذي منه سينفذ عليه الحكم الصادر بمستحقاتهم"، مضيفة أن "قانون الالتزامات والعقود صريح في فصله 1241 الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه".

وأوضح المحامي محمد الهيني الذي ينوب عن الزوجة وأبنائها في هذا الملف، في تصريح لهسبريس، أن "قواعد الفقه المالكي وهي بمثابة قانون في النازلة تمنح الزوجة والأبناء حق الاعتراض على التصرفات التي يبرمها زوجها أو والدهم إضرارا بذمتهم المالية على سبيل التبرع، وإضرارا بها وبأولادها المرفوعة لهم دعوى الشقاق التي ستسفر عن تحديد مستحقات مالية، وذلك باعتبارهم دائنين بموجب هذه القواعد، وما الحكم القضائي إلا وسيلة مفرزة لا منشئة بالنسبة للأولاد والزوجة".

واستغرب المحامي المذكور هذه الخطوة قائلا: "إن الله سبحانه وتعالى لم يورث الأخ، لكن الزوج في هذه الحالة قام بتوريته في حياته ضدا على مصلحة أبنائه وزوجته وضدا على الشرع والقانون"، لافتا إلى أن "الزوج واستباقا لنتيجة دعوى التطليق للشقاق وحتى يحرم الزوجة وأبناءه من حقوقهم الشرعية، بادر بالتصدق بكل أملاكه لأخيه ضدا على القانون وأحكام الشريعة الإسلامية".

وتلتمس الزوجة رفقة أبنائها إبطال هذه العقود وفقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، مع أداء الزوج وشقيقه لفائدتهم تعويضا مدنيا معنويا وماديا مؤقتا قدره 10 آلاف درهم مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتقهم مع الإكراه البدني في الأقصى.