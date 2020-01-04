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الرئيسية | مجتمع | سابقة .. رجل يحرم زوجته وأولاده من الإرث بإبرام صدقات لشقيقه

سابقة .. رجل يحرم زوجته وأولاده من الإرث بإبرام صدقات لشقيقه

سابقة .. رجل يحرم زوجته وأولاده من الإرث بإبرام صدقات لشقيقه
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 04 يناير 2020 - 16:00

في سابقة من نوعها، أقدم مواطن يقطن في الدار البيضاء على إبرام عقود صدقات عبارة عن خمسة عقارات يملكها لفائدة أخيه، وذلك أشهرا قليلة على مباشرته مسطرة التطليق للشقاق ضد زوجته بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية.

وينتظر أن تفتح المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ملفا يعد سابقة من نوعها، يتعلق بإبطال عقود الصدقة، بعد تقدم الزوجة وأبنائها الثلاثة بمقال لرئيس المحكمة من أجل إبطال هذه العقود وفقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.

وبحسب الدعوى التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الزوجة وأبناءها فوجئوا بعد رفع دعوى التطليق للشقاق بمبادرة الزوج قبل ذلك بأشهر قليلة بإبرام عقود صدقات لفائدة أخيه، المدعى عليه الثاني، بخصوص خمسة عقارات محفظة يملكها.

واعتبرت الزوجة والأبناء أن إقدام الزوج بعد 26 سنة من الزواج على التبرع بالعقارات قبل جريان مسطرة الشقاق بأشهر قليلة، التي من شأنها إلزامه بأداء مبالغ يفرضها قانون الأسرة نحو زوجته وأولاده، "يشكل مساسا بمبدأ الضمان العام الذي خوله المشرع لكافة دائني الشخص، سواء منهم الذين ارتبطوا به بعقود سابقة، أو أدخلوا معه في علاقات استحقوا بموجبها أدائه لفائدتهم مبالغ مالية بموجب القانون".

واعتبرت الشكاية أن في إبرام هذه العقود بتاريخ سابق وحديث لرفع دعوى التطليق ضد زوجته، "مظنة الإضرار بزوجته وأولاده، بإضعاف الضمان العام الذي منه سينفذ عليه الحكم الصادر بمستحقاتهم"، مضيفة أن "قانون الالتزامات والعقود صريح في فصله 1241 الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه".

وأوضح المحامي محمد الهيني الذي ينوب عن الزوجة وأبنائها في هذا الملف، في تصريح لهسبريس، أن "قواعد الفقه المالكي وهي بمثابة قانون في النازلة تمنح الزوجة والأبناء حق الاعتراض على التصرفات التي يبرمها زوجها أو والدهم إضرارا بذمتهم المالية على سبيل التبرع، وإضرارا بها وبأولادها المرفوعة لهم دعوى الشقاق التي ستسفر عن تحديد مستحقات مالية، وذلك باعتبارهم دائنين بموجب هذه القواعد، وما الحكم القضائي إلا وسيلة مفرزة لا منشئة بالنسبة للأولاد والزوجة".

واستغرب المحامي المذكور هذه الخطوة قائلا: "إن الله سبحانه وتعالى لم يورث الأخ، لكن الزوج في هذه الحالة قام بتوريته في حياته ضدا على مصلحة أبنائه وزوجته وضدا على الشرع والقانون"، لافتا إلى أن "الزوج واستباقا لنتيجة دعوى التطليق للشقاق وحتى يحرم الزوجة وأبناءه من حقوقهم الشرعية، بادر بالتصدق بكل أملاكه لأخيه ضدا على القانون وأحكام الشريعة الإسلامية".

وتلتمس الزوجة رفقة أبنائها إبطال هذه العقود وفقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، مع أداء الزوج وشقيقه لفائدتهم تعويضا مدنيا معنويا وماديا مؤقتا قدره 10 آلاف درهم مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتقهم مع الإكراه البدني في الأقصى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - Adilos السبت 04 يناير 2020 - 16:06
Je pense que les choses sont claires. Le mari est libre de faire les donations qu'il veut. Apparement son épouse est une personne qui aime l'argent...
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-24
2 - kamal السبت 04 يناير 2020 - 16:08
الحق يقال ما كان عليه حرمان اولاده من الارث لكن ارغبة في لانتقام اعمته
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60
3 - الطنز البنفسجي السبت 04 يناير 2020 - 16:08
للي كيوقع فهاد الحالة هو أن الاخ المستفيد.. كيقلب وجهو على خوه وكيجري عليه حتى من دارو بموجب العقود.. حيت كما تدين تدان. والفلوس راه ديال الله ماشي ديالك وخاصك تتصرف فيها كيفما أمرك.. انا كنتكلم بموجب المقال اما الوقائع فعلا كيعلمها الله.
الفلوس والجهل ماكيتلاقاوش بحال دنيا باطما.
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87
4 - [email protected]@ السبت 04 يناير 2020 - 16:09
ان لم تستحي فاصنع ماشئت، الواحد رزقوا وتابعينوا فيه، كولقا الخير في مرتو و ولادو كعم يكتب لخوه، ودابا عندباش باغين العدل، بنادم باغي غير الفلوس، خسارا على وقت
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50
5 - salam السبت 04 يناير 2020 - 16:09
C’est son argent. Il a tous les droits.
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43
6 - abd السبت 04 يناير 2020 - 16:11
الزوجة من حقها ان ترفع الدعوة بحكم أنه يريد تطلقها أما الأولاد فلا دخل لهم بالمسالة
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31
7 - مغربي السبت 04 يناير 2020 - 16:12
لازم الرجل يخلص المتعة الجنسية لي تمتع بها من زوجته اي قانون هدا
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-42
8 - wiseman السبت 04 يناير 2020 - 16:14
أعرف رجلاً عجوزًا تم التلاعب به لإعطاء نصف ممتلكاته إلى شاب. المشكلة هي أن هذا الرجل لديه 12 طفلاً شرعيًا. قوانين الوراثة في المغرب مريضة. إنهم بحاجة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ، وليس التعقيدات في البلدان الإسلامية حيث الاقتصادات معقدة كما هي I
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-10
9 - ضد الضد السبت 04 يناير 2020 - 16:16
ربما و الله اعلم كان الرجل يعيش عيشة الذل و الاحتقار مع زوجته و ابنائه الدافع الذي جعله يتصدق بثروته لشقيقه. لا يمكن لاي احد ان يتصدق على شقيقه و يترك اولاده بدون شيء اللهم ان كانوا يعاملونه معاملة سيئة . و ان كان من غير هذا فانه مختل عقلي .
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87
10 - وجهة نظر السبت 04 يناير 2020 - 16:19
اوا انتيا بغيتي الطلاق ورفعتي علي دعوة التطليق للشقاق اوا والله لشفتي مني لا انت ولا ولادك ريااال احمر...كلشي لخويا!!!!...ياترى ما ذنب الاولاد؟؟؟!!!
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14
11 - Arsad السبت 04 يناير 2020 - 16:21
وماذا يكون من القضاء والقانون لو انه تبرع بها لوزارة الاوقاف هل ستتعبع الوزارة من طرف القضاء ام ان الزوجة والاولاد ( مشات على عنهم ضبابة )
هذه هي القوانين التي يجب ان تلغى والبدأ في تأسيس قوانين حديثة تستجيب لمبدأ العدالة للجميع
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11
12 - نبيل ريدي السبت 04 يناير 2020 - 16:21
هناك أناس لا يفقهون شئ همهم الوحيد هو الانتقام من الزوجة فادا كانت علاقتك بالزوجة مش ولابد كما قال المصريون فما دنب الاولاد
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16
13 - ع/غ السبت 04 يناير 2020 - 16:27
أقدم أب على تفويت سكن لابن غير شرعي كان قد تبناه وسجله بالحالة المدنية بطريقة ملتوية منذ 1984 وحرم ثلاثا من بناته شرعيات من الإرث. وقد جاء التفويت بيعا .
هل من مسطرة لتدارك الأمر؟
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-1
14 - الحقيقة الغائبة السبت 04 يناير 2020 - 16:29
الصدقات أو الوصية تكون في حدود الثلث ، اذا توفرت شروط الوصية ... اما البيع فﻻ أشكال فيه ، المهم لم نسمع لطرف اﻻخر يعني الزوج ، والحقيقة غائبة ماجرى الله اعلم.
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3
15 - خالد F السبت 04 يناير 2020 - 16:35
وكأن هذه الزوجة المسكينة لم تساهم في تكوين ثروة زوجها ولم تساهم في إنجاب الأطفال بعد الإستمتاع بها. أغلب الظن أن الزوج تعرض لعمل شيطاني من بعض السحرة المجرمين، هنا نذكر بعض الرجال الغافلين أن المرأة سبب من أسباب رزق الزوج، وأنها طبيب نفساني مجاني، وأنها عشيقة عند العقلاء. لهذا فظلمها حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع:
( أما بعد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق. لكم أن لا يواطئن فرشهم غيركم، ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً – ألا هل بلغت....اللهم فاشهد ).
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4
16 - المهدي السبت 04 يناير 2020 - 16:35
السؤال لي كي طرح نفسه هو علاش كنهضرو على الارث و السيد مازال على قيد الحياة !!!
هاذوك العقارات دارهم بيديه و من حقو يتصرف فيهم كيف بغى : هبة، صدقة، بيع .. الخ
اما قضية الطلاق فولادو محسوبين عليه وكي بقى المصروف ديالهم على عاتقه .. هو مجبر يصرف عليهم و لكن ماشي مجبر يخلي ليه الديور و العقارات يورثوهم
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25
17 - hamorabi السبت 04 يناير 2020 - 16:36
الأب مسؤول بالنفقة على أولاده حتى سن الرشد. أنا لا أرى أي عيب إذا أراد أحد الأبوين عدم توريث أبنائهما لسبب من الأسباب. فمثلا الولد العاق الذي يؤذي أبويه أو لأسباب أخرى فهل يستحق أن يرث الأبوين؟ كفانا من التخربيق الديني ويجب علينا مراجعة قانون الإرث.
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2
18 - brother السبت 04 يناير 2020 - 16:38
طبعا مجتمعنا الذكوري و كحل الراس سيحاول جاهدا ان يبرر و يجعل نفسه عالما ويفقه في كل شئ ان ما قام به الزوج لم يتعارض مع القانون و ان ما قامت به الزوجة غير اخلاقي و منافي للمجتمع المحافظ ووو.... عقدة ان تكون للمراة حقوق لا تزال لم تستسغها بعد مجتمعاتنا المتخلفة
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-3
19 - العربي العربي السبت 04 يناير 2020 - 16:39
في امريكا مثلا حق الملكية مقدس والمواطن له الحق ان يملك ما يشاء و يتصرف به كيفما يشاء
لهذا تجد الابناء حينما يصلوا سن 18 سنة كل يدهب في حال سبيله و يعتمد على نفسه كليا لبناء مستقبله الخاص به
و لا ينتظر ان يموت الاب او الام كي يرث
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8
20 - خولة السبت 04 يناير 2020 - 16:49
هذه تسمى هبة وليست صدقة وهناك فرق شاسع بين الاثنين ، والرجل ان كان عاقلا فهو حر في التصرف بأمواله بالبيع والهبة الا اذا كان مريضا مرض الموت بما ان الزوجة في حالة طلاق فانها تعتبر غريبة عليه وليس لها أي نصيب في الميراث أما حقوق المرأة فلها حق النفقة فقط الا اذا حكمت لها المحكمة بالتعويض عن الاضرار واذا كانت هي من رفعت دعوى التطليق من القاضي او الخلع فليس لها شيئ فيما يخص الاولاد فانه مجبر على النفقة عليهم حتى سن الرشد بالنسبة للذكور وحتى يتزوجن بالنسبة للاناث اما قول المحامي بانه أراد توريث أخيه والشرع لا يورثه فأعتقد ان المحامي ليس مختصا في قانون الاحوال الشخصية التي تتطابق في كثير من الاحوال مع المذهب المالكي وأيضا مع القانون المدني بحيث أن الشخص حر في التصرف في أمواله بابراع عقد البيع والشراء والهبات وهو لا يعتبر تصرف لمنع ورثته مادام في كامل قواه العقلية ولسنا ندري ما اذا كان الابناء سيرثونه أم هو من يرثهم لان الاعمار بيد الله ،،بالنسبة للزوجة ان لم تكن على ذمته فلا شيئ لها وبما ان اجراءات الطلاق مستمرة فهذا لا يمنعه من التصرف في أمواله حتى ولو كانت على ذمته ان لم تكن له شريكة في تجارة أو في عقار ،،على المحامي أن يراجع معلوماته
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16
21 - Lahcen السبت 04 يناير 2020 - 16:49
الشرع يعطيه حق التصرف في 25% من املاكه، و يحق للقاضي إلغاء (الصدقة )
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-5
22 - سعدية السبت 04 يناير 2020 - 16:52
قرات قبل قليل ان رجلا سوبسريا تبرع بنصف ثروته لفائدة أطفال مغاربة في حين يقدم هذا الاب على حرمان أبناءه وتعريضهم للهشاشة.
لاحظوا معي الفرق بين السلوكيات.مهما كانت الدوافع فهذا سلوك دنيء وحقير ولا اخلاقي
.لانه لا يريد ان تستفيد زوجته التي حتما بنت معه هذه الثروة. ويفضل أن بسلمها لاخيه الذي هو الاخر متورط في هذا التحايل على شرع الله وعلى القانون.
تحية اهانه الزوجة اليقضة والتي اتمنى ان بنصفها الفضاء المغربي.
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-6
23 - مساوي هولند السبت 04 يناير 2020 - 16:53
لقد تمكن الأستاذ الهيني بحنكته ودرايته بالقانون أن يكشف عن المستور. كثير هن النساء والأطفال ضحية التلاعب والتحايل على القانون وذلك بتفويت الأملاك والثروات عن طريق الصدقة أو الهيبة أو حتى البيع المؤقت حتى يتسنى للزوج المطلق الإفلات من أداء واجبات يفرضها الطلاق حسب الوضعيات المادية لكل مطلق فيتم التهرب بمثل هذه الطرق . نقول الأستاذ الهيني لقد انصفت والمحكمة عملت على ابطال الباطل وكل ما بني على باطل فهو باطل. نتمنى أن يحذو الكثير من الأساتذة حذوك وسورة النساء حجة على هؤلاء الذين يمتهنون الشطط.
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-2
24 - vladi السبت 04 يناير 2020 - 16:53
c'est son argent, il fait ce qu'il veut avec
si non dans l acte de mariage il faut écrire que Irth est garantie pour la femme et il faut que ça soit réciproque
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0
25 - شعب اشعت.. السبت 04 يناير 2020 - 16:54
لا ينبغي أن نتسرع هكذا بسرعة البرق فنلقي اللوم على الرجل
دون التعمق ودون دراسة علاقته مع الزوجة ومع أبناءه...
نعم في الشريعة لا ينبغي أن نحرم الأبناء من الإرث..
لكن ألم تنتظروا أن الرجل لازال حيا يرزق.... وأنه بإمكانه ان يفعل بماله كل ما يشاء ؟؟؟!!!!
ربما ذهبتم بعيدا عندما تكلمتم عن الانتقام...
ربما الرجل رأى ان ماله لن يستحقه أبناءه وزوجته بسبب معاملتهم الخبيثة والقادسية لابيهم وتحيزهم التام لأمهم
دون مراعاة حقوق والدهم...
انا لم أجزم ان القصة كانت هكذا... ولكن هناك احتمال كبير
ان علاقة باقي الأسرة مع الأب كانت سيءة للغاية....
فكيف تفكرون أن تتركوا لأبناء كم عقارات واملاك قيمتها الملايين في منطقة جد نامية... وهم يعاملونك مثلا مثل معاملتهم لأي شخص غريب لا يعرفونه... او معاملة العدولعدوه؟
لا يمكنكم الحكم ووضعع عدالة في هذه القصة دون معرفة
اعماقها واسبابها الحقيقية ودوافعها... وحيتياتها
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13
26 - amine السبت 04 يناير 2020 - 16:58
ارجو من الاخوة عدم التسرع في نطق الأحكام. نحن لا نعرف الحقيقة كاملة ولم نسمع وجهة نظر الزوج. ربما هناك أسباب موضوعية ( خيانة زوجية، عقوق، ....). الله اعلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا...
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6
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