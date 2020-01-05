ائتلاف وطني يجمع المدراء والعاملين بدور الشباب

هسبريس من الرباط

قال الائتلاف الوطني للمدراء والعاملين بدور الشباب، في نداء للتأسيس يحمل شعار "شركاء في التغيير، شركاء في البناء"، إنه "يتوجب علينا كمدراء وعاملين بدور الشباب تعبئة كافة الفاعلين والمتدخلين والشركاء لتأصيل العمل التشاركي، وبناء قوة اقتراحية قادرة على إبداء الرأي واقتراح البدائل للمساهمة في خلق النموذج الممكن لدار الشباب، وجعلها مؤسسة فاعلة ونشيطة ومواكبة لاحتياجات وانتظارات ورغبات الشباب".

وأوضح الائتلاف ذاته أن ما ذُكر يأتي "انطلاقا من الأهمية التي تحظى بها مؤسسة دار الشباب ضمن منظومة مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتنشيط الثقافي والفني داخل المجتمع، ونظرا لما تلعبه من أدوار أساسية في تأطير الشباب المغربي، باعتبارها فضاء للمعرفة والتكوين والتفتح، وتماشيا مع كل المجهودات المبذولة للنهوض بالأدوار الحقيقية لهذه المؤسسة الثقافية والتربوية والاجتماعية، وانسجاما مع فلسفة ورؤية وتوجه قطاع الشباب والرياضة".

وجاء في نداء التأسيس أن "الفكرة لا توجد ما لم يعبر عنها، والفكرة بالأساس هي حاجتنا لدار الشباب داخل أفق العصر، أي داخل أفق تحديث مجتمعنا، فنحن لا نشتغل داخل مؤسساتنا على برامج جامدة ولا يمكن أن نركن لمقاربات ميكانيكية، ولا عيب أن يقارع المدراء والعاملون بدور الشباب تجاربهم وخبراتهم، وأن يستمعوا لبعضهم البعض، وأن يعيدوا قراءة التجارب الناجحة، ويضعوا ما انتهوا إليه موضع التجريب والتنزيل، ومن ثمة التقييم والتقويم".

وأكد المدراء والعاملون بدور الشباب أن ائتلافهم "فرصة هامة لتقديم نقد ذاتي موضوعي، نسعى من خلاله إلى فتح نقاش موسع بين المدراء والعاملين بدور الشباب لتجميع المقترحات ومشاريع الأفكار، لرسم الآفاق المستقبلية لهذه المؤسسة، مستحضرين سؤال: من نحن؟ رفقة سؤال آخر يلح علينا بحدة: ماذا نريد؟ لتقديم إجابات تخدم هذا المرفق العام وتخدم المصالح المشتركة لكل الفاعلين والمتدخلين فيه".

وأشار نداء التأسيس إلى أن هذا الائتلاف "مبادرة مغربية خالصة تنطلق من واقعنا، تستوعبه وتتفهمه وتتطلع إلى نموذج مستقبلي نصيغ له مؤشرات جديدة تجعل من فعلنا ومشروعنا التجميعي جوابا واقعيا وعمليا، يجسد قدرتنا على البذل والعطاء وتنسيق الجهود، للخروج من شرنقة الاستكانة وفتح مجالات أرحب وأوسع للتعاون والتفاهم".

ودعا المصدر ذاته "كافة المدراء والعاملين بدور الشباب وكل من له غيرة على هذه المؤسسة التربوية الالتفاف حول مبادرة الائتلاف الوطني بوصفه مجموعة للتفكير، مستقلة ومنفتحة وغير ربحية، لها طبيعة فكرية وعلمية"، مشيرا إلى أنه "نداء الواجب المهني والوطني وصوت الضمير الجماعي من أجل مؤسسة شبابية جديرة بمرتاديها".