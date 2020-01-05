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الرئيسية | مجتمع | حقول الفراولة الإسبانية تستقبل الدفعة الأولى من العاملات المغربيات‬

حقول الفراولة الإسبانية تستقبل الدفعة الأولى من العاملات المغربيات‬

حقول الفراولة الإسبانية تستقبل الدفعة الأولى من العاملات المغربيات‬
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 05 يناير 2020 - 20:00

شرعت حقول الفراولة بإقليم "هويلفا" الإسباني في عملية استقبال عاملات الجني المؤقتات منذ بضعة أيام، حيث يُرتقب أن تصل الدفعة الأولى الكامِلة من المزارعات المغربيات اللائي سبق لهن الاشتغال في الحقول الإسبانية خلال الأسبوع المقبل، بدءا من سابع يناير المقبل إلى غاية العشرين منه.

ووفق ما تداولته وسائل الإعلام المحلية في "المملكة الإيبيرية" فقد اتفقت الحكومة الإسبانية مع نظيرتها المغربية على منح تراخيص العمل بالنسبة للعاملات المعاودات في منتصف دجنبر المنصرم، لكن العملية شهدت تأخرًا نسبيا في سيرورتها.

تبعا لذلك، ستصل الدفعة الأولى والثانية من النساء المغربيات التي سبق لهن الاشتغال في الحقول الإسبانية خلال السنوات الماضية في يناير الجاري، بينما حدد للدفعة الثالثة من عاملات الفراولة موعد فبراير المقبل، في حين ستصل العاملات لأول مرة إلى المزارع الإسبانية بدءا من مارس.

ويتركز العمل في حقول جني الفراولة خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى يونيو كل سنة، في حين ارتفعت المساحة الزراعية المخصصة للفواكه الحمراء في منطقة "هويلفا" هذه السنة إلى 11700 هكتار؛ أي بزيادة قدرها اثنين في المائة بالمقارنة مع الموسم المنصرم، بينما ارتفعت مساحة الفراولة إلى 6095 هكتارا سنة 2020.

وانتقل رجال الأعمال الأندلسيين العاملين في القطاع، خلال منتصف دجنبر الماضي، إلى ثلاثة أماكن مختلفة في المملكة من أجل تسجيل بيانات المرشحات للعمل في جني محصول الفراولة؛ وذلك بغرض توظيف ما قدره 6 آلاف و500 عاملة لأول مرة.

وقامت السلطات الإسبانية، بمعية الحكومة المغربية، بتكثيف الإجراءات القانونية التي من شأنها تحصين العاملات المغربيات من أي تحرش جنسي أو اعتداء تفاديًا لما وقع في المواسم المنصرمة، إذ تعرضن لمختلف صنوف الابتزاز والإرغام على العمل.

وتحدثت وسائل الإعلام في الجارة الشمالية، في الموسم المنقضي، عن الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها عاملات الفراولة، إذ تقدمت ثلاث نساء مغربيات بشكاية إلى القضاء الإسباني، تطرقن فيها إلى خرق أرباب المزارع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن الاتفاق الجماعي المشترك، منها مصادرة جوازات سفرهن، وعدم توصلهن بأجورهن في الوقت المناسب، ومضاعفة ساعات العمل بشكل غير قانوني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - brahim الأحد 05 يناير 2020 - 20:06
واش مزال كتصفطو عيلاتكم لسبانية وباز ليكم
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40
2 - طارق بن زياد الجزائري الأحد 05 يناير 2020 - 20:11
لماذا لا يمارس الشباب المغاربة مهنة جني محاصيل الفراولة في إسبانيا في مكان المغربيات مادمن يتعرضن لمضايقات وتحرشات واعتداءات ؟!
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43
3 - Simo الأحد 05 يناير 2020 - 20:14
علاش مايجيوش عندنا السبليونيات يخدم فالفرمات ديالنا. ايييه يالوقت، كيف كنا أو كي ولينا. مشات الأندلس أو ولينا كنبيعو فريوسنا
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24
4 - محمد الأحد 05 يناير 2020 - 20:19
يا ترى هل من الصائب إرسال مغربيات مسلمات إلى الحقول في بلاد النصارى كعاملات ؟
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18
5 - Nasser الأحد 05 يناير 2020 - 20:23
Triste. Le néo colonialisme dans toute sa splendeur.
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11
6 - عبدالله المسلم الأحد 05 يناير 2020 - 20:28
فعلا مادمن يتعرضن للتحرش لم لايرسلون شباب بدلا منهن
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6
7 - حلا الأحد 05 يناير 2020 - 20:28
مايروج الآن في أوساط العاملات المهتمات أن الأوضاع تحسنت وكل المشاكل السابقة وجدت لها حلول وعيونهن على 60000 درهم سيعدن بها خلال ستة أشهر من العمل.ولكن من يضمن ذلك.من هو الضامن أن لا مشاكل بالموضوع.ألن نسمع مرة أخرى قصص التحرش والاغتصاب والاستغلال وووو؟ليس بالضرورة أن يكون الجانب الاسباني هو الوحش المستغل هنا ألن تغير تلك النسوة أقوالهن بعد الوصول للضفة الأخرى واكتشاف واقع حلم بالنسبة لهن ومحاولة ابتزاز الآخر باتهامات جديدة يخترعنها اويعدن نفس السيناريوهات السابقة كما العادة للوصول لمآرب أخرى.الظاهر ان الجانب الاسباني لم يجد يد عاملة من جنسيات أخرى مادام يعيد الكرة رغم الازعاجات ومشاكل العاملات المغربيات
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2
8 - كيفاش اعمي؟ الأحد 05 يناير 2020 - 20:34
مبادرة غرس ثلاثة ملايين شجرة مثمرة في غابات المغرب بواسطة الطاءرات المسيرة ستكون فكرة راءعة.
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4
9 - Montpellier الأحد 05 يناير 2020 - 20:35
Vous allez voir otmani va sortir et dir en a créer des milliers de poste de travaille vous vendez l’honneur de votre femme au espagnol franchement la honte gouvernement wjahom m9azdar
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7
10 - موس الأحد 05 يناير 2020 - 20:37
حقول الفراولة الأسبانية تستقبل الدفعة الأولى من المرشحات للإغتصاب
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9
11 - adel الأحد 05 يناير 2020 - 20:39
ا لان يتسابقن على الذهاب الى اسبانيا وغدا يشتكين من التحرش.غريب امرهن.والذي استغرب منه كيف لازواج هؤلاء النساء ان يسمحوا لزوجاتهم بالذهاب الى هناك رغم علمهم بانهن يتعرضن للتحرش ام ان الاورو اهم عندهم من شرفهم وكرامتهم.
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9
12 - محمد السيد الأحد 05 يناير 2020 - 20:39
هذا عار و خزي أن تدهب مغربيات للعمل في مزارع الإسبان واش المغرب لا يقدر على توفير العمل بكرامة لأبنائه و يقدر على
تنظيم المهرجانات بالملايير
تنظيم كأس العالم بالملايير
صرف 100 مليار على المنتخب الوطني كل عام
....
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5
13 - اخوكم الأحد 05 يناير 2020 - 20:43
والله عار على النظام السياسي المغربي الذي يرسل نسوان يشتغلن عند الأسبان ، ماهو دور النظام ان لم يوفر المأكل والمسكن والحياة الشبه الكريمة لمثل هذه النسوان لقد شاعت قضية الاغتصاب من قبل في هذا المجال والله عار على دولة تتاجر برعاياها وتعقد عقود مع اسبانيا والاتحاد الأوروبي على خيرات شعب مهجر كالصيد البحري وكراء البحر وباقي الثروات بلاد الخليج مكتظة بتسوانا المغرب أوروبا كذلك الا تستحقون يا ساسة المغرب أليس فيكم رجل شريف
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4
14 - غيور على وطنه الأحد 05 يناير 2020 - 20:48
رغم الطجة الاعلامية بخصوص استغلال العاملات المغربيات جنسيا من طرف الاسبان وعيالاتنا مخايفينش ورجعو عاود اخدمو َوالحكومة ديالنا ماطلباتش بابسط الحقوق لهاد العيالات?!
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2
15 - الدوبي الأحد 05 يناير 2020 - 20:53
هاذ الشي قولوه لوزير الفلاحة لي شطنوه الانتخابات اوخلى هاذ الوظيفة الشريفة في الوقت لكيطلب منا تحسين الظروف المواكبة للانتاج الفلاحي واصلاح الفلاحة و تطويرها وتطوير اليد العاملة وتحسين وضعيتها ...الى فهمنا مزيان او بالدارجة من بعد هجرة الادمغة زيدوا علها هجرة اليد العاملة المتمكنة... لاحولة ولا قوة الا بالله
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16 - مجيد الأحد 05 يناير 2020 - 20:53
كول النساء ألتي دهبة الي حقول الفراولة أداء رشوة الي مسؤولين في القطاع قبل تسجيل مستحيل ذهاب الي اروبا يبدون دفع الثمن او باك صاحبي والمحسوبيا
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17 - Otmane الأحد 05 يناير 2020 - 20:53
في ضروف مزرية و بأقل تمن و الانتقاء بالمحسوبية
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1
18 - جحيم ونعيم الأحد 05 يناير 2020 - 20:55
العاملات الفلاحيات بالمغرب تيخلصو مليون للشهر وما كاين لاتحرش لاسب لاضرب وتيخدمو هي 7 ساعات في النهار +سبت واحد راحة.مافهمتش علاش خلاو النعيم ومشاو للجحيم
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0
19 - البليدة الأحد 05 يناير 2020 - 20:59
من يرمون هؤلاء العاملات الموسميات بالفاحشة واقصد المعلقين المغاربة وليس المرتزقة يقترفون اتما عضيما لانهن يقمن بعمل شاق لكسب قوتههن بعرق جبينهن بعكس المرتزقة الدين يعيشون في اوربا من التسول وصدقات الكنائس
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