حقوقيون: خروقات إسبانية تعيد مهاجرين للمغرب

هسبريس من الرباط

وجهت عشرات المنظمات والجمعيات الحقوقية بإسبانيا انتقادات لاذعة إلى مدريد بسبب الترحيل "غير القانوني" للمهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى البلاد في الأيام الماضية.

ودعت منظمات حقوقية، في بيان مشترك وقعته أزيد من 60 جمعية، الحكومة الإسبانية إلى فتح تحقيق في وقوع انتهاكات محتملة من قبل السلطات الإسبانية خلال عملية إعادة حوالي 40 مهاجراً إلى المغرب يوم الجمعة الماضي.

وكانت السلطات الأمنية الإسبانية سلمت لنظيرتها المغربية 40 مهاجرا سريا تم إنقاذهم على بعد أميال بحرية قليلة من الجزر الجعفرية الخاضعة لسيادة مدريد، بعدما كانوا ينوون الوصول إلى سواحل إقليم الأندلس الجنوبي على متن قارب يفتقر إلى أدنى شروط السلامة.

سلطات مليلية المحتلة أوضحت أن قوات خفر السواحل الإسبانية أعادت 40 مرشحا للهجرة غير النظامية إلى المغرب، تطبيقا لمقتضيات القانون البحري الدولي والاتفاقيات الموقعة بينه وبين إسبانيا في هذا الصدد.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن إعادة السلطات الإسبانية للمهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب فور وصولهم بعد ساعات قليلة "يشكل انتهاكا لقوانين الحماية التي توفرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه ينبغي تزويد المهاجرين غير الشرعيين الذين ينزلون على الأراضي الأوروبية بالمعلومات والرعاية والتعاطي مع طلباتهم للجوء".

وقالت حكومة مليلية المحتلة إن المهاجرين أنقذوا من قبل السلطات المغربية في عرض البحر وليس على الأراضي الإسبانية.

لكن المنظمات الحقوقية كذبت الرواية الإسبانية بنشرها صوراً وفرها المهاجرون تحدد مواقعهم عبر نظام المواقع العالمي GPS، وتشير إلى تواجدهم على الأراضي الإسبانية، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.

المصادر ذاتها أشارت إلى أنه فور وصول المهاجرين المرحلين إلى المغرب نقل شخصان منهم على الأقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وترفض المنظمات الحقوقية ما يسمى "الإعادة القسرية" للمهاجرين، خصوصا بعد صدور حكم عن محكمة العدل الأوروبية عام 2017 ينتقد إعادة إسبانيا مهاجرين إفريقيين إلى المغرب دون مراعاة "الإجراءات القانونية".

وكانت سلطات مليلية المحتلة أوردت في بلاغ سابق أن "الجزر الجعفرية شكلت، في الأسابيع الأخيرة، نقطة انطلاق العديد من القوارب"، وأن "القوات البحرية الملكية المغربية شددت الخناق على العصابات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب البشر".