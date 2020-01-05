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الرئيسية | مجتمع | أساتذة باحثون يقررون التصعيد في مواجهة الحكومة

أساتذة باحثون يقررون التصعيد في مواجهة الحكومة

أساتذة باحثون يقررون التصعيد في مواجهة الحكومة
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 05 يناير 2020 - 21:08

أعلنت "تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين" عن خوضها لسلسة احتجاجات ميدانية في الموسم الجديد، احتجاجا على ما أسمته بـ "التماطل الوزاري" في حل الملفات المطلبية التي تنادي بها، داعية إلى تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لأساتذة الجامعات المغربية.

تبعا لذلك، قررت التنسيقية سالفة الذكر، وفق بيان لها، تنظيم وقفة احتجاجية أمام جميع الجامعات المغربية لمدة ساعتين في الخامس من فبراير المقبل، وخوض إضراب وطني عن العمل في العشرين من الشهر ذاته مع تواجد الأساتذة بالجامعات والمعاهد.

كما تعتزم "تنسيقية الأساتذة الباحثين" خوض إضراب وطني عن العمل بالموازاة مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في العاشر من مارس القادم، بمناسبة الذكرى الأولى لميلاد التنسيقية.

وأوضح المصدر عينه أنه سيتم استئناف عملية الترافع على ملف التنسيقية لدى رئاسة الحكومة إلى جانب الوزارة الوصية على القطاع ووزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، علاوة على تنظيم يوم دراسي حول الموضوع في الشهر الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - معلم الأحد 05 يناير 2020 - 21:24
باحثون !!!سبحان الله ماهي هذه البحوث!؟ سوى البحوث عن الترقية .والدليل ترتيب جامعاتنا على المستوى الإفريقي والعربي ،فعلا اذا لم تستحي فافعل ماشءت .
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0
2 - اسماعيل الأدوزي الأحد 05 يناير 2020 - 21:50
في encg بأكادير قريبة لي تمتحن في مادة مدخل لدراسة القانون رغم أن الاستاذ لم يحضر ولو لحصة واحدة واكتفى بمطالبة الطلبة باقتناء المطبوع من أصحاب الفوتوكوبي
هذا مثال لما يقع في الجامعات المغربية
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3 - Mohammed Yahia الأحد 05 يناير 2020 - 21:50
شكرا جزيلا للتنسيقية. سؤشارك انشاء الله في جميع هذه التحركات.
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