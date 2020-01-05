أساتذة باحثون يقررون التصعيد في مواجهة الحكومة

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت "تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين" عن خوضها لسلسة احتجاجات ميدانية في الموسم الجديد، احتجاجا على ما أسمته بـ "التماطل الوزاري" في حل الملفات المطلبية التي تنادي بها، داعية إلى تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لأساتذة الجامعات المغربية.

تبعا لذلك، قررت التنسيقية سالفة الذكر، وفق بيان لها، تنظيم وقفة احتجاجية أمام جميع الجامعات المغربية لمدة ساعتين في الخامس من فبراير المقبل، وخوض إضراب وطني عن العمل في العشرين من الشهر ذاته مع تواجد الأساتذة بالجامعات والمعاهد.

كما تعتزم "تنسيقية الأساتذة الباحثين" خوض إضراب وطني عن العمل بالموازاة مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في العاشر من مارس القادم، بمناسبة الذكرى الأولى لميلاد التنسيقية.

وأوضح المصدر عينه أنه سيتم استئناف عملية الترافع على ملف التنسيقية لدى رئاسة الحكومة إلى جانب الوزارة الوصية على القطاع ووزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، علاوة على تنظيم يوم دراسي حول الموضوع في الشهر الجاري.