اتحاد المحامين العرب يجدد دعم مغربية الصحراء

جمال سماحي

أكد اتحاد المحامين العرب، في بيانه الختامي عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده السبت بمصر، على موقفه الثابت "الداعم لمغربية الصحراء، ولجهود المملكة المغربية الدافعة إلى حل سلمي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية"، معربا عن "رفضه لكل أنواع التدخلات الأجنبية".

وطالب اتحاد المحامين العرب، عبر البيان ذاته، "بفتح الحدود المغربية الجزائرية، والحفاظ على وحدة المصالح المشتركة، ووحدة المصير بين الشعب العربي في الجزائر والمغرب"، مؤكدا "موقفه الثابت المطالب باسترداد مدينة سبتة ومليلية، وجزيرة النكور، وصخرة ليلى وباقي الثغور".

من جانب آخر، أعربت الهيئة ذاتها عن دعمها لمطالب الشعب الفلسطيني التي وصفتها بالعادلة، "خاصة المتعلقة بالقرار الأخير للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب".

البيان سالف الذكر أدان كذلك إقدام السلطات الانتقالية في جمهورية السودان على حل نقابة المحامين، وتكوين لجنة لتسيير شؤون المحامين بالبلد، مؤكدا على "شرعية وقانونية نقيب ومجلس نقابة المحامين المنتخبين من يناير 2018". كما اعتبر أعضاء لجنة التسيير "غير معترف بهم من قبل الاتحاد، وبأي صفة، كانت فردية أو منظمة".

وأعرب بيان اتحاد المحامين العرب عن دعمه لمطالب انتفاضة الشعبين اللبناني والعراقي، التي وصفها بالمشروعة، من أجل تغيير جذري في أوضاعهما المعيشية والاقتصادية، وتفعيل حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، وتحصين استقلالية القضاء، مطالبا في الوقت ذاته بـ"ملاحقة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة، وإحالة كافة الأجهزة الأمنية التي ارتكبت جرائم ضد المتظاهرين السلميين للمحكمة".

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة ذاتها، في بيانها الختامي، على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته، معربة عن تأييدها لـ"كل الجهود الساعية إلى إعادة الحياة الطبيعية لليمن"، ورفضها "أي ميلشيات أو قوى تزرعها القوى الأجنبية بالبلاد".

من جهة أخرى، أدان البيان ما وصفه بـ"العدوان" على الجمهورية العربية السورية، "وكل دولة أو جهة تدعم الإرهاب في سورية"، مؤكدا "وحدة الأراضي السورية وعروبة الجولان المحتل". كما أعرب البيان عن دعمه لسورية شعبا وجيشا وقيادة "في دفاعهم المشروع عن الأرض والمصالح العليا والعامة في مواجهة العدوان والحرب القذرة التي فرضت على سورية"، ودعمه كذلك لليبيا، مدينا التدخل التركي والأجنبي بها.