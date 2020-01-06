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الرئيسية | مجتمع | محاكمة تلميذين بسبب "كلمات الراب" تثير غضب فيسبوكيين وحقوقيين

محاكمة تلميذين بسبب "كلمات الراب" تثير غضب فيسبوكيين وحقوقيين

محاكمة تلميذين بسبب "كلمات الراب" تثير غضب فيسبوكيين وحقوقيين
هسبريس من الدار البيضاء (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 06 يناير 2020 - 14:00

أدانت شرائح واسعة من المجتمع المغربي، ومعها المنظمات الحقوقية، متابعة تلميذين يتابعان دراستهما في التعليم الثانوي التأهيلي قضائيا، مستغربين الأحكام القانونية الصادرة في حقهما، إذ اعتبروها "تُناقض حرية التعبير".

ويتعلق الأمر بـ"أ.م"، الذي أُدين بثلاث سنوات حبسا نافذا في مكناس، مع أدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم؛ وذلك بتهمة إهانة مؤسسات ورموز الدولة، إثر نشره "تدوينة" في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشر فيها عبارات مأخوذة من أغنية "عاش الشعب".

أما الحالة الثانية فتتعلق أيضا بقاصر يتابع دراسته في السنة الثانية من مستوى البكالوريا بمدينة العيون، يدعى "ح.أ"، حكمت عليه المحكمة الابتدائية بأربع سنوات حبسا نافذا، بعدما أصدر أغنية تندرج ضمن فن "الراب"، وتتخوّف الجمعيات الحقوقية من كون اعتقاله راجعا إلى مضمون الأغنية.

تبعا لذلك، تفاعلت وسائط التواصل الاجتماعي مع الواقعتين بكثير من الاستياء والتنديد خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تداول وسوم تنادي بإطلاق سراح التلميذين، مؤكدة أن مكانهما يوجد في المدرسة عوض السجن، خصوصا أنهما قاصران.

في هذا الصدد، استنكر الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك محمد السادس، التهم الموجهة للتلميذين بالقول: "الحزن والدهشة هي المشاعر التي تغزو المرء أمام تعرّض قاصرين، لم يتجاوز عمرهما 18 ربيعا، للسجن بسبب تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي أو ترديد أغان".

إلى ذلك، قال هشام العلوي، في "تدوينة" له على وسائط التواصل الاجتماعي، إن "الأحكام تعد اعتداء، وفي حالة قاصرين تعتبر إعداما"، ثم زاد: "يغزو الغضب المرء وهو يرى الازدواجية الغريبة في انتقاء المحاكمات".

وختم الأمير "التدوينة" سالفة الذكر بالقول: "بمحاكمة مواطنين لا يشكلون أي خطر على أمن البلاد يضع مهندسو هذه الإستراتيجية الملكية في مواجهة صريحة مع الشعب. وفي المقابل يجري تغييب محاكمة قضايا الفساد التي هي سبب الاحتقان السياسي والاجتماعي الحالي".

ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، إذ أدان فرعها بالعيون متابعة التلميذ المسمى "ح.أ"، ليعرب عن تخوفه من متابعته وسجنه بسبب مضمون "أغنية الراب" التي أذاعها في تطبيق "يوتيوب"، ما اعتبره "مسّا بحقه المشروع في حرية الرأي والتعبير".

أما فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس فأدان بدوره متابعة "أ.م"، مؤكدا أن "تدوينة التلميذ تندرج في خانة التعبير عن الرأي، ما يجعل محاكمته باطلة وذات أبعاد سياسية"، ومشيرا إلى أن "ذلك يأتي في سياق عودة الاعتقال السياسي وتكريس الردة الحقوقية التي يعرفها المغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Mou3ad الاثنين 06 يناير 2020 - 14:07
التربية على احترام الآخرين لا تكون في السجن..بل فضاؤها المدرسة.
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40
2 - تاوناتي الاثنين 06 يناير 2020 - 14:13
اذا كانوا يريدون فعلا معاقبة من يهين المقدسات فليحاكموا أمينة حيدر وأصحابها الذين يصرحون دون مواربة بان المغرب بلد يحتل الصحراء وبان شهداءنا من القوات المسلحة مجرمون محتلون..هذه هي المقدسات: أرواح الشهداء ومغربية الصحراء..اما أغنية يرددها أطفال، فهي لا تشكل أي تجاوز أو تهديد أو مس بالمقدسات..انها مهزلة أن تصدر أحكاما بالسجن على تلاميد من اجل تدوينة في فايسبوك، بينما الانفصاليون يتمتعون بحرية التعبير وشتم قدف مقدساتنا.
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76
3 - Karim الاثنين 06 يناير 2020 - 14:18
التناقض هو ان اصحاب الاغنية الاصلية لم يعاقبوا من اجل كلماتها و يعاقب من نقلها من المراهقين ، و هذا يجعل احكام القضاء تبدو عبثية و فوضوية
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66
4 - Roussya الاثنين 06 يناير 2020 - 14:30
يعترف بحق حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان بموجب المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعتبر المغرب كدولة مصادقة على هاذه المعاهدة ، إذن أي خرق لهاذه المعاهدة يعتبر جنحة تتابع فيها الدولة ، ويعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حرية التعبير أو حرية الرأي هي الحق السياسي لإيصال أفكار الشخص عبر الحديث.[2][3][4] يستخدم مصطلح حرية التعبير أحياناً بالترادف، ولكن يتضمن أي فعل من السعي وتلقي ونقل المعلومات أو الأفكار بغض النظر عن الوسط المستخدم. عملياً حق حرية التعبير ليس مطلقاً في أي بلد وعادة ما يخضع هذا الحق لقيود مثلما في حالات التشهير والفحش والتحريض على ارتكاب جريمة. ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.
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15
5 - متتبع الاثنين 06 يناير 2020 - 14:34
3 سنوات و 4 سنوات نافذة في حق قاصرين لم يقوما لا بجريمة و لا باختلاس و لا بفساد.
هل الشعب اصبح اقل من الحشرات في نظر السلطة.
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25
6 - mellouk الاثنين 06 يناير 2020 - 14:35
‏واقع الحال يستدعي ضبط مستوى الوعي لدى المواطن.

المدارس،الأحزاب،المساجد،المعاهد،وسائل الإعلام والبرامج التلفزيونية والإذاعة ووسائل النقل.
كلها وسائل لو تم توظيفها بالشكل الصحيح لشكلت حواجز،تتحطم عليها أمواج التفاهة والانحلال.

أليس من حقنا القلق عن مستقبل هذا الوطن؟

اغيثونا.
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3
7 - Yolo الاثنين 06 يناير 2020 - 14:36
بلاد الحق و القانون مالكوم مسغربين
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7
8 - سبيل الاثنين 06 يناير 2020 - 14:38
احسن اغنية...لا اعرف واش راب أو لا لا ...تقول زيرو زيرو ضربتوا لينا كلشي فالزيرو...السؤال واش المغني ادخل الحبس ولا مازال؟
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3
9 - احمد الاثنين 06 يناير 2020 - 14:39
بسبب اغنية يسجنون وآلله لم أفهم شيئ شيء محرج التلاميذ لا تدخل السجن يعاقب داخل مأساة لإتمام دراسته حتى يتم عقوبته مدتها لاتفوق العامين تم يعود إلى مأساته لإتمام الدراسة السجن لا يكون جيل المستقبل اغنية يسجنون
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3
10 - رشيد - مغترب الاثنين 06 يناير 2020 - 14:44
هذا العصر هو عصر حرية التعبير... ومحاكمة الناس على أقوالهم سيكون له بلا شك عواقب وخيمة على سمعة البلاد والاقتصاد. برأيي كمواطن
عادي ارى ان حرية التعبير في المغرب في السنوات الاخيرة تقهقرت بشكل كبير وهذا شئ مخجل لانه يحب علينا الصعود والرقي من اجل تحقيق دولة الحقوق - والواجبات والقانون.
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5
11 - أستاذة وطنية الاثنين 06 يناير 2020 - 14:49
يجب محاكمة قضايا الفساد والمفسدين الذين أدوا إلى الاحتقان السياسي والاجتماعي المسببان في القذف والشتم عبر الراب
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8
12 - بائع القصص الاثنين 06 يناير 2020 - 15:00
في الدول الغربية يمكنك أن تنتقد كما يحلو لك السياسيين ورموز الوحدة وتجسد وجوههم بالكاريكاتورات. بل هناك أبيات شعرية تستعمل كلمات فاحشة ضد السياسيين، لأن احيانا لا تجد الكلمات المناسبة لوصف الفساد والخروقات دون استعمال المصطلحات الهامشية والقاسية
من يخشى النقد عليه ان يبتعد عن ممارسة السياسة، ومن أراد العسل عليه تحمل قرص النحل، عوض تربية النحل على احترام الإنسان الذي يسرق محصولها السنوي...هذه هي طبيعة الأمور
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5
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