جمعويون يطلبون احترام الحريات العامة بالمغرب

ياسين أوشن

قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إنها "تتابع عن كثب مجريات الوضع العام بالمملكة، وخاصة ما تعرفه محنة الحريات العامة من تراجعات، تفاقمت بشكل خطير نتيجة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تسود البلاد، بعد الهجمة الشرسة على حرية التعبير وحرية الرأي".

ووفق بيان للجمعية توصلت به هسبريس فإن "محاكمة الرأي العام وتلفيق التهم أضحى العنوان البارز للمرحلة، ما انعكس سلبا على الوضع العام داخليا وأمام المحافل الدولية بعد الترويج للقطع مع سنوات الجمر والرصاص، وهو ما يؤشر على العودة إلى الوراء بفعل الردة الحقوقية التي تعرفها البلاد ومصادرة الحقوق الفردية والجماعية تحت غطاء مسميات عفا عنها الدهر".

كما جاء في البيان عينه أن "محاكمات الفاسدين وناهبي المال العام تعرف بطئا كبيرا وتسترا مفضوحا، بينما تتم محاكمات شرفاء هذا الوطن الجريح من صحافيين وحقوقيين بسرعة البرق، لبعث رسائل واضحة للشباب الذين فضحوا وعروا حقيقة الوضع الفاسد".

بل إن هذه المحاسبات، وفق الوثيقة ذاتها، "امتدت إلى تلاميذ لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة، كما وقع للتلميذ أيوب الذي حوكم بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل القذف وإهانة المقدسات، وكأننا نعيش في زمن سنوات الرصاص، والأمر نفسه وقع بطاطا بالنسبة لرشيد سيدي بابا، الذي أدين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 500 درهم".

وأمام هذا الوضع، استنكرت الجمعية الوضع الحقوقي بالمغرب، معلنة تضامنها مع جميع الحركات الاحتجاجية ومع جميع معتقلين الرأي القابعين بالسجون المغربية، ومطالبة بـ"توحيد الصفوف داخل جبهة حقوقية للرد على ما تعرفه البلاد من هجمة شرسة على الحقوق والحريات".