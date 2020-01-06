24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:38
|16:15
|18:37
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مصاف الدول المتقدمة
- الذكاء الاصطناعي يتنبأ بأمراض "الطفرات الجينية"
- آلام البطن وخفقان القلب .. ماذا تعرف عن عدم تحمل "الهستامين"؟
- نصائح ذهبية لتنظيف أسنان الأطفال وتجنّب الإصابة بالتسوّس
- زيت بذور المشمش .. إكسير جمال البشرة يكافح الشيخوخة
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتوّج أفضل رياضيي سنة 2019 (5.00)
ملف "مون بيبي" .. القضاء يزيد كفالة دنيا باطما ويسحب جواز سفرها (5.00)
- قضية "حمزة مون بيبي" تضع باطما في قلب شبكة للابتزاز الجنسي - (72)
- تلميذ مغربي يتحدى العلماء - (57)
- بوعياش: المتابعون في "أحداث الحسيمة" ليسوا معتقلين سياسيين - (53)
- فوز "تبون" بالرئاسيات الجزائرية .. ردود شعبية وإيحاءات جنسية - (50)
- إقرار "13 يناير" عطلة رسمية يتصدر إحياء رأس السنة الأمازيغية - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعويون يطلبون احترام الحريات العامة بالمغرب
قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إنها "تتابع عن كثب مجريات الوضع العام بالمملكة، وخاصة ما تعرفه محنة الحريات العامة من تراجعات، تفاقمت بشكل خطير نتيجة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تسود البلاد، بعد الهجمة الشرسة على حرية التعبير وحرية الرأي".
ووفق بيان للجمعية توصلت به هسبريس فإن "محاكمة الرأي العام وتلفيق التهم أضحى العنوان البارز للمرحلة، ما انعكس سلبا على الوضع العام داخليا وأمام المحافل الدولية بعد الترويج للقطع مع سنوات الجمر والرصاص، وهو ما يؤشر على العودة إلى الوراء بفعل الردة الحقوقية التي تعرفها البلاد ومصادرة الحقوق الفردية والجماعية تحت غطاء مسميات عفا عنها الدهر".
كما جاء في البيان عينه أن "محاكمات الفاسدين وناهبي المال العام تعرف بطئا كبيرا وتسترا مفضوحا، بينما تتم محاكمات شرفاء هذا الوطن الجريح من صحافيين وحقوقيين بسرعة البرق، لبعث رسائل واضحة للشباب الذين فضحوا وعروا حقيقة الوضع الفاسد".
بل إن هذه المحاسبات، وفق الوثيقة ذاتها، "امتدت إلى تلاميذ لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة، كما وقع للتلميذ أيوب الذي حوكم بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل القذف وإهانة المقدسات، وكأننا نعيش في زمن سنوات الرصاص، والأمر نفسه وقع بطاطا بالنسبة لرشيد سيدي بابا، الذي أدين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 500 درهم".
وأمام هذا الوضع، استنكرت الجمعية الوضع الحقوقي بالمغرب، معلنة تضامنها مع جميع الحركات الاحتجاجية ومع جميع معتقلين الرأي القابعين بالسجون المغربية، ومطالبة بـ"توحيد الصفوف داخل جبهة حقوقية للرد على ما تعرفه البلاد من هجمة شرسة على الحقوق والحريات".