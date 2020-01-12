حسن الحسكي .. "معتقلٍ إسلامي" يكابدُ ألمَ الجوعَ والبرد في السجن‬

هسبريس - عبد السلام الشامخ

رغْم انْتهاءِ مدّة محكوميته بتهمة "الإرهاب"، بعدما ارْتبطَ اسمه بتفجيرات قطارات مدريد الإرهابية سنة 2004، ليقضي أزيد من 14 سنة في السُّجون الإسبانية، لازالَ المعتقل المغربي حسن الحسكي (55 عاماً) يقْضي أيّامه محبوساً في زنزانة، لكنّ هذه المرّة في المغرب، بعدما جرى تنقليه في يوليوز الماضي.

وحسن الحسكي اسمٌ تردّد في وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية على أنه "إرهابي" خطير ومتّهم في تفجيرات قطارات مدريد، لكنّه ظلّ يرفضُ هذه التّهم، مورداً: "أنا مجرّد مواطن مغربي خرج إلى الدّيار الأوروبية من أجل لقمة العيش، وشاءت الأقدار بعد حادثة تفجيرات مدريد أن يندرج اسمي في بعض تحقيقات المخابرات الأوروبية، ما حذا بالمخابرات الإسبانية إلى اعتقالي".

وبعد التّحقيقات المارطونية والتنقيب أثبت المعتقل للمحاكم الإسبانية أنه "لا علاقة له بتفجيرات مدريد وإنما له علاقة بجماعة "إرهابية" مغربية"، فحُكم عليه بـ 15 سنة ابتدائياً وخفضت إلى 14 سنة استئنافياً. وعانى حسن الحسكي الأمرين، التّعذيب الجسدي والنّفسي من طرف السُّلطات الإسبانية.

وظلّ المعتقل المغربي يستنجدُ بالسّلطات المغربية وطلب مراراً قضاء عقوبته في المغرب، "ودائماً يصطدمُ بالرّفض من طرف السّلطات الإسبانية ولا مبالاة من طرف السّلطات المغربية"، على حدّ قولهِ.

ويقول عزو عبد الكريم، صهرُ الحسكي الذي سبق للقضاء المغربي أن برّأهُ من تهمة المشاركة في تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية (16 ماي): "كل الدول التي تحترم نفسها تقف إلى جانب مواطنيها في حالة الشدة والمحنة إلا نحن المغاربة فلا قيمة لنا".

وقال عبد الكريم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ "السّلطات المغربية تعلم علم اليقين أن حسن الحسكي مجرّد مواطن عاد ولا علاقة له بأيّ أحداث أو تفجيرات"، مضيفاً أنّه "وبعد هذه المدة طلبت السّلطات المغربية من نظيرتها الإسبانية تسليم الحسكي ليحاكم في المغرب، وبالفعل تم تسليمه وحكم بالبراءة ابتدائياً ليرتفع الحكم بقدرة قادر إلى 10 سنوات سجناً".

وطلب الحسكي البقاء في المغرب لقضاء عقوبته لكن "السلطات المغربية لم تسمع لطلب مواطن من مواطنيها وسلمته إلى إسبانيا بالقوة والقهر. ولم يتحرك وزير العدل ولا من فوقه ولا من دونه من أجل هذا المواطن المظلوم"، حسب عزو.

"وفي السّجون الإسبانية، لقيَ الحسكي كل أنواع التعذيب المختلفة، ووضع في سجن من أردأ السجون في إسبانيا، حيث كبار المجرمين والمجانين الذين لا ينقطع صياحهم وضربهم على الأبواب"، يقول عزو، مضيفا أنّه "قبع أربع عشرة سنة في زنزانة انفرادية، ولم تكن له أي زيارة خلال هذه المدة الطويلة، إذ قوبلت طلبات أهله لزيارته بالرفض".

"بعد استيفاء المدة السّجنية المحددة في 14 سنة، فاجأت السّلطات الإسبانية الحسكي بالتّفتيش والتضييق مرة أخرى، ومحاولة إلصاق تهمة أخرى من العيار الثّقيل، وهي "تكوين جماعة إرهابية من داخل سجنه الانفرادي"، وهو منقطع عن العالم. ولا نستغرب مثل هذه التهم، لأنها كمثيلاتها تمر ولا من يتكلّم أو يعترض ما دام في القضية "إرهاب""، يقول عزو.

وأضاف المتحدّث: "تحركت أسرته هذه المرة ووكلت محامياً إسبانيا وتابعت القضية من أولها وبكل تفاصيلها إلى أن أثبت المحامي أنّ حسن ليس عليه أي شيء ولم يذكره أحد في الملف. وبعد أشهر قليلة أخبرت السلطات المحامي بأنها لن تتابع حسن في هذه القضية".

وإلى حدود اليوم مازال الحسكي يقبع في غياهب السّجون المغربية، فقد تم رفض طلب دمج العقوبتين.. ويؤكّد عزو في تصريحه أنّ "إسبانيا كانت رحيمة به لأبعد الحدود، فهو وإن كان في زنزانة انفرادية إلا إنه يتمتع بدش ساخن وأغطية تليق بالإنسان وتغذية فيها من الجودة بينما في سجن "مول البركي" أضحى نحيفا مصْفرا هيكلا".